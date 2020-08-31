‘Peynir inovatörü’ diye anılan Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Pandemide bağışıklık güçlendirici D vitamini katkılı peynir geliştirdik” dedi

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol yeni neslin damak tadına uyan az tuzlu ve kokusuz bir peynir geliştirdi. 'Peynir inovatörü' olarak anılan ve "Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirecek D vitamini katkılı peynir geliştirdik" diyen Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ile invosyon ve taklitçilerle mücadelesini konuştuk.

Gıda, pandemide yıllık büyüme hedeflerinin yükseltildiği sektörlerden biri. Sizde durum nasıl?

İlk yarıda ciroda yüzde 20 büyüdük. Tonaj bazında ise satışlarımız yüzde 40 arttı. Bunda elbette pandemide evde kahvaltının eski tahtına kavuşmasının etkisi büyük. Ayrıca satışlarımızın artışında inovasyon faaliyetlerimizin de önemli bir katkısı oldu.

Peynirde inovasyon mu, biraz açar mısınız yaptıklarınızı?

Doğru, peynirde inovasyon oldukça zor. Ama biz başardık. Bünyemizde 25 kişinin çalıştığı iki Ar-Ge merkezimiz var. Örneğin 3 yıllık bir çalışma sonucunda dünyada da tutulan burgu peyniri geliştirdik. Yurtiçinde ve dışında taklitleri bile yapılacak kadar çok tutuldu bu ürün.



Taklitçilikle mücadelede nasıl bir deneyim yaşadınız?

Burgu peynirimiz çok taklit edildi. Bu konuda yardımımıza yeni Sınai Mülkiyet Kanunu yetişti. Kanun taklite geçit vermiyor. İstanbul Fikri Hukuk Mahkemesi yeni kanunu uygulayarak, taklitlerin piyasadan tedbiren toplatılmasına karar verdi.

Pandemide ihracatınız da arttı mı?

Evet, ihracatta da önemli artış sağladık. Avrupa'da satışımız yüzde 40 arttı. Ciromuzun yüzde 25'i ihracattan geliyor. Hedefimiz bunu kısa vadede yüzde 40'a çıkarabilmek.

Sektördeki konumunuzdan da biraz söz edebilir misiniz?

Pazarda ilk 10 büyük şirket arasındayız. Özellikle inovasyon konusunda lider bir firma olmayı hedefliyoruz. Hali hazırda yenilikçi ürünlerde pazar lideriyiz. Avrupa'da manası burgu olan Helix markasıyla 5 yıldır satıştayız. Taklitçiler ayağımıza çelme takmasa dünya markası olabiliriz.