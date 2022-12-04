HÜLYA GÜLER

Kadın doktor, kadın bankacı ya da kadın mimar değil de kadın mühendis ifadesi, neden daha çok karşımıza çıkar, hiç düşündünüz mü? INBUSINESS Dergisi'nin bu ay kapağına taşıdığı Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin'i dinlerken bu sorunun cevabını bir kez daha idrak ettim; az oldukları için.

Başta makine, inşaat ve elektrik mühendisliği olmak üzere birçok alandaki kadın mühendislerin, 'sınıftaki üç kız öğrenciden ya da beş kız öğrenciden biriydim' dediklerine tanık olmuşsunuzdur. 1971'de inşaat mühendisi olarak üniversiteden mezun olan ve aynı yıl Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (kendisinin ısrarı ile) şantiye şefi olarak işe başlayan Aynur Uluğtekin, işte o sınıflardaki nadir kız öğrencilerden biri. Sonrası ise 50 yılı aşan nefis bir yol hikâyesi..







Karayollarına ait sarı bir kamyonetin kasasında elinde tebeşirle kilometre-kilometre asfalt kontrolü yaparak işe başlamış... Mesleğini o kadar çok sevmiş ki, düğününü bile şantiyede yapmış. Ancak çoğu zaman sadece kadın olduğu için diğer iş arkadaşlarından daha çok çalışmak, çaba göstermek zorunda kalmış. Ve yine pek çok kez sırf kadın olduğu için yerine başkası terfi ettirilmiş. Ama bunların hepsiyle mücadele edip, hakkını da almayı bilmiş. Türkiye'deki kilit otoyol projelerinde imzası olan Uluğtekin, kariyerinde yükselirken bir yandan da ülkenin ekonomik gelişimi ve sanayi atılımına şahitlik etmiş. Bu yönüyle karayollarının Demir Leydisi olarak anılıyor. Bugün de Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) başında.

Kuşkusuz hayatı, 'yol' ile özdeşleşmiş ve üzerine aldığı projeleri her zaman başarıyla sonuçlandırmış bir ismin KMO projesiyle buluşması ve ilk Türk otoyol işletmecisi unvanını kazanması tesadüf değil. Sıfırdan kurduğu işletmede bugün 780 kişi çalışıyor. 435 kilometrelik KMO'da 30 viyadük, 143 köprü, 8 tünel, 73 üst geçit, 96 alt geçit ve 599 adet menfez bulunuyor. Üstelik dünyanın en geniş tünelleri de (dört şeritli) bu projede yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıkladığı rakamlara göre KMO projesi ile yılda (zaman+yakıt maliyeti) 5 milyar 383 milyon lira tasarruf ediliyor. 1.3 milyar saat zaman tasarrufu, 425 bin 150 ton karbon emisyonu azalması... Uluğtekin otoyol işletmeciliğini başarıyla gerçekleştirirken bir yandan da TÜBİTAK ile birlikte Akıllı Yol projesi üzerinde çalışarak KMO'yu teknoloji çağının öncülerinden biri yapmayı hedefliyor. Bize de yolunuz açık olsun demek kalıyor.