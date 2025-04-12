Toplamda 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazla dışişleri bakanı ile 60 üst düzey yabancı kuruluş temsilcisinin katıldığı 4. Antalya Diplomasi Forumu'ndayız. Artık gelenekselleşen ve uluslararası ilişkiler ve siyaseti takip eden herkesin radarına giren forumun ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'e, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'den Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'ye pek çok misafir lideri ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasındaki "Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir. Başka bir isim olamaz" ifadeleri foruma damga vurdu.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn gibi ülkelerden mevkidaşları ve Filistin Başbakan'ın birlikte yaptığı basın toplantısındaki, "Filistinlileri anavatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz" ifadeleri, Gazze'ye emlak meselesiymiş gibi bakan ABD'ye karşı Türkiye'den bölgenin nabzını ileten bir meydan okumaydı. Gazze Temas Grubu'nu oluşturan ülke temsilcilerinin Hakan Fidan başkanlığındaki paneldeki ortak dili, ıslah edici olduğunu iddia eden fesat merkezine de keskin bir mesajdı.

Sömürgecilikten etkilenmiş veya Batı'nın ekonomik hegemonyası altında kalmış ülkeleri ifade eden "Küresel Güney"in talep ve vizyonunu tecessüm ettiren Antalya Diplomasi Forumu, Ukrayna-Rusya'dan Somali-Etiyopya arasındaki çatışmaların çözümü için diplomasi masasının işlevselliğini ortaya koyan ülkemizin stratejik önemdeki etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.