Setur gitti Dufry geldi

Dünyanın en büyük ve en eski duty free şirketi İsviçreli Dufry, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Setur’un yerini alacak

Uluslararası yatırımcıların pandemiye rağmen Türkiye ilgisi devam ediyor. Dünyanın en büyük duty free mağazacılığı şirketi İsviçre merkezli Dufry, Sabiha Gökçen Havalimanı ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın duty free bölümünü 2032'ye kadar Dufry işletecek. Dufry'nin önümüzdeki günlerde Sabiha Gökçen'in duty free bölümünü hali hazırda işleten Setur Duty Free'den devralması bekleniyor. Halen Antalya Havalimanı'nda da duty free mağazalarını işleten Dufry, Sabiha Gökçen'de toplam 3 bin 900 metrekare alanı işletecek. Sabiha Gökçen'in 2024'te hizmete almayı planladığı yeni terminal binasında da Dufry'nin faaliyet göstereceği öğrenildi. 1865 yılında kurulmuş olan Dufry, dünyanın en eski ve büyük dutf free şirketi. Dünyada havalimanları, deniz limanları, kara sınırları, tren garları ve cruise limanları gibi 400'den fazla noktada faliyeti bulunan Dufry, dünya çapında sektörün yüzde 20'sine hakim.



GÜVENİN GÖSTERGESİ

Havacılık sektörüne yakın kaynaklar bu anlaşmayı, Türkiye'ye duyulan güvenin önemli bir gösteresi olarak yorumladı. Pandemi nedeniyle global ekonomi açısından belirsizliğin devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar, böylesi bir dönemde havacılık sektöründe müzakereleri önceden başlamış olsa bile bir anlaşmanın tamamlanmasının son derece önemli olduğunu vurguluyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 2014 yılından bu yana Malezya Airports işletiyor. Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın 12. büyük havalimanı konumundaki Sabiha Gökçen, geçen yıl 35 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. İkinci bir pistin yapılması planlanan Sabiha Gökçen'de Malezya Airports da ikinci bir terminal binası için 400 milyon Euro'nun üzerinde bir yatırım gerçekleştirecek. 2024'te faaliyete geçmesi beklenen ikinci terminalle birlikte Sabiha Gökçen'in yıllık yolcu kapasitesinin 65 milyonun üzerine çıkması planlanıyor.