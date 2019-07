Başarılı bir implant tedavisi uzman diş hekimi ve ekip gerektirir

İmplant tedavisi, diş hekimliğinde özel bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle tedaviyi gerçekleştirecek olan diş hekiminin bu konuda eğitim almış, bu alanda uzmanlaşmış olması gerekir. Cerrahi prosedürü yerine getirebilmek için ağız cerrahi, implantolog ya da periodontolog ve protez uzmanından oluşan bir ekip gerekmektedir.

Aksi taktirde tedavi, başarılı bir sonuçtan çok olumsuz bazı neticelerle sonuçlanabilir.



AĞZINIZ İMPLANTA UYGUN MU?

İmplant tedavisi için gerekli olan bazı önemli unsurlar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi yeterli kemik miktarı ve yoğunluğudur. Çünkü implantlar, belli bir yükseklik ve genişliğe sahiptir. Kemiğin niteliği de başarılı bir implant tedavisi için önemli bir koşuldur. Bir diğer önemli husus ise diş etlerinin sağlıklı olmasıdır.

Nasıl ki doğal dişleriniz ağız sağlığından etkileniyorsa; bu durum implantlar için de geçerlidir. Yeterli ve nitelikli kemik miktarı ve sağlıklı diş etleri implantın başarısını etkiler.



ÇENE KEMİĞİNİZİ KORUR

Dişler, çene kemiğini besleyen organlardır.

Dişin eksilmesi halinde çene kemiği desteğini yitirir ve çiğneme esnasında dişlerin çene kemiğine yaptığı basınç ortadan kalkar. Bu da eksik dişin olduğu bölgede kemik erimesine sebep olur. Klasik tip protezler, diş kökünün yerini tutmadığından kemik erimesi bu durumda da devam eder.İmplantlar, diş kökleri gibi çene kemiğini destekler ve diş üzerinde oluşan basıncı çene kemiğine iletirler.

İmplantlar, diş kökünü taklit eden yapılar olduğundan kemik ve çevre dokular, doğal diş kökünü kavradığı gibi implantı sarar. Bu sayede kemik erimeleri engellenir.



YEMEK ARTIĞI KAÇIYORSA...

Siz de aşağıdaki problemlerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız implant sayesinde tüm bu sorunlardan kurtulabilirsiniz...

Damağınızı kaplayan protezlerle tat almakta zorlanıyorsanız

Protezlerinizi yıkarken sık sık elinizden düşüp kırılıyorsa

Kullandığınız hareketli protezler konuşmanızı bozuyorsa

Yemek yerken protezlerin altına gıda artığı kaçıyor ve kötü koku oluşuyorsa

Her istediğinizi dişlerinizden dolayı yiyemiyorsanız

Kullandığınız köprü ayakları ağrı yapıyorsa

Hareketli protezleriniz her gün ağzınızın başka bir yerinde buruk yapıyorsa

Alt-üst protezlerinizi yapıştırıcı olmadan kullanamıyorsanız

Ön tek diş eksikliğinde köprü yaptırdığınızda doğal görünümün bozulacağını düşünüyorsanız

Bir ya da birden fazla dişiniz eksikse

Eğer hiç dişiniz yoksa

Çenenizin arka tarafında diş eksikliği varsa

Diş eksikliği sonucu kemik erimesinden korunmak istiyorsanız

Diş eksikliğiniz giderilirken sağlam dişlerinize dokunulmasın diyorsanız



KÖPRÜYE EN İYİ ALTERNATİFTİR

Arkası dişsiz sonlanan çenelerde, köprü yapımı için gerekli diş bulunmadığından klasik köprü tedavisi olanaksızdır.

Bu nedenle, dişsiz sonlanan çenelerde klasik yöntemlerde hareketli protez uygulanır.

Arkadaki dişsiz bölgeye yerleştirilen implantlar sayesinde hareketli protez yerine sabit protezler yapılabilmektedir.

Yan yana bulunan birden fazla dişin eksikliğinde ise dişsiz bölgenin başında ve sonunda doğal dişler bulunsa bile yapılacak köprü çok uzun olacağı için kıvrılma ve esneme olasılığı vardır.

Ayrıca köprü ayağı olarak kullanılacak dişler de çok fazla kuvvete maruz kalacağından yapılacak köprü uzun ömürlü olmayacaktır. İmplant tedavisi, uzun dişsiz bölgelerde daha fonksiyonel ve uzun ömürlü bir protez yapımına olanak sağlar.



İMPLANTIN BAŞARISI, KEMİKLE KAYNAŞMASI ORANINDADIR

Doğal diş kökü, çene kemiğinin içine gömülü vaziyette durur. Çene kemiğinin canlı kalmasını, ebat ve yoğunluğunu korumasını sağlar. Eksik bir dişin yerine konan implant da yapay bir diş köküdür. Doğal diş kökünün yerine geçerek onun görevlerini üstlenir.

Doğal diş kökünün fonksiyonlarını başarıyla gerçekleştirebilmesi için 'osseoentegrasyon' adı verilen kaynaşmanın gerçekleşmesi gerekir. Osseentgre olan bir implant, çiğneme yüklerini doğrudan kemiğe iletebilir. Diş implantı, üzerindeki yivler aracılığıyla çene kemiğine tutunur ve 3 hafta ile 2 ay arasında kemikleşir.



İMPLANT, DOĞAL DİŞ HİSSİ VERİR!

İmplant, gerek görünüm, gerek fonksiyonel olarak kaybedilmiş dişlerin yerini tutar. İmplant, sabit olduğundan klasik protezlerin verdiği yabancı cisim hissini uyandırmaz. Diğer protezler gibi konuşma ve çiğneme sırasında ağzınızda hareket etmez.

Diş eksikliğinden şikayetçi olan ya da klasik protez kullanan birçok kişi dişlerinden dolayı kendilerini rahatsız, güvensiz ve olduklarından daha yaşlı hissetmekte, bir kısmı ise içe kapanık bir ruh hali sergilemektedir. İmplant; gerek işlev, gerek estetik açıdan gerçek diş görünümünde olduğu için, tedavi sonrasında hastalar kendilerini daha rahat ve özgüvenli hissetmeye başlamaktadır.



İMPLANT TEDAVİSİ AĞRISIZDIR!

Diş çekimi sırasında yapılan lokal anestezi, implant operasyonu için yeterlidir.

Cerrahi müdahale esnasında hasta hiçbir ağrı hissetmez. Operasyon sonrası oluşabilecek ağrı kesici takviyesi ortadan kalkar.



UZUN ÖMÜRLÜDÜR

İmplantların ömrü de doğal dişlerin ömrü kadardır. Başarılı bir implant tedavisi sonrasında ağız ve diş sağlığınıza önem verdiğiniz ve bakımlarını tam yaptığınız sürece uzun yıllar sorunsuz olarak ağzınızda kalacaklardır. Ağızda 30 yıl boyunca sağlam kalan implantlar klinik olarak tespit edilmiştir.



SİSTEMİK HASTALIK İMPLANT TEDAVİSİNE ENGEL DEĞİLDİR

Şeker hastalarına, hastalık kontrol altında ise doktor konsültasyonu alınarak gerekli tetkikler yapıldığı takdirde implant uygulaması yapılabilir. Tansiyon, kalp rahatsızlığı olanlar, bypass ameliyatı geçirmiş kişilere, kalbinde stent olan hastalara ilaçlarını düzenli kullandıkları sürece implant tedavisi yapılabilir. Aşırı kemik erimesi olan kişilerde ise kemik ve kan ölçümlerine bakılarak implant uygulamasına karar verilir.



HER ŞEYİ YİYEBİLİR YİYECEKLERİN TADINI RAHATÇA ALABİLİRSİNİZ

Diş eksikliklerinde yiyecekleri yeterince çiğneyememe, çiğneme sırasında ağrı gibi durumlar oluşturmaktadır. İmplant sizi bu kısıtlamalardan kurtarır. Ayrıca klasik tip protez kullanımlarında kişiler genellikle protez altına kaçan yiyecek parçalarından, rahat çiğneyememekten şikayet ederler. İmplant, rahat çiğneyebilme imkanı sağlar; sert ve kuru yiyecekleri dahi rahatlıkla yiyebilirsiniz.