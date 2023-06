HÜLYA GÜLER

Son bir haftada Norveç'e ya da İzlanda'ya (ülke seçimini bilinçli yaptım) birkaç yıl yetecek kadar yoğun bir gündem yaşamadık mı sizce de?

Sadece iki maddeyi sıralayayım dedim, kendimi durduramadım.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi,

Meclis'te yemin töreni,

50'yi aşkın ülkenin (34'ü başkan ve başbakan seviyesinde) üst düzey devlet yetkilisini ağırlama, *Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı kabinesi,

Bakanların devir-teslim törenleri,

Pardon bir de Galatasaray'ın şampiyonluğu.

Bu kadar yoğun ve bu kadar hızla değişen gündeme bir madde de ben ekleyeyim; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluk maçı. (Gözünüzden kaçmıştı değil mi?)

Peki, nasıl oldu da benim gibi futbol ile pek ilgili olmayan biri geçen cuma akşamı oynanan bu maçtan haberdar oldu. Anlatayım.

Önce yeri gelmişken çok başarılı olacağına inandığım yeni kabineye hayırlı olsun, yolunuz, yolumuz açık olsun diyorum.

Maça gelince, Petrol Ofisi, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımları arasında oynanacak şampiyonluk maçına davet edince, hemen katılmak istedim. Ne de olsa yılın derbisine (!) davetliydim.

Stada girip yerimi aldığımda yağmura rağmen tribünlerin neredeyse dolu oluşuna şaşırdım. Gözüme ilk çarpan tabelada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yazıyordu. İşte o an kadın futbolcuların işinin ne kadar zor olduğunu düşündüm. Çünkü erkeklerin oynadığı lige sadece süper lig denirken kadınların oynadığına özellikle kadın süper ligi denmesi gerekiyor. Bir kere işin zorluğu daha burada başlıyor. Ancak işin zorluğuna değil potansiyeline dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle kadın futbolunun küresel futbol endüstrisi için 'bembeyaz bir sayfa açan' ve 'oyunun iyi yanlarını ortaya koyan' şeklinde nitelendiğini hatırlatalım. Ardından Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven'in anlattıklarıyla devam edelim. Mesela 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalini dünyada 345 milyona yakın kişi izledi. İngiltere ve Almanya arasındaki bu final maçını Wembley'de 90 bin kişi seyretti. 2027'deki dünya kupasına ev sahibi olabilmek içinse onlarca ülke kıyasıya rekabet içinde. Türkiye'deki kadın futbolu da bu tabloda çok önemli bir potansiyeli barındırıyor. Örneğin UEFA en son yayımladığı Business Case Raporu'nda Türkiye'yi, önümüzdeki 10 yıl içinde kadın futbolunda medya haklarını en az 8 kat artırması öngörülen, en yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında gösteriyor. Her spor dalında olduğu gibi kadın futbolu da hem toplumun gelişimi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından önemli. Şimdilik erkek futboluna pek yaklaşamasa da yavaş yavaş kadın futbol takımlarının sponsorluk arayışlarına karşılık bulduklarını söylemek lazım. Bu kapsamda Petrol Ofisi'nin logosundaki asena (dişi kurt) ile son derece uyumlu bir sponsorluk faaliyeti yürütmesine dikkat. Zira Alsancak stadında izlediğim maçta her iki takımın futbolcularının her birinin birer asena olarak (uzatmalar dahil) son ana kadar mücadeleyi hiç bırakmaması sponsorluk arayışı içindeki şirketler için gözden kaçmaması gereken bir neden olmalı.

Maçın sonucu mu?

4-2'lik skorla Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET şampiyon oldu.

Kazanan ise dostluk ve Türk futbolu.