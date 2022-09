HÜLYA GÜLER

Dünyanın ve Türkiye'nin ekonomi gündemini şöyle bir aklımdan geçirdiğimde, bugünlerde oturulacak en rahat koltuk hangisidir deseler, TİM Başkanlığı derdim. Öyle ya tepemizdeki savaşa, en büyük pazarlarımız AB ve ABD'deki durgunluğa rağmen ihracatta rekor kırmaya devam ediyoruz. Her ay rekor artış açıklayan böyle bir kurumun başkanı olmayı kim istemez diye düşünüyordum, ta ki geçen akşam TİM Başkanı Mustafa Gültepe'yi dinleyinceye kadar. Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen bu yılki 250 milyar dolar ihracat hedefini tutturacağını öngören Gültepe'nin üzerinde, her ne kadar bunun rahatlığı olsa da ihracatta ilk 10 ülke arasına girme vizyonunun getirdiği, önemli bir sorumluluk daha söz konusu. Hatta buna Türkiye'nin son 20 yıldaki ihracat başarasını daha da ileriye taşıma baskısı desek yanlış olmaz.

İşte bu sorumlulukla haziranda göreve gelmez, Türkiye'nin daha fazla ihracat yapma potansiyeli olan ülkeleri ve sektörleri tek tek ele alan çalışmalar başlatan Gültepe, önümüzdeki dönem için daha proaktif olacağımız bir yol haritası belirledi. Bir yandan birim ihracat değerinin artırılması için çalışacak, bir yandan da yeni pazarlarda büyüme arayışları sürecek. Başkan Gültepe'nin "Ticari heyetlerimizle bir ay yakın ülkeye, bir ay da uzak ülkeye gideceğiz" diyerek özetlediği yeni pazarlarda büyüme çalışmalarına çoktan başlanmış bile.

İlişkilerin normalleşme sürecine girdiği Mısır'a kısa süre önce Türkiye'den bir heyet giderken, önümüzdeki günlerde 120-130 kişilik bir heyet de İsrail'den Türkiye'ye gelecek. Gültepe, ayrıca 130 firmanın yer aldığı bir heyetin Avustralya'ya gittiğini söyledi. Hazır giyimcilerin ilk kez Avustralya'ya gittiğini vurgulamayı da ihmal etmedi. Şimdi sırada, Kanada, Malezya ve Japonya var. Yakın coğrafyada ise ilk etapta Mısır, İsrail ve Romanya'ya gidilecek.

Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin ihracat potansiyelinin küresel pazarlarda bilinirliliğini artırıcı faaliyetlere devam edilecek. Yeni dönemde bilgi çağında yaşamanın avantajları daha fazla kullanılacak. Mevcut pazarlarda derinleşmek ve yeni pazarlara açılmak amacıyla ihracatçıların, hedef pazarlardaki potansiyel müşterilerle sürekli etkileşimi sağlanacak. İhracatçı birliklerin talepleri, sorunları için etkili bir koordinasyon mekanizması kurulacak. TİM koordinasyonunda 27 sektör için çalışma grupları oluşturuldu. Tüm sektörel birlikler hedeflerini, ihtiyaçlarını ve projelerini ortaya koyacak.

Öyle görünüyor ki tüm bunların koordinasyonunu üstlenecek TİM'in başkanının oturmaya hiç vakti olmayacak. Çünkü birkaç cümleye sığdırmaya çalıştığım yeni yol haritası, gece-gündüz demeden çalışmak demek, 365 gün hazırlık, saatler süren toplantılar, pazarlıklar, günlerhaftalar süren seyahatler demek.

Üstelik Fed Başkanı Jerome Powell'ın "Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz" dediği bir ortamda. Powell'ın, Fed'in politikalarının günlük hayata yansımalarını anlamak için gerçekleştirdiği Fed Dinliyor etkinliğinde söylediği bu tek cümle dünyada işlerin hiç kimse için kolay olmadığını ortaya koyuyor.

Tek çıkış yolu ise ihracatçılarımızın yaptığı gibi çalışmak, çalışmak, çalışmak...