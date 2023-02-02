HÜLYA GÜLER

DEİK'in (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) en büyük iş konseylerinden Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, 11 Latin Amerika ülkesinin büyükelçilerine evinde verdiği davette söze, kendisinin aynı zamanda tüm bu ülkelerin koordinatörü konumundaki Türkiye-Amerika İş Konseyleri Başkanı olduğunu hatırlatarak başladı. Ardından Türkiye-Amerika İş Konseyleri Başkanı olarak ilk kez böyle bir toplantı düzenlediğini belirtti. İlişkileri daha da geliştirmek gerektiğine, bunun için yeni bir hedef belirlediklerine işaret etti. 'Hangi limana gideceğini bilmeyenler için uygun bir rüzgar yoktur' sözünü bölge ülkelerinin yaygın dili İspanyolca olarak söyleyen Yalçındağ, aralarında Brezilya, Meksika gibi büyük ekonomilerin de yer aldığı 11 ülkenin büyükelçisine, "Karşılıklı ticaretimizin 10 yılda 50 milyar dolara çıktığını hayal etmeye başlamanızı öneriyorum" şeklinde seslendi.

Lafı bu yıl 10-12 Mart'ta gerçekleşecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) getiren Yalçındağ, büyükelçilere net bir mesaj verdi: "Birbirimizi ne kadar çok görürsek, birbirimize o kadar çok inanırız. O nedenle Dışişleri bakanlarınızı, Ekonomi ve Ticaret bakanlarınızı mart ayındaki ADF'ye getirmenizi istiyoruz. Bu yıl DEİK olarak Antalya Diplomasi Forumu'nda iş dünyasına yönelik Latin Amerika temalı bir zirve düzenliyoruz. Karşılıklı iş hacmimizi artırmanın yollarını ele alacağımız bu forumda devlet yetkililerinizi muhteşem Antalya güneşimizi de deneyimleyecekler."

Konuşmasının ardından Yalçındağ'a Latin Amerika ile 50 milyar dolar ticaret hedefini nasıl yakalayacaklarını sordum. Hedef konusunda oldukça pozitif bir yaklaşım içindeydi Yalçındağ. Tıpkı TAİK ile yaptıkları gibi Latin Amerika ülkeleri için de Boston Consulting Grubu'ndan (BSG) danışmanlık hizmeti aldıklarını ve onların da tespitleri sonucunda 50 milyar dolar hedefini koyduklarını söyledi. BSG'nin önümüzdeki 6 ay içinde Latin Amerika'ya yönelik detaylı bir yol haritası çıkaracağını kaydeden Yalçındağ özetle şu bilgileri paylaştı:

Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında ticaret hacmimiz 2002 yılında 1 milyar dolar seviyesindeyken bugün 15 milyar dolar civarında. Yaklaşık 5.5 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan bölge ile olan bu güncel durumun potansiyelinin çok altında olduğuna inanıyorum.

Türkiye'nin bölgede sahip olduğu olumlu algı, kültürel birtakım yakınlıklarımız, tüketim alışkanlıklarımızın benzerliği, Türk dizi ve filmlerinin bölgedeki popülerliği dahi bu hedefin gerçekleşme ihtimalinin son derece yüksek olduğunun göstergesi.

İlk olarak ADF kapsamında Latin Amerika bölgesinden iştirak edecek bakanlar ile bütün bu hedeflerimizi samimi biçimde ele almayı, DEİK olarak hazırlayacağımız Latin Amerika Stratejimizi tartışmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Türk dizi-film sektörünün Latin Amerika'da halk nezdinde büyük karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu vesileyle bölgede popüler oyuncularımızın da etkinliklerimize katılımını temin ederek olumlu gündemlere odaklanmak istiyoruz. Dikkati ne kadar Latin Amerika'ya çekersek, iş insanlarımızın Afrika'nın dört bir yanında gösterdiği cesareti burada da göstereceklerine inancımız tam.