31 Mart seçimleri alışkın olduğumuz seçimleri ve sonrasındaki tartışmaları unutturan bir seçim oldu.

Aziz Nesin'in "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır" sözünü kimse paylaşmadı. AK Partili hiçbir siyasetçi ekrana çıkıp seçim sonuçlarına şaibe düşerecek bir açıklama yapmadı. Türkiye'deki seçimlerin meşru olmadığını iddia eden hiçbir AK Partili yoktu.

Başkasına batıracağı çuvaldızı bile kendisine batırmasıyla meşhur bir camia olduğumuz için, 31 Mart'tan bu yana AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan'ı destekleyenler hem ayrı ayrı hem de komple eleştirilerden nasibini aldı.

Birkaç sosyal medya kullanıcısı oy vermeyenlere hakaret edince başkasına bırakılmadan susturuldu. Oldukça medeni, iç muhasebeye dönük bir tartışma hâlâ devam ediyor: AK Parti neden oy kaybetti? Oy kaybetmesine rağmen CHP neden oylarını arttırmadı? Oy vermeye gitmeyen seçmenlerin karar alma motivasyonları nedir?

Bu ve benzeri sorulara cevap aranıyor. Bir sonraki seçimde CHP'lilerin yargılanacağını ya da başka ülkeye kaçacağını söyleyene de denk gelmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı açıklamada tüm seçmenlere teşekkür etmesi, sandıktan çıkan sonuca teslim olunduğunu açıklaması bile başlı başına özlediğimiz bir olaydı.

Demek seçimde başarılı olmadığını kabul edecek siyasi olgunluğa sahip olan siyasetçi nasıl olur, gösterme görevi de Erdoğan'ınmış.

Madalyonun diğer tarafında ise bildiğimiz CHP zihniyeti var. Seçimlerde kazanamadıkları ilçede yaşayanlara küfredenler en büyük desteği diğer CHP'lilerden alıyor.

CHP'nin kırmızı haritasını bozan Sakarya, Kocaeli ve Düzce'yi haritadan silmek isteyenlerin görüşleri destek buluyor. "15 Temmuz Köprüsünün eski adına dönmesi", "Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılması", "Erdoğan'ın evinin olduğu sokağın adının değişmesi" gibi taleplerde bulunan sosyal medya kullanıcılarına binlerce muhalif destek verdi.

Bunlar, 30 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat tarzlarını yok ettiğini söyleyen ve kendilerini çağdaş zanneden insanlar. Yıllardır Türkiye'de bir diktatörlük olduğunu, seçimlerin göstermelik olduğunu, seçmenin aptal olduğunu söyleyen CHP'li "gazeteciler" de eski söylediklerini unutup zaferlerinin tadını çıkartıyor.

Bari göstermelik olsa bile özür dileyin. Yıllardır her seçim sonrası ortalığı ayağa kaldırmanızın tamamen yalan olduğunu, Suriyelilerin hiçbir zaman oy kullanmadığını, Türkiye'de seçimlerin her zaman düzgün yapıldığını kabul edin. Ve yıllardır hakaret ettiğiniz AK Parti seçmenlerinin bu ülkenin en medeni seçmen topluluğu olduğunu...