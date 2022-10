HÜLYA GÜLER

Geçtiğimiz günlerde Denizbank'ın 25. yıl kutlamasına katıldım. Dünya çapında üne kavuşmuş sanatçılarımız Sertab Erener ve Fazıl Say'ın yanı sıra ünlü tenor Mario Frangoulis'in sahne aldıkları geceden basına ve sosyal medyaya pek çok bilgi-görüntü yansıdı. Oysa özellikle Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in (tabi ki başrolde) ekibiyle çektiği komik motivasyon videolarının katılımcıları kahkahalara boğduğu geceden, aklımda birçok farklı izlenim kaldı.

Kısa notlar halinde bu izlenimlerimi paylaşmak istedim. Zira bu anlardan hepimize çıkacak güzel dersler var:









1500 davetlinin olduğu geceye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı. Kavcıoğlu ve Denizbank'ın ana hissedarı Emirates NBD'nin Başkan Yardımcısı ve CEO'su Hesham Al Qassim ile bir süre sohbet ettim.

Bu esnada protokoldeki yerini alan Denizbank'ın kurucusu Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun da sohbetimize katılmasıyla yandaki bu fotoğraf ortaya çıktı.

Denizbank'ın ilk sahibi Ahmet Zorlu ile şimdiki sahibi Hesham Al Qassim'ı tanıştırmak da bana düştü. *Hazır bu iki önemli ismi aynı karede buluşturmuşken, 25. yılın kendilerine neler hissettirdiğini sordum. Ahmet Zorlu duygularını, "Bir otel odasında bir masa bir telefondan bugünlere gelmek, çeyrek asrı geride bırakmak, muazzam bir gurur, duygularım anlatılmaz" deyince, 'Bankayı uzun zaman önce sattığınız halde buradasınız' diye sormadan edemedim. Daha da duygusallaşan Zorlu, bu kez; "Kurduğum her şirket, yaptığım her iş benim için memleketin bir değeridir. Benim ya da bir başkasının diye düşünmem, hepsi Türkiye'nin bir markasıdır. Bunlar bizim değil, ülkemizin değerleri, bizim bu işlerde bir payımızın olması ancak bana gurur verir" cevabını verdi.

Denizbank'ın bugünkü Yönetim Kurulu Başkanı Hesham Al Qassim ise "Bankanın kurucusuyla tanışmak büyük bir mutluluk. Biz Türkiye'yi evimiz gibi görüyoruz. Buradaki tüm çalışanlarımız da gerçekten bir aile gibi" dedi.

Türk bankacılık sistemine ve Türk bankacılara olan hayranlığını da ifade eden Al Qassim daha sonra Hakan Ateş ile birlikte çıktığı sahnede şu sözlerle bu beğenisinin altını bir kez daha çizdi: "Ben Denizbank'ı Hakan Ateş'i yakından tanıyınca aldım. Ona olan güvenim sayesinde Sberbank (Denizbank'ın daha önceki ana hissedarı) ile sona eren müzakerelere bir kez daha başladım. Hakan Ateş'in ısrarıyla yeniden masaya oturduk ve sonunda bankayı aldık. İyi ki almışız, Denizbank portföyümüzün en önemli varlığı haline geldi. Biz Emirates NBD Grubu olarak 2000 yılından bu yana Türkiye'den banka almak istiyorduk. Bazı işler kaderdir, Denizbank bizim için en iyi seçim oldu. 20 yıl beklememize değdi, umduğumuzdan fazlasını bulduk."

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ise aktaracaklarım oldukça sınırlı. Kendisi hiçbir konuda renk vermedi, Merkez Bankası'nın toplantılarını takip etmemi önerdi. Ama en azından Denizbank'ın kurucusu ve şimdiki sahibi ile birlikte poz vermeyi kabul etti.

Son olarak Denizbank'ın kapalı devre yayınlamak üzere motivasyon amaçlı çektiği komik videolara değineyim. Hakan Ateş'in yönetim kurulu toplantısında bir gece önce gördüğü rüyayı paylaşmasıyla başlayan videoda yıl 2078 ve ilk espri geliyor; Hakan Ateş hala genel müdür. Üstelik son derece genç ve dinamik bir görünüme sahip. Rüya bu ya, Mars'a şube açmaya giderken yolda çevirmeli telefonla aradığı Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Tanju Kaya ise biraz yaşlanmış. Hakan Ateş kendisine 2078 konseptine uygun bazı vitaminler öneriyor. Tanju Kaya ise telefonu kapattıktan sonra 'içinde nükleer reaktör mü var" diyerek söylenip Hakan Ateş'in enerjisine göndermede bulunuyor.

O gece Sertab Erener ve Mario Frangoulis ile birlikte sahnede şarkı söyleyen Hakan Ateş için gerçekten yerinde bir soru.

Sahi Türkiye'de ve hatta dünyada bu cesareti gösterecek kaç banka genel müdürü vardır?