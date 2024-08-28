"Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa III. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek."

Bu sözler Türkiye'de medya kuruluşlarının ve sosyal medya kullanıcılarının çok sevdiği Bulgar kâhin Baba Vanga'ya ait değil. Bu açıklamayı yapan kişi ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinin en güçlü adayı olan Donald Trump.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın tekrar aday olmasıyla rahatça başkan olacağını düşünen Trump, Biden'ın Demokrat Parti tarafından devrilip yerine Kamala Harris'in adaylığı sonrası açıklamalarını sertleştirdi.

Trump, 3. Dünya Savaşı'nın kapıda olduğunu açıklayarak ABD halkına bunu durduracak tek kişinin kendisi olduğunu anlatıyor.

Trump'a göre 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğumuzun en büyük delili Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışmalar.

Trump'ın bu konuşması, Robert F. Kennedy Jr.'ın kendisini desteklemek için başkanlık adaylığından çekilirken yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Suikasta uğrayan ABD Başkanı'nın yeğeni, suikasta uğrayan New York Senatörü'nün ise oğlu olan Jr. Kennedy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere yapılmasını istediği için adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Kennedy aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde sonuç alındığını, ABD Başkanı Biden'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u Ukrayna'ya yollayarak bu anlaşmayı iptal ettirdiğini açıkladı.

Bu iddia daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna müzakere heyetinin başındaki David Arahamiya tarafından da dile getirilmişti.

Yani Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı taraflara kabul ettirmiş.

ABD ve İngiltere'nin taraflardan birini zorlaması nedeniyle bu anlaşma gerçekleşmemiş.

Ve biz bu nedenle şu anda nükleer silahların da konuşulduğu 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimalinden bahsediyoruz.

Türkiye'de yakın geçmiş bile çabuk unutulduğundan tekrar hatırlatmakta fayda var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye dünyayı muhtemel bir büyük savaştan kurtarmak için çaba gösterirken ülkemizde muhalefet kıyameti kopartıyordu.

Kimi Rusya'nın uydusu olduğumuz iftirasını atıyor, kimi de Türkiye'nin "tarafsız kalma politikası nedeniyle ağır bedel ödeyeceğini" iddia ediyordu.

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şu soruyla yazımı bitirmek istiyorum: Ukrayna Devlet Başkanı'na İngiltere Başbakanı'nı yollayan ABD, barış görüşmelerini baltalaması için Türkiye'deki muhalefete de adam yollamış mıdır?