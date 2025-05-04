Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Yerleşkesi resmi açılış töreni için Lefkoşa'dayız. 2022 yılında inşasına başlanan yerleşke, 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı binasına, Cumhuriyet Meclisi'ne, Yüksek Mahkeme'ye ve Millet Bahçesi'ne ev sahipliği yapacak.

Burası sadece binalardan oluşan bir yapı bütünü değil. KKTC'nin siyasi meşruiyetinin ve devlet olarak kalıcılığının da cümle âleme ilanı aslında. Rum kesimi sınırına 700 metre uzaklığındaki Cumhuriyet Yerleşkesi, hem Rumlara hem de onlar üzerinden vekâlet savaşları yürütenlere bir meydan okuyuş...







Yapımında Marmara mermeri ile Kıbrıs taşının birlikte kullanıldığı yerleşke, Kıbrıs Türkü ile kader ortaklığımızın da mimari alana zarif bir yansıması aynı zamanda...

"Haklı davamız, varoluş kavgamız" Kuzey Kıbrıs'ımıza hayırlı olsun, daim olsun.



TEKNOFEST KKTC'DE!

Dünyanın önde gelen büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl kardeş KKTC'de büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Malum kesimin boykot çağrıları marjinal kalmış olmalı ki TEKNOFEST'i sadece açılış gününde 62 bin kişi ziyaret etmişti. Yolda, festival alanına girmek için bekleyen vatandaşların araç kuyruğu kilometrelerce devam ediyordu. Nüfus göz önüne alındığında emsaline zor rastlanacak bir katılımdan bahsediyoruz.

Türkler, aradan geçen uzun zamandan sonra ilk kez gökyüzü hâkimiyeti noktasında varlıklarını hissettiriyorlar. Bu atağın simge ismi Selçuk Bayraktar'ın, açılış konuşmasında, "Bu topraklar asla unutmadı hürriyetin bedelini, kardeşliğin kıymetini, birlik olmanın kudretini her daim bizlere hatırlattı" diyerek direniş hafızasına selam çakması ayrıca önemliydi.