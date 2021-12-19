HÜLYA GÜLER

Dijital dönüşüm mü, kişisel verilerin korunması mı?

Bu soruyu, 'Ekonomik büyüme mi yoksa veri güvenliği mi?' şeklinde de sorabiliriz.

Sonuçta ister kurum, ister birey olsun bugünlerde hepimizin aklında dijital cihazlarla elde edilen verilerimizin güvenliği meselesi var. Bir yandan artık geri dönülmez bir noktaya ulaşan dijitalleşmeye devam ediyoruz, bir yandan da veri güvenliği konusunda kendimizi garantiye almaya çalışıyoruz.

İşte tam bu arayış, 70 milyona yaklaşan müşteri sayısıyla Pakistan'ın en büyük GSM operatörü Jazz Telecom'un yolunu Turkcell ile birleştirdi. Duyduğuma göre Jazz Telecom, bugünlerde Turkcell'in anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü uygulaması BİP ile işbirliği yaparak müşterilerinin kişisel veri güvenliğini daha da üst bir seviyeye çıkarmak istiyor.

Turkcell'in üst düzey yöneticilerinden edindiğim bilgiye göre, Jazz Telecom'un CEO'su dahil üst yönetim kadrosu geçen hafta Turkcell yönetimi ile görüştü. Bir süredir devam eden iş birliği müzakerelerinde sona yaklaşıldığını aktaran Turkcell yöneticisine, Whatsapp ve benzeri uluslararası uygulamaların yerine, neden BİP'i tercih ettiklerini sordum. İlk ve en önemli sebebin veri güvenliği olduğunu söyledi ve ekledi: "Adı geçen bütün bu uygulamalar veri güvenliği söz konusu olduğunda Pakistan gibi ülkelere 3. dünya ülkesi muamelesi yapıyor ve daha farklı politikalar uygulayabiliyorlar. Kullanıcıların verilerinin ne şekilde, ne amaçla kaydedilip, kullanılacağı konusunda bir güvensizlik var. O nedenle Turkcell ile iş birliği yapmak konusunda çok istekliler."

Turkcell'in yöneticisi, "Tıpkı güzel bir kızın kapısını aşındıran talipliler gibi sürekli peşimizdeler" ifadesiyle Jazz Telecom'un Turkcell ile iş birliği yapmakta ne kadar istekli olduğunun da altını çizdi.

Aslında BİP, uluslararası kullanıcıların ve özellikle Pakistan'da yaşayanların yabancı olduğu bir uygulama değil.

Operatör bağımsız bir uygulama olan BİP, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Malezya, Ukrayna, Almanya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te yoğun biçimde kullanılıyor. Turkcell'den Şubat 2021'de yapılan açıklamaya göre BİP kullanıcı sayısı 192 ülkede 74 milyonu aştı. Jazz Telecom ile yapılacak olası bir işbirliği ile Türk mühendislik ürünü BİP'in uluslararası piyasadaki konumu bir üst seviyeye taşınacak. Bu iş birliği Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji ihracatını artırma hedefi için de destekleyici bir adım olacaktır.

Son bir not da Jazz Telecom ile ilgili. 25 yıl önce Pakistan'ın ilk özel GSM operatörü olarak kurulan Jazz Telecom, Türkiye'de daha önce teknoloji şirketleriyle teknik altyapı hizmetleri konusunda çeşitli iş birlikleri gerçekleştirmiş bir kurum. Üstelik kullanıcıları da Türk dizileri aracılığıyla Türkiye'ye oldukça aşinalar. Hatta son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Sultan'ı oyuncu Esra Bilgiç, Jazz Telecom'un reklam yüzü olmuş ve ülkede büyük ilgi görmüştü.