HÜLYA GÜLER

Turizm, ulaşım, sağlık ve eğitimin başını çektiği 10 alt sektörden oluşan hizmet ihracatçıları, bu yıl yeni bir rekorla Türkiye'nin küresel ticaretteki konumuna önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Özellikle THY'nin global başarısı, turizm ve yabancı hasta sayılarındaki rekorlar, dikkatleri hizmet ihracatçılarına daha çok çevirdi. Hedeflerini iki yıl önceden yakalayan HİB üyeleri geçen haftasonu, sektörün yeni stratejilerini konuşmak üzere Sapanca'da bir çalıştay gerçekleştirdi.

İki gün süren 'Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de katılarak birer konuşma yaptı.

Çalıştayın açılışından sonra bir araya geldiğimiz Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "3 bakanın da katılımlarıyla destekledikleri çok önemli bir toplantıdayız" diyerek söze başladı. Aynı zamanda THY Yönetim Kurulu Başkanı olan Bolat, hizmet ihracatında sektörler arası iş birliğinin ortaya çıkaracağı sinerjinin üzerinde durdu. Bu kapsamda kendilerinin ilk adımı attığını, yurtdışında 300'e yakın noktadaki THY ofislerinin tüm ihracatçılara her türlü lojistik desteği vermeye başladığını söyledi. Her sektör için tek tek yol haritasını paylaşan Bolat son olarak HİB olarak bu yıl TİM'de ihracat şampiyonu olmaya hazırlandıklarını da söylemeyi ihmal etmedi. Mesajları özetle şöyle:







HİZMETTE 130 MİLYAR $ HEDEFİ

HİB olarak 4 yılda yaklaşık 3 bin üyeye ulaşmayı başardık.

Geçen yıl (yüzde 60 artışla) 57,5 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla Türkiye'nin cari açıkla mücadelesine 26,5 milyar dolarlık net katkı sağladık.

Yılın ilk 6 ayında da performansımızı artırmaya devam ettik. Bu dönemde yüzde 69 artışla 33 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleşirken yaklaşık 14,5 milyar dolar cari fazla elde ettik.

Bu yılı 90 milyar dolar ihracatla kapatmayı bekliyoruz.

2022'nin ilk yarısındaki küresel hizmet ihracatından aldığımız pay yüzde 1'in üzerine çıktı. Ama bu bizim için yeterli değil.

2025'e kadar 110 milyar dolar ihracat hedeflemiştik ama şu anda görünen o ki 2023 yılında 130 milyar dolar seviyelerine ulaşacağız.



KOMPLİKASYON SİGORTASI

Önümüzdeki yıllarda Türkiye olarak daha da büyük ataklar yapmak üzere gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Örneğin Ticaret Bakanlığı'nın yeni başlattığı komplikasyon sigortası uygulaması ile sağlık sektöründe bundan sonraki süreçte rekor artışlar bekliyoruz.

Daha önce Türk dizilerinde isimleri kapatılan hastane isimleri artık gösterilebilecek. Bunun gibi yazılımcılarımıza ve finansal danışmanlık şirketlerimizi de destekleyici içerikler hazırlıyoruz.

Eğitim ve sağlık hizmeti için aileleriyle gelmelerini sağlayacak paketler sunuyoruz.

Hedeflere bakılırsa Türkiye'nin yeni büyüme hikayesi hizmetler sektöründen gelecek. Bolat'ın verdiği rakamlardan yola çıkarak bu yılki 250 milyar dolar ihracat hedefine 90 milyar dolarlık hizmet ihracatını ekledim. Toplam ihracatımızın 340 milyar dolara ve 2023'te de 400 milyar dolara ulaşabileceğini hesapladım. 500 milyar dolara az kaldı yorumunu yaptım. Bu yoruma katılan Bolat, "Bu hesapta 2 yıllık pandemi arasını unutmamak gerek. İçinden geçtiğimiz süreç kolay değildi" hatırlatmasını yaptı.

Ben de nedense 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusuyla The Economist'in, Türkiye'nin yüksek enflasyonda büyümeye devam etmesine nasıl da şaşırdığını anımsadım.