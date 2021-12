HÜLYA GÜLER

"Her şirketin bir amacı olmalı!"

Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, 'Sen Gençsin, Güç Sensin' sosyal sorumluluk projesini anlatmaya işte bu cümle ile başladı.

Hepimizin bildiği gibi şirketlerin en önemli amacı kar etmektir ya da en azından kağıt üzerinde öyledir. Oysa son yıllarda bu genel kabul, değişti

Değişmeyen şirketlerse artık kabul görmüyor.

Söylemek istediğim şirketlerin tek ve öncelikli amacı kar olamaz/olmamalı. Zaten şartlar şirketleri toplumsal fayda noktasında artık daha fazla zorluyor. Bir zamanlar halkla ilişkiler ve tanıtım (PR) amaçlı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, şirketlerin faaliyetlerinde en son sırada anlatılan konular iken, bugün ana söylemlerinde belirleyici bir noktaya geldi. Polatoğlu, 'her şirketin bir amacı olmalı' dediğinde aklımdan bunlar geçti.

Devamında Eti'nin Kurucusu Firuz Kanatlı'nın "İnsanlığın mutluluğundan daha yüce bir amaç yoktur" sözünü hatırlatan Polatoğlu, şirketin bu vizyon doğrultusunda 60 yıldır hayata mutluluk katmak için çalıştığını söyledi. Eti'nin toplumsal ve çevresel konularda ihtiyaca göre sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek ülkeye hizmet etmeyi amaçladığını vurguladı.

Kurum kültürü ve değerlerini mutluluğa katkı sağlama üzerine inşa ettiklerini kaydeden Polatoğlu, Eti'nin kurucu Firuz Kanatlı'nın çok genç yaşta çizdiği bir fabrika hayalinden doğduğunu hatırlatarak gençliğin ve gençlik hayallerinin Eti için öneminin altını çizdi. Sonra sözü 2019 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağladıkları 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesine getirdi.

Azimli ve hikâyesi ile cesaret ve ilham veren gençlere hayallerini gerçekleştirmeleri için fırsat sunulan projeye bu yıl Türkiye genelinde 1176 genç başvuru yaptı. Başvuranlar arasından seçilen 128 genç ile iki günlük bir online kamptan sonra bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor kategorilerinin her birinde projeleri desteklenecek dört genç belirlendi. Proje kapsamında, toplamda 16 genç alanında uzman mentorlar gençlere rehberlik edecek ve gençlerin kariyer yolculuklarına katkıda bulunacaklar.

Bilim kategorisinde İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, kültür-sanat kategorisinde Sanatçı Yetkin Dikinciler, sosyal sorumluluk kategorisinde TOG Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ve spor kategorisinde Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir gençlere mentorluk desteği sunacaklar.

Bundan 60 yıl önce Firuz Kanatlı mutluluğa katkı sağlamak için bir fabrika hayal etmiş. O yılları düşündüğümde bir bisküvi ya da bir çikolata fabrikasının mutluluğa katkısını tahmin edebiliyorum. Peki, bugünkü gençlerin hayali neymiş diye baktığımda karşıma pandemi ve iklim krizini yaşadığımız bu zamanın ruhunu yansıtan bir liste çıktı. Uzayda keşif, köy okullarında robotik üretim, karbon ayak izini yok edecek teknolojiler ve engellilere iş fırsatları sunacak aplikasyonlar geliştirmek, engel tanımayan sporcular ve sınır tanımayan müzisyenler...