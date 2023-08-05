HÜLYA GÜLER

Deprem, dövizdeki yükseliş, krediye erişim, enflasyon, taşları yerinden oynatan kentsel dönüşüm ve beraberindeki belirsizlikler... Kiralardaki artışı da hesaba kattığımızda, 2023'ün gayrimenkul sektörü için gittikçe zorlaştığını söylemek gerek.

INBUSINESS Dergisi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği EMLAK RAPORU'nun sonuçları da bu zorluğu net bir şekilde ortaya koyuyor. Uluslararası veri analitiği şirketi REIDIN ile birlikte gerçekleştirilen araştırmanın detaylarına geleceğim. Önce kısaca INBUSINESS EMLAK RAPORU'nun metodundan ve hangi verileri sunduğundan bahsedeyim. Raporda bu yıl Türkiye'de en çok konut satışı yapılan 30 büyükşehrin verileri ilçe ilçe ve hatta mahalle mahalle sunuluyor.

İllerdeki konut satış ve kiralamada en hareketli ilçeler ve mahallelerdeki fiyat değişimleri yapay zekanın yardımıyla algoritmik verilerle hesaplanıyor.

Örneğin İstanbul'un en değerli mahalleleri, en çok kazandıran ilçeleri ya da konut yatırımının hangi ilde kaç yılda geri döndüğü hesaplanıyor.

Böylece tutarlı öngörüler ortaya koyulan rapor Türkiye geneline yönelik önemli bir rehber niteliği kazanıyor.

Verinin önemli maden olduğu bir dönemdeyiz.

İş, yatırıma gelince verinin önemi daha da artıyor. Hele ki bu yatırım, kimileri için tüm iş yaşamı boyunca elde ettiği birikimi değerlendirmekse mesele daha bir kritikleşiyor. İşte INBUSINESS'ın ağustos sayısında kapağına taşıdığı EMLAK RAPORU, bu kritik birikimi değerlendirmek ve yatırımlarına bol kazanç getirecek bir yön vermek isteyenler için eşsiz bir veri seti sunuyor.

Haziran 2022-Haziran 2023 döneminde Türkiye'de konut satışının yoğunlaştığı 30 büyükşehrin, 197 ilçesi ve 1230 mahallesindeki fiyat değişimlerini yansıtan raporun tamamını INBUSINESS'ın ağustos sayısında inceleyebilirsiniz.

Rapordan burada kısaca paylaşabileceğim dikkat çekici bazı başlıklar şöyle:



İSTANBUL: Zamansız yatırımın merkezi

Yatırımcıların ilk tercihi olan İstanbul, bu sene yüksek satış rakamlarıyla değil, artan kira fiyatları ile konuşuluyor.

Şehirdeki en büyük oransal satış artışı depremden sonra İstanbullular tarafından talep gören Şile'de yaşandı. Şile Kumbaba Mahallesi, fiyatlarını yüzde 417 artırdı.

İstanbul'un en değerli ilçelerinde, ilk sırayı 71 bin 922 metrekare fiyatı ile Sarıyer aldı. Onu Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Adalar, Maltepe, Şişli, Üsküdar, Beykoz ve Ataşehir izledi.

Kirada kazandıran ilçelerde ise bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Çatalca yüzde 133 değer artışı ile ilk sırada yer aldı. Beyoğlu ve Sultangazi ise yüzde 121 ile ilk üçte.

Türkiye'nin en değerli 100 mahallesinin 93'ü İstanbul'dan. Türkiye'nin en yüksek fiyatlı mahalleleri Levazım ve Harbiye 160 bin lirayı aşan metrekare satış fiyatıyla dikkat çekiyor.



ANKARA: Farkı kapatıyor

Başkent, geçmiş yıllarda geriden gelen metrekare fiyatlarını son bir yıllık dönemde artırarak, diğer büyükşehirlerle olan farkı eritmeyi başardı.

Deprem felaketi sonrası Ankara'ya yönelik göç arttı. Bu sene yakaladığı yüzde 93 satılık değişim oranı ile İstanbul, Antalya gibi büyükşehirleri geride bırakan Ankara, 226 mahallesi ile metrekare bazında satılık ortalama fiyatlarını yüzde 97 artırdı.

İZMİR: Yılın en hızlısı

Pandemi sonrası yıldızı parlayan Ege'nin incisi bu sene satılık değişimi kategorisinde İstanbul, Antalya ve Ankara gibi büyükşehirleri geride bıraktı.

İzmir bu sene konut satış artış değerini Kemalpaşa'da yüzde 121, Karabağlar'da yüzde 111, Bergama'da ise yüzde 109 artırdı.

Ödemiş ve Torbalı ise en çok değer kazanan diğer ilçeler oldu.