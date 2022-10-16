HÜLYA GÜLER

Hiç güneş tarlası gezdiniz mi? Tarla derken, güneş enerjisi santrallerinin solar panel alanlarını kast ediyorum. Uçsuz bucaksız açık alanda nizami bir şekilde yerleştirilmiş panellerin arasında yürümek, gerçekten eşsiz bir deneyimdir. Bir bilim-kurgu filmi gibi görünen ortam öyle sessiz, sakindir ki; hiçbir faaliyet yok zannedebilirsiniz. İnsanın inanası gelmez, öylece duran bu cam paneller nasıl oluyor da binlerce megavat enerji üretiyor diye...

Bu sorunun cevabını, nihayet Erciyes Anadolu Holding'in iştiraki RHG Enertürk Enerji'nin, güneş kenti Van'da kurduğu Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) açılışında öğrendim. Arkasında müthiş bir teknoloji var.

Ama önce Van'a neden güneş kenti dendiğine değineyim. Millattan Önce 600'lü yıllarda Urartu Medeniyeti'ne başkentlik yapan Van'ın eski adı, 'güneş kenti' anlamına gelen Tuşba imiş. Ve Urartu'ların Van'a güneş kenti demeleri boşuna değil. Zira Van, Mersin'in Anamur ilçesinden sonra ülkemizde en çok güneş gören ikinci il. Hem de uzun kış aylarına ve kısa yaz mevsimine rağmen durum böyle. Günlük güneş görme süresi 7.5 saatten fazla. Bu veriler, RHG EnerTürk Enerji'nin yer seçimindeki isabetini de ortaya koyuyor. Ancak beni asıl etkileyen Arısu GES'in teknolojisi oldu. RHG EnerTürk Enerji, sadece doğru yer seçimi yapmamış aynı zamanda güneş takip sistemi ile bu alandaki en son teknolojiyi kullanarak, bölgenin en verimli santralini kurmuş.

44 bin hanenin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak Arısu GES'i, resmi açılış törenine katılan Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Murat Aksu ile birlikte gezdik. Güneşin gün içindeki hareketlerini takip ederek, daha fazla enerji üretilmesini sağlayan Nextracker akıllı güneş takip teknolojisinin detaylarını dinledik. Arısu GES tamamen kendi kendine yeten bir tesis. Güneş panelleri üzerindeki motorların bile daha küçük, ayrı birer solar paneli var ve onlar her bir panelin motorunun enerjisini ayrıca üretiyorlar. 110 futbol sahası büyüklüğündeki alanı gezerken Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, RHG EnerTürk Enerji'nin Türkiye çapında kurduğu 13 farklı RES, HES ve GES santralleriyle toplam kurulu gücünün 534 MWm olduğunu ve önümüzdeki dönemde 849 MWm güce ulaşarak yenilenebilir enerji sektörünü domine etmeye hazırlandıklarını söyledi. Ertekin ayrıca enerji yatırımlarının her aşamasında çevre dostu ve yüksek verimli projelere imza atan RHG Enertürk Enerji'nin, petrol türevlerine, fosil yakıtlara ve nükleer santrallere bağımlılığı minimuma indirmeye yönelik faaliyetleriyle, yılda yaklaşık 63 bin ton emisyon azaltımı sağladığının altığını çizmeyi ihmal etmedi.

Yatırımları Türkiye çapına yayılmış Kayseri merkezli Anadolu Erciyes'in Van'daki bu hamlesinin sürdürülebilir yaşama katkı dışında bir başka anlamı daha var. Terör bahanesiyle Van ve tabi bölge bu tür son teknolojilerden yeteri kadar pay alamıyordu. Hemen söyleyelim Erciyes Holding'in bu yatırımı şimdiden örnek oldu. Van Valisi Ozan Balcı yeni bir GES kurmak üzere kolları sıvamış durumda. Hatta Arısu GES'in detaylarını dinleyen Vali Balcı, yeni kurulacak GES'in de güneş takip sistemli olması için çalışma başlattı bile. Bir diğer önemli nokta ise TMSF yönetimine geçtikten sonra cirosunu ve varlıklarının değerini 4 kattan fazla artıran Erciyes Anadolu Holding, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in dediği gibi artık sadece Kayseri kokan değil Türkiye kokan bir kuruma dönüştü. Üstelik bu Türkiye kokusunu global marka yolculuğu ile dünyanın dört bir yanına taşıyor.