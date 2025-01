CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 15.00'te "Büyük bir sürprizimiz var" açıklaması yaptığında biraz meraklanmıştım.

Açıkçası CHP'den kritik bir hizmet ya da Türkiye'nin herhangi bir sorununa çözüm önerisi beklemiyordum.

Neticede karşımızda yıllarca uğraşıp, komiteler kurup heykel yapmakla övünen bir zihniyet vardı. Ancak yine de Özgür Özel'in büyük sürprizi ne olabilirdi ki?

Özel merakımızı giderip büyük sürprizini açıkladığında önce "Acaba başka bir şey açıklayacaktı da son dakika bir sorun mu çıktı?" diye düşünmedim değil. Ancak aradan geçen 7 günde Özel "büyük sürprizini" maalesef öyle bir sahiplendi ki ciddi olduğuna inandım.

Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında kırmızı kart adımını bir adım öteye taşıyıp daha büyük bir kırmızı kart gösterdi. CHP üyelerine kırmızı kart linkini SMS olarak gönderdi.

Son olarak yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek vermek için yaptığı etkinlikte partililere "Çıkartın kırmızı kartlarınızı" dedi.

Destek için gelen CHP'liler arasında birkaç kişi hariç istediğini alamadı ama Özgür Özel'in duracağını zannetmiyorum.

Bu müthiş sürprizi devam ettirip CHP'nin gerçek seviyesini hepimize bir kez daha hatırlatacaktır.

Pışıkla başlayıp kırmızı kart ile devam eden bu etkin muhalif aklın bir sonraki hamlesinin ne olacağını düşünmek bence uykularımızı kaçırmalı.

Özel'in bu hamlesi sonrası en fazla üzülen insanlardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu düşünüyorum.

Her ne kadar partisinin grup toplantısında Özgür Özel'in hamlesine hak ettiği cevabı verse de kendisi yıllardır Türkiye'de sağlam bir muhalefetin olmamasından şikâyetçi.

Zira biliyor ki sağlıklı, mantık kuralları içerisinde kalabilen bir muhalefet, iktidarların daha iyisini yapması için oldukça önemlidir. Fakat Erdoğan'ın yıllardır yaptığı açıklamalara rağmen CHP'nin mantık sınırları içerisine sığmak gibi bir derdi yok.

Özgür Özel'in kırmızı kart projesi sonrası CHP'li olduklarını gizlemeyen kalemlerin tepki açıklamalarıyla bir an ümitlenebilirsiniz.

Dönüp geçmişe baktığımızda benzer tepkilerin yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da gösterildiği ancak kendisinin aday olduğu seçimlerde bunu unuttuklarını hatırlayabilirsiniz.

Bakmayın şimdilerde "Bu CHP'den ümit yok" dediklerine. Sanki eski CHP'den çok ümitlilerdi de seçim döneminde amigoluk yaptılar.