HÜLYA GÜLER

Dünya çapında milyarderler Jeff Bezos (Amazon'un kurucusu) ve Elon Musk'ın (Tesla'nın kurucusu) yıla damga vuran uzay yolculuklarına ilişkin en güzel yorumlardan birine The Economist dergisinde rastladım.

Facebook'un kurucusu (bir diğer dünya çapında milyarder) Mark Zuckerberg'in sayesinde günlük dilimize giren metaverse (öte dünyalar) ile ilgili bir araştırmayı okurken, "Bezos ve Musk milyonlar harcayarak Ay'a ya da Mars'a gitmeye çalışıyor. Oysa Zuckerberg, metaverse'te yeni aylar ve dünyalar kurmanın peşinde" ifadesi dikkatimi çekti.

Hem herkesin dilindeki metaverse'ün aslında ne olduğunu güzelce özetliyor hem de bu üç milyarder arasındaki bir farkı ortaya koyuyor.

Uzaya gitmek, astronot olmak, çocukluğumuzda en az bir kez hepimizin hayalini süslemiştir. Bezos ve Musk, arkasında ekonomik birtakım stratejiler olsa da sonuçta bir çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Bu iki isimden görece daha genç olan Zuckerberg de çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Ama Zuckerberg'inki sanal gerçeklik içinde bir hayal. Metaverse ile gelecek sanal gerçekliğin, günlük hayatımızda olması için daha en az bir 10 yılımız var. Gelecek on yıllarda bildiğimiz hayatımızın tamamen değişmesi muhtemel. Şimdiden 5-10 dolara sanal arsa satılmaya başlayan (milyon dolarlık arsalar da var) öte dünyalardaki bu yeni hayatın esas sakinleri ise bugünün ve yarının çocukları olacak.

Pandemiye kadar 'Z kuşağı' dediğimiz, pandemi sürecinde bir ara 'baby zoomer'lar denilen ve bugünlerde de covid ya da connected (bağlantılı) kelimelerine göndermede bulunularak 'C kuşağı' denilen jenerasyonun bu yeni dünyaya nasıl hazırlandığı sorulması gereken önemli bir soru. Öyle ya her yeni teknoloji için yarış yeniden başlıyor. Bugün hızlı olan, öne geçecek.

Geçenlerde Türkiye'de 15. yılını kutlayan Google'ın Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu'nu dinlerken aklımda Türkiye'de yeni neslin geleceğe hazırlığı konusu vardı. Keteloğlu, Türkiye'nin teknoloji ekosistemine 500 bin yeni yazılımcı kazandırılması hedefini hatırlattı ve Google'ın bu konuda yürüttüğü projelere değindi. Türkiye'nin ilk unicorn'unun (Peak Games) gaming (oyun) sektöründen çıkmasının da etkisiyle bu alana ilgi duyan gençlere yönelik Google Oyun ve Uygulama Akademisi'ni kurduklarını söyledi. Google, Akademi'nin ilk yılında 2 bin genci mezun etmeyi hedefliyor. Keteloğlu'nun verdiği bilgiye göre 18-29 yaş grubunun katılabildiği Akademi'de gençler 400 saatlik, 7 ay süren bir eğitimden geçiyor ve hayatları boyunca kullanabilecekleri yetkinlikler kazanıyor. Google'ın çocuklara yönelik "İnternot Olmaya Var mısın?" projesi özellikle dikkatimi çekti. Proje ile çocuklara internette paylaşım yaparken dikkat etmeleri gereken konular ve çevrim içi dünyada var olan tuzaklar anlatılıyor. Başlığı astronot kelimesinden esinlenerek seçilen projede şimdiye kadar 1.3 milyon çocuğa ulaşıldı. Son bir-iki yıla bakınca bizi nasıl bir gelecek bekliyor, bu gelecekte astronotlar olacak mı kestirmek güç. Ama 'internot'ların olacağı kesin!