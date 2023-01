HÜLYA GÜLER

"Türkiye Yüzyılı ideali, bir gelecek yolculuğudur." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni'ndeki konuşmasına işte bu cümle ile başladı. Bu öyle bir cümle ki bir yandan binlerce yıllık tarihi ve gelecek daha nice binlerce yıllık vizyonu kapsıyor, bir yandan da günümüzün en elzem meselesi, sürdürülebilirlik hedefine dikkat çekiyor. Evet, söylenmesi zor ancak ona rağmen çok sık kullandığımız sürdürülebilirlik, 'her anlamda geleceği planlamak' demek. İşte Emine Erdoğan'ın 5 yıldır öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi de sürdürülebilir bir gelecek yolculuğu hikayesi.







Turkuvaz Medya Grubu'nun en yeni üyelerinden INBUSINESS Dergisi'nin 'karbon pozitif' etkinliği Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni'ne geleceğim. Ancak önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulun'ca 30 Mart gününün tüm dünyada Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesiyle küresel bir boyuta ulaşan Sıfır Atık Hareketi'ne ilişkin dikkat çekici birkaç rakam paylaşayım.

Sıfır Atık projesinin 5 yıllık yolculuğunda sadece doğru atık yönetimi ile;

195 bin ailenin elektrik kullanımına eş değer enerji tasarrufu,

2 milyon hanenin de su kullanımına eş değer su tasarrufu,

Hammadeden 650 milyon ton tasarruf sağlandı.

Yılda 850 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına gelen yaklaşık 4 milyon ton sera gazının salınımı önlendi.

Bugüne kadar geri kazanılan milyonlarca ton atık ile ekonomiye toplamda 62.2 milyar lira katkı sağlandı.

Sadece doğru atık yönetimi ile elde edilen bu sonuçlar sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğu inancımı güçlendiriyor. Emine Erdoğan da Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni'ndeki konuşmasında işte tam bu noktaya temas etti.

Bugün 8 milyar insana yetmediği iddia edilen dünyanın kaynaklarının aslında iki dünyaya yetecek kadar bol olduğuna vurgu yaptı. İklim krizinin salt bir çevre sorunu olmaktan öte bir vicdan ve ahlak meselesi olduğunu söyledi. Ve medya mensuplarını Sıfır Atık Hareketi'nin sesi olarak gördüğünü kaydetti. Sürdürülebilir yaşamı inşa edecek haberlerin sayısının artmasını diledi Emine Erdoğan ve şöyle konuştu: "Artan sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen orman yangınlarını durdurmak ile evimizde oluşan doğal atıkları dönüştürmek arasındaki bağlantıyı insanlara çok iyi anlatmalıyız. Günlük hayattaki davranışlarımızda yapacağımız küçük değişiklikler ile dünyanın emisyon oranını düşürebileceğimizi, israfı önleyerek açlık tehdidini bertaraf edebileceğimizi, toprağı ve canlı yaşamını doğal haliyle koruyabileceğimizi hep birlikte göstermeliyiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra aralarında Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Zorlu, Ali Ülker, Adil Konukoğlu, Ebru Özdemir, Kübra Kalyoncu Şeherli ve Yavuz Tosyalı gibi isimlerin de bulunduğu geniş bir iş insanı katılımıyla gerçekleşen törende ödüllerin verilmesinin ardından sahne bu kez çok uzaklardan Paraguay'dan gelen bir öğrenci orkestrasına kaldı. Paraguay'ın yoksul bir kesiminde, büyük bir çöp alanının yakınında yaşayan öğrencilerin çöpten buldukları atık malzemelerle yaptıkları müzik aletleriyle verdikleri konser ise geceyi unutulmaz kılan anlardandı. Dünyanın belki de en masum orkestrası, Sinatra'nın ünlü My Way (benim yolum) şarkısını çalarken kalplerde ise 'Benim yolum diyen herkesin yolculuğunun sürdürülebilir olması' dileği vardı.