HÜLYA GÜLER

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı'nın (Habitat) ekim ayının ilk pazartesi günü olarak belirlediği Dünya Habitat Günü bu yıl, Balıkesir'de geniş bir katılımla kutlandı. 110 ülkeden 200'ü aşkın davetlinin Balıkesir'e geldiği Dünya Habitat Günü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi damgasını vurdu. Habitat delegeleri 3 gün süren etkinliklerde 2021 yılında Habitat tarafından atık alanında akıllı şehirler girişimi kapsamında ödül alan Sıfır Atık projesini ve sonuçlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı bu yılki Dünya Habitat günün teması ise 'Uçuruma Dikkat. Kimse ve Hiçbir Yer Geride Kalmasın- Mind the Gap. Leave No One and Place Behind' şeklinde belirlendi. İnsanların birbirine ve dünyaya karşı sorumluluğunu hatırlatan bu temayı ilk okuduğumda aklıma İngiltere'de öğrencilik yıllarında trenlerde duyduğum bir uyarı geldi.

Raylı ulaşım altyapısı oldukça gelişmiş olan İngiltere'de, platform ile tren arasında birazcık fazla boşluk olan duraklarda trenden inerken, 'mind the gap-boşluğa dikkat' uyarısı yapılır. İlk zamanlar çok az bir boşluk olduğu halde neden böyle bir uyarı yapıldığını anlayamamıştım. Sonraları yaşım ilerleyip, dünyayı biraz daha anlamaya başladığımda, bunun başka ülkeleri sömürürken, kendi vatandaşına son derece duyarlı olan çifte standartçı ülkelerin ortak bir özelliği olduğunu fark ettim. İşte bu ortak özelliğin sebep olduğu uçurum, bugün maalesef dünyanın ortak sorunu haline geldi.

İşte BM'nin, 'uçuruma dikkat' uyarısı ile dünyadaki gelir adaletsizliği ve fırsat eşitsizliğine dikkat çekmeye çalıştığı etkinlikteki tüm konuşmacılar, sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen ve dünyada çevre konularını himaye eden ilk ve tek First Lady olarak BM nezdinde küresel liderlik misyonu verilen Emine Erdoğan da çalışta okunan mesajında insanlığın ortak sorumluluğuna vurgu yaptı: "Kentlerimizi herkese yer açan, kimseyi geride bırakmayan, adil yerleşim yerlerine dönüştürmeli ve bunu tüm ülkelerin ortak misyonu haline getirmeliyiz."

Bakan Kurum ise iklim değişikliği ile ancak ortak mücadelenin başarı getireceğini belirterek, "İnsanlığın ve ortak evimiz dünyanın geleceğini inşallah hep birlikte kurtaracağız" mesajı verdi.

Konuşmasında dünyadaki gelir adaletsizliğinin altığını çizen BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Genel Sekreteri Guterres'in "Birbirimize karşı kendi ortak sorumluluğumuzu yerine getirelim" çağrısında bulunduğu mesajını da okudu.

Aklımda en çok Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın mesajı kaldı. Konuşmasına 1996'da İstanbul'da gerçekleşen Habitat Kongresi'nde gönüllü çalıştığını hatırlatarak başlayan Başkan Yılmaz, Afrika'nın 'ubuntu'sundan söz etti. Afrika'da araştırma yapan bir antropoloğun ödül olarak bir sürü meyve koyduğu bir ağaca kadar yarıştırdığı çocukların, tek tek yarışmak yerine el ele tutuşarak ağaca kadar koşup meyvelerin tadını hep birlikte çıkardıkları hikayeyi anlatan Başkan Yılmaz, "Hikayedeki çocuklar gibi biz de dünya vatandaşları olarak kimseyi geride bırakmadan ubuntu yapmalıyız, yani ben yerine biz olmalıyız."