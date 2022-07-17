HÜLYA GÜLER

İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili -bayram tatili(!)ne de damga vuranhaberleri izlerken, aklıma geçenlerde yaptığım Konya seyahati geldi. Daha doğrusu haberleri, herkes gibi ben de yerel yönetimlerin ve yöneticilerin görev ve sorumlulukları perspektifinden değerlendirdim.

Ve ister istemez Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin çehresini değiştiren projelerini hatırladım. Zira bayramdan hemen önce, Konya'daydım.

Son gördüğümden çok daha yeşil bir şehirle karşılaştım. Hızlı tren Konya'ya yaramış. Yerli turistin ilgisi; daha fazla yabancı turist çekme konusunda kentin özgüvenini artırmış.

Bu gözlemimi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile de paylaştım. "Haklısınız" dedi ve ekledi: "Eskiden Konya, Kapadokya'dan Antalya'ya geçerken turistlerin hızlı bir türbe ziyareti için uğradıkları bir yerdi. Artık bu değişiyor. Bunu daha da değiştirmek için birçok projeyi hayata geçirdik, yeni projelerimiz de yolda."

Başkan Altay ile Selçuklu başkenti, Mevlana'nın şehri Konya'nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıktıkları projelerin detaylarını konuşurken, bir yandan da özellikle çocuklara ve gençlere yönelik projeler sohbetimizin önemli gündemini oluşturdu.

İki günlük ziyaretin ve Başkan Altay'ın anlattıklarının hızlı bir özetini yapmam gerekirse;

Başkan Altay'ın Selçuklu ilçesi Belediye Başkanı olduğu dönemde hayata geçirdiği Tropikal Kelebek Bahçesi en çok etkilendiğim yerlerden biriydi. Çünkü beklenmedik. Konya'da böyle bir tropikal bahçe görmeyi ummazsınız.

Başkan'ın bu bahçenin karşısına kurmayı planladığı bir projesi daha var. Detaylarını anlattı ama yazmamam koşuluyla. Şimdilik sadece çocuklara yönelik ve dijital bir boyutu var diyebilirim, hatta işin içinde metaverse bile var.

Konya Bilim Merkezi'nin bu yıl 9.'sunu gerçekleştirdiği Bilimfest kapsamında izlediğimiz drone gösterisi, dünyadaki örneklerini aratmayacak şekilde oldukça iddialıydı. 300'ün üzerinde drone'un kullanıldığı gösteri Selçuklu'nun sembolü çift başlı kartalla açıldı ve Türk bayrağıyla tamamlandı. *Şehrin Mevlana türbesinin de yer aldığı en önemli bölgesinde büyük bir dönüşüm projesi başlamış durumda. Başkan, 140 dönümlük bir alanı dönüştürdüklerini, Türkiye'nin en büyük dönüşüm projesi olduğunu aktarıyor.

Sille ilçesinde de bir hareketlilik var. Sille'yi 4 yıl sonra görün diyor Başkan ve devam ediyor: Akşehir ve Beyşehir'in adını bundan sonra daha çok duyacaksınız. Çatalhöyük'te balon turizmi başlatıyoruz.

Etli ekmeğin ötesine geçecek yeni lezzet arayışları dahil birçok projeyi ard arda sıralayan Başkan Altay, "Belediye başkanları şehrin genetiği ile fazla oynamamalı. Projelerde çok fazla uçmamak lazım. Örneğin biz Mevlana türbesinin çevresini şehrin dokusunu değiştirmeyecek şekilde planladık" demeyi ihmal etmedi. Başkan'ın 'çok uçmamak lazım' diyerek bir kelebeğin kanadına gösterdiği hassasiyetle seçtiği projeler, şehrin çehresini hatta belki de kaderini değiştiriyor ancak kimliğini daha da güçlü bir şekilde koruduğunu ortaya koyuyor.