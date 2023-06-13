HÜLYA GÜLER

Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Devrim'i geliştiren mühendis ekibinden Halil Kaya Gedik'in kızı Hülya Gedik ile sohbetimiz 'babasından neler öğrendiği' ile başladı. Doğrusu babalar günü yaklaşırken, Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli olaylarından birinin tanıklarından Halil Kaya Gedik'in kızına aktardıklarını merak ediyordum. Bugün 2 bini aşkın çalışanıyla kaynak, vana, döküm, ve hatta robotlu otomasyon gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten Gedik Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, 'çok şey öğrendim elbette' diyerek söze başladı. Ardından, babasının 'en güzel gün bugündür' sözünü hatırladı. Kendine güvenmeyi öğrendiğini ve bugünlere babasının 'benim kızım yapar' rüzgarıyla geldiğini söyledi. Kazandığı en büyük özelliğin ise 'insanlara faydası olmayan hiçbir işin önemi yoktur' mottosu olduğunun altını çizdi.

Sohbetimiz derinleştikçe bu mottonun izlerini şirketin yeni projelerinde fark ettim. Mesela kadın kaynakçı yetiştirme projesi bunlardan biri.

Sorularım ard arda geldi tabi. Kadınların kaynak yapması mümkün mü?

Dışarıdan bakılınca ağır, tehlikeli ve daha çok bir 'erkek işi' olarak görülen bir meslek değil midir kaynakçılık?

Cevap gayet net: "Kesinlikle evet, kadınlar da yapar, hem de pek güzel. Elleri bu tarz ince işçilik isteyen işlere daha yatkın olduğu için, kadınlar kaynakçılıkta daha iyiler."

Merakım arttı ve Hülya Gedik de meseleyi en başından anlattı. Sadece kaynak sarf malzemeleri üretip satmadıklarını aynı zamanda bu malzemeleri kullanacak kişileri de yetiştirdiklerini söyledi. Türkiye'de kaynakçılık açısından hala gidecek çok yol olduğunu ve özellikle de yetişmiş insan kaynağı tarafında konunun önemli olduğunu vurguladı. Ve yetişmiş insan kaynağı konusunda yaşanan sıkıntılara işaret etti: "Bugün sanayimiz kaynakçılık alanında çalışan eleman bulmakta büyük zorluk yaşıyor. Hatta bu zorluğu yurtdışından gelen insan kaynağı ile aşmaya çalışıyor. Bu kişilere de hayli yüksek ücretler veriyor. Gedik Holding'in yönetimini devraldığımdan bu yana özellikle kadınlarımızı bu meslekle tanıştırmak, onları bu alandaki istihdam açığını fırsat bilerek eğitip iş sahibi yapmak konusunda hep hayal kurdum. Bazı adımlar da attım. Nihayet bu işi kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak inşa etmiş durumdayız. Türkiye'de ilk defa kadınlara yönelik, ücretsiz kaynakçılık eğitimi veriyoruz. Hedefimiz ilk etapta 100 kadın kaynakçı yetiştirmek. Şu ana kadar 20 kadın kaynakçı yetiştirdik. 90 saatlik bir eğitimin ardından asgari ücretin 2.5-3 katı maaşa işe başlayabiliyorlar. Üstelik işleri de hemen hazır."

Bu iddialı sözleri üzerine kendisinin kaynak yapıp yapamadığını sordum Hülya Gedik'e, "Evet yapabiliyorum, üstelik elektrot (kaynak yapmada kullanılan malzeme) kokusunu da çok severim" dedi ve ekledi: "Kaynak eğitimi sonunda verdiğimiz sertifikalar dünyanın her yerinde geçerli. Kaynak işi erkek işi diye biliniyor. Bu çok yanlış. Aslına bakarsanız hiçbir iş sadece erkeğe ya da kadına mahsus değildir. İş bilenindir."

Devrim arabasının mühendislerinden birinin kızı ile buluşup Togg'dan bahbetmemek olmazdı. Bir sanayici olarak projenin en başından bu yana parçası olmayı hedefleyen Hülya Gedik de Togg için sıraya girenlerden. Çocukluğunun, Devrim arabasıyla ilgili mevzuları dinleyerek geçtiğini, Türkiye'deki ilk Togg sahiplerinden biri olmayı çok istediğini söyleyen Hülya gedik, nihayet yollarda görmeye başladığımız Togg'da Gedik Holding'in ürettiği parçaların olduğunu bilmekten büyük gurur duyduğunun altını çizmeyi de ihmal etmedi.