HÜLYA GÜLER

Artık yavaş yavaş 2022 ile vedalaşmaya başladığımız günlere, nihayet yılın sonuna geldik. Yeni yıl başlayana kadar '2022'yi nasıl geçirdiniz, nasıl bilirdiniz' temalı yazıları bol bol okuruz. Ama ben bugün SABAH'ın, Apara ile birlikte bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri etkinliğine değinmek istiyorum. Zira zirve, sadece geçen haftaya değil bence yılın tamamına damga vuracak etkinliklerden biriydi. Uzun yıllar bu tarz zirveleri izlemiş, Davos'u bile takip etmiş bir gazeteci olarak, tüm gün temposu hiç düşmeden her oturumunda çok önemli bilgilerin paylaşıldığı, kritik mesajların verildiği 2023 Zirvesi'ne ilişkin akılda kalması gereken notları bir kez de ben aktarmak istedim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile açılan zirve sabah 9'dan akşam 21'e kadar aralıksız devam etti.

Zirvenin yapıldığı Turkuvaz Medya Merkezi konferans salonu sabah 8.30'dan itibaren dolmaya başladı. Ve akşam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı Para Sohbetleri programı saat 21'de bittiği halde, salon saat 21.30'dan sonra ancak boşaldı.

Birbiri ile koyu sohbete dalmış bazı iş insanlarına 'Sabah da buradaydınız, arada gidip-döndünüz mü diye sordum, 'Yok hep buradaydım, hiç ayrılmadım' diyenler oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmalarının olduğu programı ben de tüm gün izlediğim için iş insanlarının neden kaldıklarını anlayabiliyorum.

Gelelim zirveden altını çizmek istediğim mesajlara. Öncelikle TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil'in söylediklerinden öğrendiklerimi aktarayım.

Kotil, başta milli muharip uçağı olmak üzere TUSAŞ'ın üzerinde çalıştığı projeleri ve Türk Savunma sanayinin son dönemde edindiği deneyimleri aktardıktan sonra, bana göre çok önemli bir mesaj verdi: "Gelişmiş ülkelerde savaş uçağı tasarım ve üretim süreleri örnek gösterilerek bizim bu işleri çok hızlı yaptığımız söyleniyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. O, örnek gösterilen ülkelerin, soğuk savaş dönemindeki hızlarına bakınca görecekler. Haftada bir uçak tasarlayıp üretime geçtikleri dönemler var. O yüzden biz gelişmiş ülkelerin savunma sanayilerini bugün örnek almayalım, biz onların soğuk savaş dönemindeki tempolarını örnek alalım."

Sonra Kotil şöyle devam etti: "Türkiye çabuk çabuk ve sıfırdan bu uçakları yapınca gençlerimizin de kendine güveni arttı. Böylece soğuk savaş döneminde gelişmiş ülkelerin hızını yakalayabildik. Artık bu konuda dünyaya kabul ettirilecek inovasyon bile yapıyoruz. Örneğin savaş uçaklarında normalde parçalar ayrı ayrı üretilip birleştirilirken, biz milli muharip uçağını dik olarak tek parça halinde üretiyoruz. Bu bir inovasyondur patent alınacak bir konudur. Savunmada bir Türk stili geliştirdik bunu dünyaya da kabul ettireceğiz."

Son olarak zirvede moderatörlüğünü üstlendiğim 2023 Vizyon Projeleri panelinde Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir ve İC Holding CEO'su Murat Bayar'dan önemli bir mesaj aktarayım. Özdemir de Bayar da Türkiye'nin mega altyapı projelerini Yap-İşlet- Devret modeliyle inşa eden şirketlerin son derece önemli yetenekler kazandıklarına dikkat çekti. Tıpkı Türk müteahhitlik şirketleri gibi altyapı şirketlerinin de uluslararası birer markaya dönüştüklerini ve artık dünyada altyapıda da Japonya, İspanya ve İtalya ile yarışır hale geldiklerini vurguladı.