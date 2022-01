HÜLYA GÜLER

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, 2021'in son haftasında basınla buluştu. Karakaş, "Bugünün tarihinin bir önemi var. Bundan tam iki yıl önce 27 Aralık 2019'da yine burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG'un ilk protipleri Türkiye ve dünyaya tanıtılmıştı. TOGG'un yatırımcıları 5 babayiğit o tarihten bu yana ilk kez bir arada basın karşısına çıkıyor" sözleriyle sunumuna başladı. Sunumun ardından Karakaş'a, Türkiye'nin 1960'lı yıllardaki yerli otomobil üretim sürecini konu olan Devrim Arabaları filmine göndermede bulunarak, bu kez filmin nasıl biteceğini sordum. Karakaş, "Bu daha fragman ve sadece fragmanıyla bile büyük heyecan yarattı" demekle yetindi.

Teknoloji ve tasarımıyla fragmanın bile beynimizi uçurduğu TOGG projesiyle ilgili Karakaş'ın (bazı detayları erken vermekten kaçınarak yaptığı) sunumundan izlenimlerim ve yatırımcı 5 babayiğitin en çok etkilendiğim sözleri:

Beyin göçünü tersine çeviren proje: Küresel pazarlarda kariyeri olan 27 arkadaşımız bu proje için Türkiye'ye geldi.

Oyun değiştiren teknoloji: Bu bir otomobil değil, bir yazılım. Beygir gücü yerine işlem gücünü sorun diyoruz.

Use Case Mobilty ekosistemi: Dünyayı ileriye taşıyacak hareket teknolojilerimizle yeni nesil akıllı cihazlar tasarlıyoruz. Bu cihazların etrafında ise "Use Case Mobility" kavramına uygun, hayatın her alanının birbiriyle bağlantıda olduğu mobilite ekosistemi geliştiriyoruz. Daha şimdiden 10 startup'a yatırım yaptık. Yerli batarya üretimi için fabrika kuruyoruz.

Logonun rengi neden turkuvaz: Turkuvaz rengi son dönemde otomobil markaları arasında yaygınlaşıyor. Yüksek teknolojiyi çağrıştırıyor, logo kodlama mesajı veriyor.

Neden Las Vegas'a gidiyor: TOGG 5-8 Ocak'ta dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e gidiyor. Çünkü diğerleri otomobil fuarı CES ise dünyadaki son teknolojilerin buluştuğu bir fuar.

Aziz Sancar'ın yeğeni Metin Sancar'ın rolü: Henüz Türkiye'de olmayan teknolojiler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) geliştiriliyor. Ekibin başında Nobel ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar'ın yeğeni Metin Sancar var.

TOGG sektörü ürkütür mü, büyütür mü: Klasmanı farklı olduğu için büyütür. TOGG olsun olmasın elektrikli otomobiller gelecek.



KÂR DEĞİL, GURUR

Bu yılın sonunda yollarda görmemiz muhtemel TOGG'un yatırımcıları için şimdilik işin ucunda 15 yıl temettü almak görünmese de gururlular.

Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı): Bu projeye sermaye koymak kolay bir iş değil. Türk halkının 100 yıllık rüyasının gerçekleştiği bir yatırım. Cumhurbaşkanımızın desteği olmasa bu proje mümkün olamazdı. Bu gurura ortak olmak en büyük kârımız.

Ahmet Zorlu (Zorlu Holding Başkanı): Bizim zaten üzerinde çalıştığımız bir elektrikli otomobil projemiz vardı. Başkan bizi davet ettiğinde hiç düşünmeden Türkiye için bu işe girdik. Tarihe geçmek için bir fırsattı, gururluyuz.

Tuncay Özilhan (Anadolu Grubu Başkanı): Biz sanayiciyiz, bu tür sanayi tesisleri en büyük heyecanımız. TOGG'un fabrikasını gezerken gözümden yaş geldi, o kadar etkilendim. Bu millet 100 yıldır bu otomobili istiyor. Bu işin kârı, işte bu rüyanın gerçekleşmesi.

Fuat Tosyalı (Tosyalı Holding Başkanı): Bu işin en büyük kârı, ülkemize böyle büyük bir değer katmanın keyfi.

Osman Yılmaz (Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı): TOGG ile mobilite alanında yeni teknolojilere katkıda bulunmak son derece heyecan verici.

CEO Karakaş ise, ev ve işyerinden sonra 3. bir yaşam alanı hazırladıklarını belirterek TOGG'un iddiasını bir kez daha ortaya koydu: "İhtiyaç duyulacak tek akıllı cihaz olacak."

Sizce de çok heyecanlı değil mi?