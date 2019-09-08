İmplant yapımının kısmen riskli olduğu durumlar

İmplant, sağlam ve güvenilir bir tedavidir ama deneyimli eller tarafından yapılmalıdır. Ancak implant yapılmasının kısmen riskli olduğu durumlar vardır:
Yakın zamanda geçirilen kalp krizi
Ciddi kalp yetmezlikleri
Kalp kapakçık patolojileri (Valvulopati)
Aktif kanser hastalığı
Bazı akıl hastalıkları
Çene gelişimi tamamlanmamış bireyler
ORGAN NAKLİNDE DİKKAT!
Çene kemiğinin yapısını bozacak yüksek dozda radyasyona maruz kalmak
AIDS gibi bağışıklık sistemine saldıran hastalıklar
Organ nakli vakaları
Özellikle insülin kullanım mecburiyeti olan diyabet hastaları
AĞIZ HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ
Baş-boyun bölgesinden radyoterapi görülmesi
Gebelik
Madde ve alkol bağımlılığı
Sigara ve tütün bağımlılığı
Angina Pektoralis
Seropozitif vakalar
Bazı bağışıklık sistemi bozuklukları
Şiddetli diş sıkma ve gıcırdatma sorunu
Çene yapısında şiddetli iskeletsel yapı bozuklukları
Kötü ağız hijyenine sahip olmak
İmplant cerrahisi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara dikkat!
İmplant cerrahisi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar şöyledir:
Yanlış açılandırma
Yanlış konumlandırma
Sinir zedelenmesi
Düzensiz veya dar kemik genişliği
Alt çenede ileri kemik kaybı
Düzensiz iyileşmiş çekim boşluğu
İmplant yerleştirilmesi sırasında komşu dişe zarar verilmesi
İmplant bölgesindeki işlem öncesi akut veya kronik iltihap
İmplant bölgesinde daha önceki çekim işleminden kalan kök
İşlem esnasında kanama
İmplant yuvasının hazırlanması sırasında kemiğin aşırı ısınması
İmplant bölgesindeki kemikte delik oluşması
Sinüs bölgesinin delinmesi
Burun tabanının delinmesi
İmplantın yanlışlıkla kısmen ya da tamamen üst çenedeki sinüsü delip sinüs boşluğuna yerleştirilmesi, enfeksiyon veya implantın sinüs boşluğunda kaybolması
İmplantların yanlışlıkla üst çenede yer alan kesici diş bölgesindeki kanal içine yerleştirilmesi
İmplantın çok derine yerleştirilmesi
İmplantın yüzeye yerleştirilmesi
İMPLANTINIZ KIRILIRSA NE OLUR?
Genelde diş implantları kırılmaz. Asıl implant, son işlemlerden önce kemiğe sıkıca sabitlenir. Dayanak ya da implant eklentisi çok nadiren sorun çıkartır. Fakat dayanağı implanta bağlayan vidanın kırılması mümkündür.
Bazı implant sistemlerinde periyodik olarak değiştirilen tutma vidaları mevcuttur. Vida düzgün şekilde sıkılmazsa gevşeyebilir. Gevşeme sonucunda dayanak implanttan ya da vidadan ayrılabilir. Eğer vida, üreticinin tavsiyelerine uyulmadan sıkılırsa yine kırılabilir.
İmplant üreticileri, kırık vidaları kolayca çıkarmak ve değiştirmek için özel olarak üretilmiş aletlere sahiptir. İmplant dayanakları da kolayca değiştirilebilir. Ünetici, implantın gerçekten kırılması durumunda değiştirilmesini ücretsiz sağlayacaktır.