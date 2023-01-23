HÜLYA GÜLER

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Akıllı şehirleri çok duyduk ama biz vicdanlı şehirleri tercih ediyoruz" deyince içimden 'akıl mı, vicdan mı önce gelir' sorusunu geçirdim. Sonra hızlıca vicdansız aklın ne kadar 'tehlikeli' olduğunu hatırladım ve GYODER'in vicdanlı şehirler vizyonunu daha bir merakla dinlemeye koyuldum. Başkan Kalyoncu, Türkiye'nin gayrimenkul platformu GYODER'in 2023 vizyonunu, Başkan Yardımcıları Neşecan Çekici, Sertaç Karaağoğlu ve Ayla Heyfegil ile birlikte özel bir basın buluşmasında paylaştı. 2050'de dünyada 1 milyar yeni konut yapılacağı ve kentleşme oranın yüzde 70'e ulaşacağı öngörüsüyle söze başlayan Kalyoncu, GYODER'in akıl, vicdan ve insan odağında 4T'ye dayalı yeni rotasının temellerini kapsamlı bir sunumla anlattı. Başta İstanbul olmak üzere gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişin sebepleri, kontrolsüz fiyat artışlarını dengelemeye yönelik GYODER'in yeni projeleri ve sektöre dair yanlış bilinenler dahil gayrimenkulün öncelikli gündeminin ele alındığı bu özel toplantıdan Başkan Kalyoncu'nun altı çizilmesi gereken mesajları şöyle:







Türkiye birçok açıdan dünya standartlarında bir ülke ancak şehirlerimiz değil. O nedenle Türkiye'nin önümüzdeki dönem en çok kaynak ayıracağı sektörlerin başında gayrimenkul geliyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi altyapısı tamamlanan ülkemizin üst yapısını da biz yapacağız. Ülkemizi önümüzdeki yüzyıla gayrimenkul sektörü olarak hazırlayacağız. Bu anlamda toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız, ekonomik büyüme ve geleceğin inşası için sektörümüzün önemini biliyoruz.

2050'de kentleşme oranının yüzde 70 olması demek, biyoçeşitliliği olan milyonlarca kilometrekarelik alanın kentsel alana dönüşmesi demek.

İşte tam da burada hem akıllı hem vicdanlı şehirlere ihtiyacımız var. Bunu yaparken de ana vizyonumuzu 4T yani teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum çerçevesinde belirledik. Hem şehirlerimizi hem paydaşlarımızı 4T ile ileriye taşıyacağız.

Yapılarımızın salt ticari olması önceliğini bırakarak, hem ticari hem vizyoner olmasını merkeze alıyoruz.

Yüzde 100 yerlileşme hedefiyle şu an yüzde 70 İthal malzeme kullanımını azaltarak yerli malzemeyi olabildiğince sektörümüzde artırırken, yatay mimari odaklı kentsel stratejiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Konut, AVM ve Ofis üçlemesinin, bizi tek başına geleceğe taşımayacağını biliyor, bu üçlüyü Lojistik - Sanayi ve Veri Merkezi ile güçlendiriyoruz.

Kentsel dönüşümü, kentsel kalkınma olarak daha kapsayıcı hale getiriyoruz. Karbon ekonomisine de katkı sağlamak adına, enerji üreten ve sürdürülebilir bir gayrimenkul anlayışını 2023 rotamızın önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz.

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1.5 MİLYONUN SADECE 70 BİNİ YABANCIYA

Yabancıya konut satışı ve elbette konut satış fiyatları ile kira fiyatlarındaki artışlar GYODER yönetimi ile olan sohbetimizin ister istemez en geniş zamanını kapladı. Başkan Kalyoncu, Türkiye'de konut pazarı büyüklüğünün 2.3 trilyon TL'ye ulaştığını bunda sıfır konut pazar büyüklüğünün 724 milyar TL ve ikinci el konut pazar büyüklüğünün ise 1.57 trilyon TL olduğunu söyledi. Ardından Aralık 2022 sonu itibarı ile Türkiye genelinde 1 milyon 485 bin 622 adet konut satıldığı bilgisini paylaşan Kalyoncu'nun değerlendirmesi şöyle: "Bu 1.5 milyona yakın konut satışı rakamı içinde yabancıya satılan konut sayısı sadece 70 bin yani toplam satışın yüzde 5'i. Sektöre bu kapsamda gelen bir döviz var ve biz buna gelmesin diyemeyiz."