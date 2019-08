Lazer destekli implant ile daimi diş

Dişleri eksik olan ya da protez kullanan hastalar, artık lazer destekli implant yöntemiyle daimi dişlerine kavuşuyor. Bu uygulamaların en büyük avantajı ise, dikiş ihtiyacını ortadan kaldırması ve kanamayı da minimuma indirmesidir

Lazer kullanılarak yapılan implant uygulamaları minimal invaziv yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir.

Yöntemin gayesi, sadece implant uygulanacak olan bölgede diş etinin Erbium, Diode, Nd- YAG, Co2 lazerlerden herhangi birini kullanarak açılıp kemik dokusuna ulaştıktan sonra kemiğin en sert tabakası olan kompakt kısmının da sadece Erbium lazer kullanılarak belli bir genişlik ve derinliğe ulaşılması, kullanılacak olan implant çapındaki tek bir frezle yuvasının açılmasından sonra implantın uygulanmasıdır. Lazer destekli minimal invaziv implant uygulaması yönteminde sadece implant uygulanan bölgede diş eti ve kemik işlemi yapıldığı için hastaların operasyon sonrası konforları maksimum düzeyde olur.



ÇABUK İYİLEŞİR

Lazer destekli implant uygulamaları sonrasında hastalara Diode ya da Nd-YAG lazerlerle yapılan Biostimulasyon (düşük dozlarda verilen lazer enerjisi, ortodontik tedavi başlangıcında veya cerrahi operasyonlar sırasında ve sonrasında duyulabilen ağrıların oluşumunu önler ve doku iyileşmesini hızlandırır) uygulamaları, hasta konforunu artırdığı gibi yara iyileşmesinin hızlanmasına da sebep olur.

Lazer destekli implant uygulamasına başlamadan önce hastadan alınacak olan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi, implantın yerleşeceği kemik dokusunun genişliği ve derinliği hakkında bize detayı vereceğinden, operasyon esnasında bir sürprizle karşılaşılmayacak ve operasyonun kısa sürede neticelendirilmesini sağlayacaktır.

Lazer kullanılarak yapılan implant uygulaması sonucu hastayı, kemik desteği elverdiği sürece dişsiz geldiği klinikten dişli olarak çıkarma imkanımız doğmaktadır.

Artık dünya çapında uygulanmakta olan All On Four ve Columbus Bridge yöntemleri lazer destekli uygulandıklarında, açıkta yara yeri olmadığından daha çabuk iyileşmekte ve dikiş de olmadığından gıda birikimini önleyerek ameliyat sonrası diş kullanımını kolay hale getirmektedir.

Kanama ve yara iyileşmesi problemi olan hastalarda lazer destekli implant uygulamaları yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bu uygulamaların en büyük avantajları ise, çok küçük bir bölgeden girildiği için dikiş ihtiyacını ortadan kaldırması ve kanamayı da minimuma indirmesidir.

Ayrıca implant operasyonları öncesi ya da sonrasında diş etinde lazerle yapılacak küçük uygulamalarda anestezi ihtiyacı da yoktur.



YAŞ SINIRI YOKTUR

İmplant vidalarının belirli bir kalınlığı vardır.

Bu nedenle çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekir.

Genel sağlık durumu iyi olan herkese implant uygulanabilir ve üst yaş sınırı yoktur.

Ancak kemik gelişimi henüz tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması çoğu zaman tercih edilmemektedir.



İMPLANT TEDAVİSİNİN AMAÇLARI

İMPLANT tedavisi, bir veya daha fazla dişini kaybetmiş ve protez kullanan hastalara birçok avantaj sağlar:

Alt çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve protez takılı hastalar: Bu hastalar, protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayet ederler. Bu şikayetler zaman içinde proteze destek olan kemik dokusunun erimesiyle birlikte daha da artabilir. Bu tip hastalarda implant tedavisi, bu şikayetleri ortadan kaldırabildiği gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

Üst çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve protezli hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına yol açabilmektedir.

Alt veya üst çenedeki dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu hastaların, kancalarla tutunan protezin çirkin görünümünün yok edilmesi veya köprü yapılabilmesi için sağlıklı dişlerini kestirme zorunluluğu olabilmektedir.

Tek dişini kaybetmiş olan hastalar: Klasik tedavi şekillerinde, bir dişin tedavisi için en az iki komşu dişi feda etmek gerekmektedir. Tek bir implant, monte edilecek komşu dişleri kurtarır.



NAVİGASYONLU İMPLANT

İYI bir diş protezi sadece estetiği değil, hayat kalitesini de artırır. Geleneksel protezler sıklıkla hastalığa sebebiyet verir, acı veren basınç noktaları oluşturur ve tak alma duyusunu azaltabilir. Bu yüzden diş implantları, tek bir dişi ve birçok kayıp dişin yerine veya protezleri yerlerine sabitlemek için kullanılıyor. Gelişmelere rağmen bunu yapmak için gereken ameliyat çok sayıda risk içerir. Örnek olarak, implantlar çoğunlukla estetik olarak olması gereken yere değil, yeterli kemik olan yere konur. 3 boyutlu görüntüleme teknolojisine rağmen implant uygulaması alt çene bölgesi için sınırlıdır. Bu kesin olmayan ve uygun yerde olmayan detaysız delmeye, bu durum da durum yavaş ve yetersiz iyileşmeye sebep olur.



KOMPLIKASYONLARI AZALTIR

Navigasyon sistemi, diş hekiminin protetik ve anatomik planlamasını uygulamaya kesin güvenilirlikle aktarmasını sağlar. Öngörüler ve problemler kaydedilir ve analiz edilir, böylece ameliyat sırasında ortaya çıkmaları engellenir. Uygun tedavi; yüksek kalite standardına, minimal cerrahi yaklaşımla uygun ve güvenilir şekilde ulaşılmasını sağlar. Öncelikle implant yuvasının uygun şekilde hazırlanması ve ameliyat komplikasyonlarının azaltılmasını ve implantın kemiğe kaynamasını hızlandırır. Bu sebeplerden ötürü, hastalar arasında navigasyonlu implant teknolojisi yüksek kabul görür.