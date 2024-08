Stanislav Petrow isimli Sovyet askeri, 1983 yılında görevli olduğu Nükleer Uyarı Merkezi'nde, ABD füzelerinin ülkesine yaklaşmakta olduğu uyarısını almıştı.

Normalde bu uyarıyı üstlerine bildirmekle görevli olan Petrow bu uyarı sonrası ülkesinin nükleer başlıklı füzelerinin Avrupa ve ABD'ye doğru harekete geçirileceğini bildiğinden önce uyarıyı teyit etmek istedi.

Kısa süre sonra bilgisayar programında bir hata olduğunu tespit etti.

Petrow o gün aslında olmayan "yaklaşan füzeleri" üstlerine bildirse dünya belki de nükleer savaşa girecekti.

Siyonist İsrail'in ABD merkezli Batı dünyası tarafından desteklenen soykırımı devam ederken uluslararası medya kuruluşlarının yayınladığı iki "haber", nükleer savaş ihtimalini 41 yıl sonra tekrardan gündemimize getirdi.

Haberlerin ilki, 13 Ağustos'ta İngiliz Financial Times Gazetesi'nde yer aldı.

Haber, Rus ordusunun Ukrayna savaşından önce bir saldırı planı hazırladığını iddia ediyordu.

Rus ordusunun nükleer silahla Azerbaycan'dan Çin'e, Türkiye'den İngiltere'ye, hatta Kuzey Kore'ye kadar bazı hedeflere nükleer başlıklı füzelerle saldırı yapacağı iddia ediliyordu.

Haber sosyal medyada bile ciddiye alınmadı.

20 Ağustos'ta bu kez ABD medyasının önemli amiral gemilerinden New York Times, gündeme bomba gibi düşen haberini yayınladı.

Habere göre, ABD Başkanı Joe Biden güncellenen "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" ile Rusya, Çin ve Kuzey Kore'ye saldırı hazırlığı yapması için ABD ordusuna talimat vermişti.

Yani, Demokrat Partililer tarafından başkan adaylığını bırakması için baskı yapılan, başkanlığı döneminde boşlukla selamlaşan, konuşacağı kelimeleri hatta oğlunun öldüğünü dahi unutan ABD Başkanı Joe Biden dünyanın neredeyse yok olmasına yol açacak nükleer savaş için talimat vermişti.

Olayın bir başka vahim tarafı, söz konusu çalışmanın ABD'nin üst düzey isimleri tarafından bilinen bir devlet sırrı olmasına rağmen ABD medyasında yer almasıydı.

Eski ve mevcut ABD başkanlarını koruyan Gizli Servis'in Donald Trump'a suikast girişimindeki rezilliği daha unutulmamışken "dünyanın süper gücünden" gelen yeni zafiyet haberi hiçbirimizi şaşırtmadı.

New York Times'ın haberi beklenen etkiyi gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü, ABD'nin yeni planında ülkelerini hedef almasını eleştirdi ve dünyada güvenliğin önündeki asıl engelin ABD olduğunu açıkladı. Rusya zaten uzun zamandır bir nükleer savaşa çekilmek istendiği konusunda dünyayı uyarıyor.

Bu haberlerin peşinden bir sabah uyandığımızda dünyanın nükleer savaşa girdiğini yine bir medya kuruluşunun haberinden öğrenebiliriz.

Bu sefer Petrow gibi soğukkanlı askeri görevliler olacak mı; inşallah öğrenmek zorunda kalmayız...