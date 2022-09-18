HÜLYA GÜLER

Türkiye, beyaz eşya üretiminde Çin'den sonra dünyada ikinci sırada geliyor. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, sohbete bu cümle ile başladı. Aynı zamanda Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı olan Ebiçlioğlu, dünyanın en büyük beyaz eşya ihracatçısı ülkeleri arasında pek çok üründe Türkiye'nin ilk 3'te yer aldığının altını çizdi. Ülkemizin beyaz eşyada üretiminin yüzde 75'ini ihraç ettiğini ve sektörün yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çekti. Sonra sektöre ilişkin şu rakamları paylaştı:

*Küresel beyaz eşya pazarı 2021'de yüzde 14 büyümeyle 249 milyar dolara ulaştı.

*Türkiye 2021'de 34 milyon adetin üzerinde satış gerçekleştirdi.

*Dünya beyaz eşya sektörünün 2024'te 557 milyon adet ve 285 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tüketici elektroniği fuarı IFA'da bir araya geldiğimiz Ebiçlioğlu, rakamları paylaşırken benim de aklımdan dünya beyaz eşya üretiminde ikinci olmanın ne anlama geldiği sorusu geçiyordu.

Sorunun cevabı elbette çok net; dünyanın en büyük ikinci oyuncusu olduğunuzda sektördeki yeni teknolojileri, trendleri, fiyatları kısacası pazardaki tüm dinamikleri belirleyebiliyorsunuz.

Ebiçlioğlu da Türkiye'nin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi için Ar-Ge ve inovasyon ile yüksek teknolojili üretimin merkezi haline gelmesi gerektiğine değinerek sözü Arçelik'in bu kapsamdaki stratejisine getirdi. Şirketin bugün 52 ülkede 79 iştiraki, 9 ülkede 30 üretim tesisi ile küresel beyaz eşya pazarının önde gelen oyuncuları arasında yer aldığını hatırlattı. 3 binden fazla uluslararası tescilli patentiyle Uluslararası Patent Ligi'nde 10 yıldır ilk 200'de yer aldığını vurguladı.

Bugünlerde Whirpool'un Rusya'daki tesislerini almak üzere gerçekleştirdikleri anlaşmayı tamamladıkları bilgisini de veren Ebiçlioğlu, Arçelik'in küresel etki alanını yeni yatırımlar, satın almalar ve şirket birleşmeleriyle genişletmeye devam edeceğini söyledi. Mısır'a bir fabrika kurmak üzere gerekli girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Ebiçlioğlu, yakın dönem planlarını şöyle anlattı: "Yakında Mısır'daki fabrikanın temellerini atacağız. Fırın ve buzdolabı üretimi ile başlayacağız. Şu anda bir tek Amerika kıtasında üretimimiz yok. ABD, Kanada ve Güney Amerika'da üretimi düşünüyoruz. Bu bölgede sıçramalı büyüme için yatırım fırsatlarına bakıyoruz. Sürdürülebilirlikte dünyada farklılaştık. AR-GE ve inovasyonla bu avantajımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Hedefimiz dünyada daha da yaygınlaşarak 24 saat aralıksız Ar-Ge yapan bir yapı oluşturabilmek."