İmplant yapımının kısmen riskli olduğu durumlar

Diş eksikliklerinin tedavisinde yıllardır kullanılan implant, güvenilir ve sağlam bir yöntemdir. Ancak kronik kalp, böbrek gibi hastalıkları olanlarda daha dikkatli olunmalı

İmplant, sağlam ve güvenilir bir tedavidir ama deneyimli eller tarafından yapılmalıdır. Ancak implant yapılmasının kısmen riskli olduğu durumlar vardır:

Yakın zamanda geçirilen kalp krizi

Ciddi kalp yetmezlikleri

Kalp kapakçık patolojileri (Valvulopati)

Aktif kanser hastalığı

Bazı akıl hastalıkları

Çene gelişimi tamamlanmamış bireyler



ORGAN NAKLİNDE DİKKAT!

Çene kemiğinin yapısını bozacak yüksek dozda radyasyona maruz kalmak

AIDS gibi bağışıklık sistemine saldıran hastalıklar

Organ nakli vakaları

Özellikle insülin kullanım mecburiyeti olan diyabet hastaları



AĞIZ HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ

Baş-boyun bölgesinden radyoterapi görülmesi

Gebelik

Madde ve alkol bağımlılığı

Sigara ve tütün bağımlılığı

Angina Pektoralis

Seropozitif vakalar

Bazı bağışıklık sistemi bozuklukları

Şiddetli diş sıkma ve gıcırdatma sorunu

Çene yapısında şiddetli iskeletsel yapı bozuklukları

Kötü ağız hijyenine sahip olmak



İmplant cerrahisi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara dikkat!

İmplant cerrahisi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar şöyledir:

Yanlış açılandırma

Yanlış konumlandırma

Sinir zedelenmesi

Düzensiz veya dar kemik genişliği

Alt çenede ileri kemik kaybı

Düzensiz iyileşmiş çekim boşluğu

İmplant yerleştirilmesi sırasında komşu dişe zarar verilmesi

İmplant bölgesindeki işlem öncesi akut veya kronik iltihap

İmplant bölgesinde daha önceki çekim işleminden kalan kök

İşlem esnasında kanama

İmplant yuvasının hazırlanması sırasında kemiğin aşırı ısınması

İmplant bölgesindeki kemikte delik oluşması

Sinüs bölgesinin delinmesi

Burun tabanının delinmesi

İmplantın yanlışlıkla kısmen ya da tamamen üst çenedeki sinüsü delip sinüs boşluğuna yerleştirilmesi, enfeksiyon veya implantın sinüs boşluğunda kaybolması

İmplantların yanlışlıkla üst çenede yer alan kesici diş bölgesindeki kanal içine yerleştirilmesi

İmplantın çok derine yerleştirilmesi

İmplantın yüzeye yerleştirilmesi



İMPLANTINIZ KIRILIRSA NE OLUR?

Genelde diş implantları kırılmaz. Asıl implant, son işlemlerden önce kemiğe sıkıca sabitlenir. Dayanak ya da implant eklentisi çok nadiren sorun çıkartır. Fakat dayanağı implanta bağlayan vidanın kırılması mümkündür.

Bazı implant sistemlerinde periyodik olarak değiştirilen tutma vidaları mevcuttur. Vida düzgün şekilde sıkılmazsa gevşeyebilir. Gevşeme sonucunda dayanak implanttan ya da vidadan ayrılabilir. Eğer vida, üreticinin tavsiyelerine uyulmadan sıkılırsa yine kırılabilir.

İmplant üreticileri, kırık vidaları kolayca çıkarmak ve değiştirmek için özel olarak üretilmiş aletlere sahiptir. İmplant dayanakları da kolayca değiştirilebilir. Ünetici, implantın gerçekten kırılması durumunda değiştirilmesini ücretsiz sağlayacaktır.