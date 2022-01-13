HÜLYA GÜLER

Geçen yılı 6.8 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatan Mücevher İhracatçıları Birliği, bu yıla da hızlı başladı. 7-11 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yılın ilk mücevher alım heyetini gerçekleştirdi. Başta Rusya olmak üzere bölge ülkelerdeki okul tatilini de fırsata çeviren Birlik, 82 ülkeden 300'ü aşkın yabancı katılımcıyı, 4 gün boyunca aileleriyle birlikte Antalya'da ağırladı. Jewellery Antalya'da Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ile sektörün gündemini konuşma fırsatı buldum. 60 yerli katılımcının, kuyumcu dükkanını aratmayan standları adeta tıklım tıklımdı. Alıcıların randevu ile görüşebildikleri firma temsilcilerinin yüzü gülüyordu. Yoğun ilginin sebebini sordum. Kamar, Türkiye'ye ve altın takıya olan talepteki artışa işaret etti. Pandemiyle Çin'den uzaklaşan alıcıların Türkiye'ye yöneldiğini, ABD'nin Türkiye için özellikle mücevherde kilit hedef pazar haline geldiğinin altını çizdi.

Mücevher sektörünün Türkiye için petrol/doğalgaz kadar stratejik bir konu olduğunu düşündüğünü dile getiren Kamar, Türkiye'de 3 bin 500 ton altın madeni olduğunu, bunun 1600 tonunun tespit edildiğini hatırlattı.

Sonra madencilik sektöründen mermeri örnek göstererek şu kıyaslamayı yaptı: "Türkiye'de 15 altın madeni işletiliyor. Bu madenlerde yıllık 40 ton altın üretiliyor. Ve bunun tamamını da Merkez Bankası satın alıyor. Değeri 2.5 milyar dolar. Ülkemizdeki mermer ocağı sayısı ise 1500. Mermer sektörünün ihracatı da 2.5 milyar dolar. Aslında ciddi bir altın rezervine sahibiz. Dünyanın önemli mücevher üreticilerinden biriyiz. Sahip olduğumuz rezervleri de dikkate alarak topraktan, son tüketiciye kadar bir altın ve mücevher yol haritasına ihtiyacımız var. Bu noktada altın madenlerine yönelik çevre bilincinin çok iyi anlatılması ve iyi yönetilmesi gerekiyor."

Bu tespitin ardından Kamar mücevher sektörünün ihracat rakamlarını paylaştı. 2019'da 3.7 milyar dolar, 2020'de 4.2 milyar dolar ve 2021'de de 6.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Kamar, bu yıldan oldukça umutlu: "2022'de yeni bir rekora imza atarak 9-10 milyar dolarlık mücevher ihracatı hedefliyoruz. 2023 hedefimiz ise 12 milyar dolar" diyor.

Turizm yoluyla yapılan satışların da 2022'de 4.5 milyar doları bulmasını bekliyoruz diyen Kamar, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'yi bir mücevher merkezine dönüştürmeyi istiyoruz. Turizm sektörüyle birlikte hareket ederek 'Türkiye'ye gelinir, mücevher alınır' algısını yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bir yandan turizmdeki büyüme işimize yarıyor, bir yandan tedarik rotalarındaki değişim Türkiye'yi öne çıkarıyor. Biz de birlik olarak daha proaktif tanıtım yapacağız. Jewellery Antalya benzeri etkinliklerle aslında ilişki yönetimi yapıyoruz. O yüzden alıcıları alileriyle davet ettik. Yılda en az 4 kez bu tarz alım heyetleri oluşturarak ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Zaten satış da böyle geliyor. Yurtdışındaki etkinliklere de katılarak sürekli alıcıların karşısına çıkacağız. Yılın hemen her ayına yayılmış bir etkinlik programımız var. Mücevher satışı için özel hazırlanmış yazılımlarımız ve teknolojik cihazlarımızla hem fiziksel hem dijital ortamlarda alıcılarla sürekli beraberiz."