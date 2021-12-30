HÜLYA GÜLER

Pandeminin ikinci yılı olarak tarihe geçen 2021'i nihayet geride bırakıyoruz. Daha çok 2020'nin kavramı 'yeni normal'e adaptasyon ile geçen bu yıl, 'nasıldı' diye sorarsanız, "kolay değildi" derim. 2021'de bir yandan aşılanarak önlem almaya çalıştığımız Covid-19'un yeni varyantlarıyla mücadele ederken bir yandan da küresel enflasyonla tanıştık, tedarik krizinin muhtelif sonuçlarıyla karşılaştık. Ve hepsinden önemlisi iklim krizi, göz göre göre felaketleriyle geldi.

Biten yıla damga vuran olayları, yeni yıldan beklenenleri listelemek adettendir. İşte insanlığa 'değişmelisin' mesajlarının verildiği 2021'den aklımda kalanlar:

Her şeyden önce 2021'de kent meydanlarının ürkütücü boş görüntüleri yaşanmadı. Eve kapanmanın tek başına çözüm olmadığı görüldü ve adaptasyon süreci kabullenildi.

Yıla aşılanarak başladık. Ve aşı tartışmalarıyla devam ettik. Bu tartışmalara damga vuranlarsa elbette aşı karşıtları ve aşının ihtiyaç sahibi ülkelerle bedelsiz paylaşımı konusu oldu. Yılı bitirdik ama maalesef bu iki konuyu da çözüme kavuşturamadık.

Hindistan'da günlük vaka sayılarının 400 bini aşmasını endişeyle takip ettik. Çift mutant adı verilen ve yayılma hızı daha da artan virüsün yeni varyantları yıl boyunca ortaya çıkmaya devam etti. Virüsün bilinen son varyantı Omicron ile yayılma hızı daha da artsa da hastalığın ölüme neden olmasında azalma görülmesi endişeleri biraz hafifletti.

İklim değişikliğinin yol açtığı felaketler 2021'de şiddetini daha da arttırdı. Yıl boyunca dünyada birbirini takip eden orman yangınları ve sel felaketlerine ülkemizde de tanıklık ettik. Sonunda iklim krizinin yaklaşmakta olan değil bizzat içinde bulunduğumuz bir süreç olduğunu bir kez daha gördük.

2021'de her şeye rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatlarının gerçekleştiği bir yıl oldu. Milli Okçu Mete Gazoz'un okçulukta ülkemize ilk kez olimpiyat madalyası kazandırarak tarihe geçtiği bu yılda sporcularımız madalya rekoru kırdı.

ABD'nin 20 yıldan sonra Afganistan'dan çıkış kararının ardından, Afganların ülkelerinden kaçış görüntüleri hafızalarımıza kazındı.

Orta yaşlı milyarderler Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzaya gitme yarışı için harcadıkları maliyetler, BM Genel Sekreteri António Guterres , "Uzaya gitmek için yapılan yatırımlarla dünyadaki açlık sorunu çözülebilir" sözleri ile bu tartışmaya başka bir boyut kazandırdı. Bir diğer milyarder Mark Zuckerberg ise uzay yarışında aya gitmek yerine (şimdilik yeni bir oyuncak gibi görülen) metaverse'te yeni dünyalar kurmanın peşine düştü.

2021'de ilgiyle izlediğimiz ve hala bir türlü anlam veremediğimiz NFT'lerin çıkış yaptığı yıl oldu.

Türkiye için ise en akılda kalan olaylardan biri, Türkiye'nin doğalgaz keşfiydi bana göre. Bu keşif Akdeniz'de ve Karadeniz'de kopan bazı fırtınaların nedenini açıklar nitelikte.

Yıl boyunca gündemimizdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe gelince 20 Aralık kararlarının ülke ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum.

2022 ve sonrasının nasıl olacağını şimdilik şüphesiz pandeminin seyri belirleyecek. Bireyler olarak bizim elimizde olan en etkili yol ise değişimi kabullenip sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekten sahiplenmek!

Hepimize sağlıklı ve mutlu yıllar...