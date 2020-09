Kalitede Avrupalı dijitalde Asyalıyız

Erdoğan, “Türk tüketicisi kullandığı ürünler ve kalite odaklı alışverişi ile Avrupalı tüketiciye, dijital satış kanallarının kullanımı konusunda ise Asyalı tüketiciye benziyor” dedi

Hızlı tüketim ürünleri pazarında dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen'in Türkiye Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Nielsen Global'in tepe yönetiminde önemli görevler üstlenen Didem Şekerel Erdoğan, "Türk tüketicisi kullandığı ürünler ve kalite odaklı alışverişi ile Avrupalı tüketiciye, dijital satış kanallarının kullanımı konusunda ise Avrupalıları geride bırakarak, Asyalı tüketiciye benziyor. Özellikle pandemide artış hızı yüzde 150'lileri aşan e-ticaret kullanımı ile Çin ve Güney Koreli tüketicilere yaklaştık" dedi. Erdoğan, başta temizlik ve gıda olmak üzere her hızlı tüketim ürünleri pazarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Nielsen'in pandemi süreci ve sonrası yaptığı araştırmaların çarpıcı bulgularını SABAH ile paylaştı.

2020, sizin araştırma alanınız hızlı tüketim ürünlerinde büyümenin arttığı bir yıl oldu. Siz neler tespit ettiniz araştırmalarınızda bu yıla dair?

2020 elbette birçok anlamda tüm dünya için çok zor bir yıl. Herkes için, her ülke için durum bu. Benim Nielsen Global'de yönetim kurulunda da görevim var ve bu yüzden hangi ülkenin neyi nasıl yönettiğini gözlemledim. Açıkçası Türkiye bu süreci, gerek hükümetin aldığı tedbirler, sağlık hizmetleri, kişilerin kendini koruması ve gerekse perakende sektörünün performansı açasından çok iyi yönetti. Hiçbir ürün raflarda eksik kalmadı, marketlerde bir panik havası oluşmadı. Perakendeciler, çalışan sayılarını artırıp mağazalarını sürekli açık tutarak insanların ihtiyaçlarına cevap verdiler. Bir anlamda tüm kesimler el ele verip bu zorlu süreci çok iyi yönettiler.

Perakende sektörü ekonomideki gelişmelerin çok hızlı yansıdığı bir alan. Bu süreci diğer krizlerden farklı kılan ne?

Tarihte yaşanmamış bir zorluk ve ne zaman biteceği belli değil. Daha önceki krizlerde pazarların 4-5 ayda toparlandığını görüyoruz ama bu kriz biraz farklı. Bir kere pandeminin ne zaman biteceği şu an tahmin bile edilemiyor. En büyük fark bu, belirsizliğin devam etmesi.

Pandemi tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi?

Tüketicinin ihtiyaçları bir anda değişti, öncelikleri farklılaştı. Sağlık en öncelikli konu oldu. Bunun için de hijyen ve bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünler öne çıktı. Evde tüketim, evde yemek pişirme alışkanlığı bir anda yükseldi.



Tüketicinizin yanında olun



Pandemi tüketicinin beklentilerini sizce nasıl değiştirdi? Bu dönemde tüketicisini iyi anlayan, alışverişçisinin yanında olan markalar kazançlı çıkacaklar. Markaların marka sadakati açısından önemli bir sınav verecekleri bir süreç bu. Tüketiciye onların yanında olduklarını ifade etmeleri çok önemli. Kampanyaların artacağı etkili kampanya döneminin önemli olacağını düşünüyorum. Veri daha da önemli kazandı. Veriyi anlamlandırma analitik danışmanlıkta başarılı olanlar kazanacak.



Hedef daha temiz ve sağlıklı olmak



Pandemide tüketimde kalıcı olarak ne değişti? Kalıcı olarak hijyen anlayışı değişti. Pandemi geçse de bundan sonra artık hijyen odaklı yaşayacağımızı düşünüyorum. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bundan sonra herkes kendine daha iyi bakacak. Bir diğer kalıcı değişim de e-ticarette oldu. Biz bundan sonra artık online alışveriş kanalını da geleneksel kanallar gibi kullanmaya devam ederiz. Hızlı tüketim ürünlerine yönelik araştırmalarımızda katılımcıların yarısı online alışverişe devam edeceğini söylüyor.



Didem Şekerel Erdoğan aynı zamanda Nielsen EEMEA Bölgesi ve Rusya Perakende Grup Başkan Yardımcılığı, Nielsen Global Perakende Yönetim Kurulu Üyesi ve APAC-EEMEA Bölgeleri Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı görevlerini de üstleniyor.



Daha çok diş fırçalamaya başladık



Pandemide yükselişiyle dikkatinizi çeken ürünler var mı? Evet elbette bu süreçte birçok ürünün satışındaki artış dikkat çekici oldu ve bunların çoğu gündeme de getirildi. Örneğin un, maya satışları, vitamin tüketimi gibi. Ama benim dikkatimi çeken bir diğer ürün grubu da ağız sağlığı ürünleri oldu. İlginçtir pandemide ağız sağlığı ürünleri beklentilerin üzerinde büyüdü.



Perakende sektörü çok hızlı cevap verdi



Türkiye'nin pandemi sürecini iyi yönettiğini söylediniz. Bunu biraz açılım mı, nasıl farklılaştık sizce? Sağlık sistemimiz iyi işledi, altyapımız yeterliydi. Perakende firmalarımız hemen çok hızlı cevap verdi talebe. Markalar hijyen kavramını öne çıkardı mesajlarında. Hızlı tüketim ürünü olmasa bile markalar bu süreçte hijyen,ve dayanışma mesajlarıyla süreci çok iyi yönetti.