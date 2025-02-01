HÜLYA GÜLER

Dünyanın en yaygın şirketi ile küçük ama dünyanın belki de en anlamlı girişimini bir araya getiren sıcacık bir iş birliği hikayesine tanık oldum geçenlerde. En yaygın derken gerçekten faaliyet alanı olarak dünyanın en ücra köşesine kadar giden DHL'den söz ediyorum. Ne de olsa 220'den fazla ülke ve bölgede lojistik hizmetleri veriyor. Diğeri ise Türkiye'nin 'iyilik için teknoloji' hedefine, global çapta katkı sağladığı çok güzel bir örnek; görme engelliler için akıllı baston geliştiren WeWalk. Biri dünyaya yayılmış, biri insanlara yepyeni bir dünya açan bu iki girişim, şimdi daha çok görme engelliyi, teknolojiyle daha uygun şartlarda buluşturmak için güçlerini birleştirdi. DHL Express Türkiye, bundan sonra WeWALK Akıllı Baston'larının dünyanın her yerindeki sivil toplum kuruluşları ve görme engellilere destek sağlayan kurumlara ulaşmasında ana lojistik sağlayıcı olacak. Bu iş birliği kapsamında 3 yıllık süreçte 25 bin akıllı bastonun gönderimini sağlayacak.

Ülke bazında ihtiyaçlara göre çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesi olsa da DHL'in global çapta yürütülen projeleri çok titizlikle seçtiğini ve WeWALK ile olan iş birliğinin bu çok az sayıdaki global KSS'lerden biri olduğunu belirteyim. Bu nedenle proje, DHL Express Türkiye'de olduğu kadar şirket bünyesinde global olarak büyük heyecana yol açtı. O kadar ki DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, DHL'in Global CEO'sunun kendisini bizzat bu proje için arayıp tebrik ettiğini şu sözlerle anlattı: "Türkiye'de tüm hedefleri yakaladığımız son derece başarılı bir yıl geçirdik. Ancak CEO'muz, akıllı bastonlarla görme engellilerin hayatını kolaylaştıracağımız bu projeden daha büyük heyecan duyuyordu. Beni bu projeye katkı sağlayan herkesi tebrik ve teşekkür etmek için bizzat araması bunun en önemli göstergesi."

DHL Express Küresel Sponsorluklar Başkanı Elliott Santon da projeden büyük heyecan duyan isimlerden. Bu iş birliği kapsamında akıllı bastonların taşınmasının yanında bu teknolojik çözümün tanıtımı ve görme engellilere sunduğu kolaylıklar konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacaklarını söyledi ki; bu bana göre en az bastonların ücretsiz taşınması kadar önemli. İyilik için teknoloji işte bu kadar kolay. Biri fikri bulup, geliştirip, üretti diğeri de ekonomik ve lojistik gücünü ortaya koyarak ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Buna tanık olanların payına ise iyiliğin daha da yayılmasına katkı sağlamak düştü.

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DİJİTAL PAYLAŞIMLARIN ADRESİ DE İSTANBUL



Bu köşenin müdavimleri artık biliyor, 'bir sabah uyansam sosyal medyanın hayatımızdan tamamen çıktığı görsem' dileyenlerdenim. Ama tabi böyle bir sabahın hayaliyle de yaşamıyorum. Sosyal medya içeriklerini yakından takip ediyor, bu alandaki dinamiklerin manasını değerlendirmeye çalışıyorum. Elime son olarak geçen 18.45 Dijital Ajansı'nın Türkiye'nin 2024 Yılı Dijital Nabzı başlıklı raporu geçti. Çok konu başlığı var ne de olsa 2024 yılında dijital mecralarda yapılmış 811 milyon paylaşım incelenmiş. Tek bir veri aktarayım, paylaşım yapan kullanıcıların yüzde 43'ü İstanbul'dan. Buna Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'yı eklediğinizde paylaşımların yüzde 80'ini 5 ilden. Bu tek veri bile ne çok şey anlatıyor değil mi?