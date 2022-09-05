HÜLYA GÜLER

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı, IFA'dayız. 46 ülkeden 1.100'ün üzerinde şirketin katıldığı fuarı gezmeden bir gün önce Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ile akşam yemeğinde buluştuk. Bulgurlu Türk basınıyla buluşmaya gelir gelmez, "Güzel bir haberle başlayalım" dedi ve Beko'nun artık Avrupa beyaz eşya pazarının lideri olduğunu söyledi. Bulgurlu'dan, ertesi gün Arçelik standında gördüğüm yoğun ilgiyi de açıklayan bu liderliğin detaylarını ve ne anlama geldiğini anlatmasını istedim.

Beko'nun, AB üyesi 27 ülkede buzdolabı, fırın, bulaşık makinası, çamaşır makinası, kurutucu ve derin dondurucu kategorilerinin hepsinde pazar lideri olduğunun altını çizdi. Ardından şu detayları verdi: "Avrupa satışımız, 2.6 milyar Euro civarında. Pazar payı ülke ülke değişiyor ve Beko markasının Avrupa'daki toplam payı yüzde 9.2. Yani bir numara olduğumuz bir pazar. Veriler sürekli değişiyor, henüz çok yeni. Bunu ilk kez açıklıyorum."

Bunun üzerine 'Avrupa pazarı mı büyüyor, yoksa Beko rakiplerinden payı mı alıyor' diye sordum. Avrupa pazarının büyümediğine, özellikle enerji krizi ve enflasyonun Avrupalı tüketicide davranış değişikliğine neden olacağına vurgu yaptıktan sonra Bulgurlu, şunları söyledi: "Pazar daralıyor ancak Beko Avrupa'da büyüyor. Arçelik konsolide cirosunun 2022 yılında 2021'e kıyasla TL bazında yüzde 98 büyüyeceğini, gelirlerin yüzde 23'ünün Türkiye'den, yüzde 77'sinin uluslararası satışlardan geleceğini öngörüyoruz. Euro bazında ise 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 17.4 büyüme öngörüyoruz. Çok heyecanlıyız, çok hızlı büyüyoruz."

Bu büyümede yılların emeği, son yıllarda yapılan satın alma ve ortaklıklar ile Arçelik'in sürdürülebilirlik konusundaki kararlı duruşunun büyük payı olduğunu vurgulayan Bulgurlu sözü, Haziran 2022'den bu yana Avrupa'da üstlendiği Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Birliği (APPLiA) başkanlığı görevine getirdi. Başkanlığı 10'a karşı, 11 oy ile kazandığını hatırlatan Bulgurlu, birbirine oldukça yakın bu sonucun, geleneksel üretim ile sürdürülebilirlik konusundaki çabaların mücadelesini de gösterdiğine işaret etti ve sözlerini, "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirliğin içselleştirilmediği bir üretim ve ürün anlayışı geçerliliğini yitirmek zorunda. APPLiA Başkanı olarak tüm dünyada sayıları milyarları bulan ev aletlerinin, çocuklarımızın refahından pay almadan dünyanın kaynaklarını verimli kullanan ürünler olarak tasarlanması için çalışacağım" diyerek tamamladı.



SU KURTARAN İNOVASYON



Arçelik, bu yıl IFA'da su tasarrufuna odaklandığı yeni teknolojilerini tanıttı. Son durulama suyunu bulaşık makinasının yan duvarına yerleştirerek, bir sonraki kullanımda ilk yıkama suyu olarak kullanılmasına olanak veren SaveWater teknolojisi en çok ilgi gören inovasyonlardan biriydi. Arçelik bu teknolojiyle bulaşıkların daha çok su kullanılarak yıkanmasını sağlarken, toplamda harcanan suyu 6.9 litreye kadar düşürebiliyor.

Çamaşır makinası ile kurutucuyu da birbirine bağlayan Arçelik bu yöntemle, kurutucuda biriken temiz suyun, çamaşır makinasında kullanılmasına olanak sağlıyor. Böylece toplamda daha az su tüketimi sağlıyor.