HÜLYA GÜLER

Pamdemiden sonraki ilk yurtdışı seyahatim, tam da INBUSINESS Dergisi'nin bu ay kapağına taşıdığı İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu röportajını yazacağım, bu yazının öncesine denk geldi. Seyahat programı ile ilgili iletilen bilgiler arasında bir not dikkatimi çekti: "Avrupa'da havalimanında yaşanan aksaklıklardan dolayı el bagajı ile seyahat edilmesi önerilmektedir."

İşte, aylardır medyadan takip ettiğim ve Kadri Samsunlu ile detaylarını daha yeni konuştuğum kriz, tek bir cümle ile karşımdaydı.

Özetle; Avrupa havacılık sektörü, pandemi sürecinde yaşanan işten çıkarmalar ve o günden bugüne devam eden grevler nedeniyle çok ciddi bir işgücü ve dolayısıyla da büyüme krizi içinde. Buna karşılık İstanbul Havalimanı, yılın ilk yarısında 2019 rakamlarını yakalayarak Avrupa'da en hızlı toparlanan havalimanı konumunda. Yolcu sayısında, 2020 ve 2021'in ardından bu yıl da birinciliğe koşan İstanbul Havalimanı, önümüzdeki dönemde daha da öne çıkacak. Doğal olarak Avrupa havalimanlarında kuyruklar uzadıkça, bekleyen öfkeli yolcu videoları arttıkça, İstanbul Havalimanı, dünya kamuoyunun gündeminde olmaya devam edecek.



WİZZAİR İSTANBUL'A UÇUYOR

Zaten Samsunlu'nun anlattıkları da tüm bu öngörüleri doğrular nitelikte. Avrupa'nın en büyük düşük bütçeli havayollarından biri olan WizzAir'in yönetim kurulu başkanı ile toplantısının ardından buluştuğum Samsunlu ile röportajımız müjdeli bir haber ile başladı. WizzAir'ın İstanbul'a uçmaya başlamasına ilişkin Samsunlu'nun görüşü şöyle: "WizzAir çok büyük bir havayolu. Oluşturacağı hacmin İstanbul'a ve Türkiye turizmine anlamlı bir katkısı olacak. Avrupa'daki havalimanları normalleşme sıkıntıları yaşarken, biz önemli bir mesafe alacağız."

Dört yıllık faaliyet süresine 100 yılda bir görülen pandemi gibi bir stres testini de sığdıran ve Avrupa'nın en hızlı normalleşen havalimanının tepe yöneticisi ile söyleşimizde tek flaş haber bu değildi elbette.

Karla mücadele imkânlarını genişleten İstanbul Havalimanı'na iki yeni otel yapılıyor. İnşaatına başlandı bile. Projeler tamamlandığında havalimanındaki mevcut otel ile birlikte yatak kapasitesi 2500'e çıkacak. Havalimanı metrosunun da devreye girmesiyle birlikte erişim ve konaklama imkanlarında önemli bir aşama daha atlatılmış olacak.



ALMANLARIN KISKANMA MESELESİ

Yıllık 150 milyon yolcu ile her anlamda liderliğe hazır olduklarını söyleyen Samsunlu'ya dayanamayıp, "Şu Almanlar bizi kıskanıyor meselesine girelim mi" diye sordum. "Süreçlerin kusursuz yönetilmesine gıpta ile baktıklarını söyleyebilirim" diye başladı söze ve meseleye şöyle nokta koydu: "20 yıl önce havacılıkta esamesi okunmayan bir ülkenin bugün dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarından çok daha düzgün bir süreç yönetmesini kıskanmıyorlarsa bile rahatsız oldukları muhakkak. 20 yıl önce Türkiye'de toplam yolcu trafiği 35 milyon iken şimdi nerdeyse 6-7 katına çıktıysa bu bir konudur. Rekabet açısından tabi ki rahatsız olmuşlardır. Artık Türkiye masaya yumruğunu vuruyor. Kıskanma meselesi işin gırgırı. Ama daha önce senden kısa bir ülkenin, büyüyüp senin boyuna gelmesi hatta seni geçmesi gerçeğine vurgu yapmak gerek."