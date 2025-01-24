Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine resmen başladı. Göreve başlar başlamaz da eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Gizli Servis tarafından korunması kararını kaldırdı.

Kendisine bu kararı neden aldığını sorduklarında, John Bolton'un "tam bir aptal" olduğunu söyledikten sonra onun ve Dick Cheney'in Bush'u ikna edip ABD'yi "Ortadoğu bataklığına" sürüklediğini açıkladı.

Trump, Ortadoğu'yu havaya uçurduklarını, çok insan öldürerek çekip gittiklerini de sözlerine ekledi.

Aslında Trump'ın, ABD'nin Irak'ta işlediği suçları itiraf ettiği ilk açıklaması bu değil. Trump, ilk başkanlığını kazandığı 2016 seçim çalışmalarında sık sık bu görüşünü dile getirmişti.

Irak Savaşı'nın ABD için bir felaket olduğunu söylerken kastı elbette ilk olarak Irak'ta yaşanan büyük zulümler değildi. Irak'ın işgali sonrası ABD'nin zarar ettiğini söylüyor ve ABD askerlerinin yaşadığı travmaları öne çıkartıyordu.

Şimdiyse açıkça "Ortadoğu'da katliam yaptıklarını, bunun nedeninin ise ABD'li savaş ağaları olduğunu" söylüyor.

Biraz daha açmak gerekirse, Trump savaş üzerinden zengin olan bir avuç takım elbiselinin ABD halkının kaynaklarını sömürdüğünü, ülkesinin önceliğinin dünyanın jandarması olmak yerine kendi vatandaşlarına hizmet etmek olduğunu vurguluyor.

Başkanlığı kazandığı 2016 seçimlerine giderken, terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu olarak Obama ve Clinton'ın ismini veren Trump, başkanlık döneminde Afganistan ve Suriye'deki ABD askerlerini geri çekmek istediğini söylüyordu.

Çoğunlukla ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un muhalefetiyle karşılaşan bu açıklamalar, onun yargılanmasına kadar giden sürecin önünü açtı.

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde şov yaparak istifa eden PKK'nın hâmisi Brett H. McGurk, Joe Biden döneminde Beyaz Saray Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü'ne terfi alarak geri dönmüştü.

Neticede Trump, Beyaz Saray'a geri döndü. Şimdi dünyayı kana bulayan ABD'li Neo-conlar ve onların bol demokrasi sloganlarıyla yumuşatılmış Demokrat taklitleriyle hesaplaşması için önünde bir engel yok.

Bu tavır özellikle Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK için yolun sonu demek. Açıkçası işin bizi en çok ilgilendiren yönü de bu.