İmplant yaptırırken geçici dişiniz hayatınızı kolaylaştırır

İmplant yaptırmak isteyen hastalar, tedavi süresince dişsiz gezeceklerini düşünüp tedaviye başlama konusunda tereddüt ediyor. Çekilen dişlerin yerine yapılan geçici protez, daimi protezin takılacağı güne kadar hastayı estetik açıdan rahatlatır

Tüm dişleri ya da dişlerinin büyük bir kısmı çekilen hastaların tedaviye başlamadan önce en çok merak ettikleri ve tedaviye başlayıp başlamamakta en çok tereddüt ettikleri konu; implant operasyonu sonrası çekilen ve eksik dişlerin yerine geçici bir protez yapılıp yapılamayacağıdır.

Biz hekimlerin de isteği, hastalarımızı 1 ayla 6 ay arası sürebilecek bir tedavi sürecinde dişsiz gezdirmemektedir. Dişsiz gezme; hastaların sosyal hayatlarını etkilediği gibi, genel sağlık ve fonasyonunu da etkilemektedir. Tedavi sürecini dişsiz geçiren hastalar sosyal ilişkilerinden uzaklaşıp kendi içlerine çekilirler. Bu durum morallerinin bozulmasına ve depresif olmalarına yol açabilir. Konuşma problemi yaşayan hastalar, toplum içine çıkmazlar ve beslenmeleri de sorun oluşturur. Biz hekimlerin görevi, bu dönemde hastaların konforundan hiçbir şey kaybettirmeden tedavi sürecini tamamlatmaktır.



GEÇİCİ PROTEZLE KAPATILIR

Özellikle ön estetik bölgelerinde sorun olan hastalarda bu korku, tedavinin geciktirilmesine yol açar. Bu da doku kaybının ve bölgede bulunan sorunun artmasına neden olur. Protez yapılacak hastaların çekim bölgeleri kanama durduktan sonra geçici bir protezle kapatılabilir. Bu da hastanın daimi protezini takacağı güne kadar estetik açıdan rahatlamasını sağlar. Bu geçici protez; yapılacak daimi protez hakkında hem hastaya, hem de hekime fikir verir.



SERT GIDALAR KIRABİLİR

Geçici kaplamalarınızı hekiminizin önerileri doğrultusunda kullanmanız, ağız ve dişlerinizin bakımını düzenli olarak gerçekleştirmeniz gerekir. Geçici protezlerin kürdanla zorlanması veya diş ipiyle aralara girilmeye çalışılması kaplamanızın yerinden çıkmasına neden olacaktır. Geçici protez kullanımı sırasında sert ve yapışkan gıdalardan kaçınılması gerekir. Bu kaplamaların yapıldığı madde genel olarak akrilik (plastik) esaslı olduğu için çok sağlam değildir ve sert gıdalar kırılmasına yol açabilir. Geçici protezlerin takılmasından sonra diş tedavinizin aksatılmaması şarttır. Uzun süre ya da hekiminizin tavsiyelerine uyulmayarak kullanılan veya gevşediği halde yapıştırılmayan kaplamaların çıkması, kırılması veya yutulması söz konusudur ve hekiminiz bu durumdan sorumlu değildir.

Kayıp dişler yüzünden zorluk çeken hastalar için dental implantlar en etkin çözümdür. Dental implantlar, kendi doğal dişleriniz gibi bir görüntü verir ve fonksiyonlarını o şekilde gerçekleştirir.

All On Four tekniği ise, tam dişsiz hastalarda belirli açılarla yerleştirilen dört adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir tekniktir.



AVANTAJLARI NELERDİR?

Tam dişsiz hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapabilme imkanı sunar.

Sinüs lifting (sinüs yükseltme ameliyatı), kemik ilavesi gibi bir ileri cerrahi işlem uygulanmadığından operasyon daha kolaydır.

Dental implant ameliyat süresi oldukça kısadır.

Kullanılan dental implant sayısı azaldığı için ve ekstra cerrahi işlem gerektirmediğinden dolayı maliyeti daha da düşüktür.

Kişiyse özel planlama, estetik bir görünüm ile gülüş estetiği sağlanır.

Temizliği ve bakımı kolaydır.

Hareketli diş protezi kullanamayan hastalar için uygundur.

Dizaynı damaklı diş protezine (tam diş protezi) göre farklıdır. Hastanın damak kısmını kaplamadığı için kullanımı daha kolaydır.

Tedavi seansı sayısı az olduğundan, şehir veya ülke dışında ikamet eden hastalar için uygundur.



4 İMPLANT TEKNİĞİ

Sabit bir köprü için yalnızca 4 adet implant gerektirir.

Genellikle daha ucuz ve etkili bir çözümdür.

Çoğunlukla kemik grefti uygulamadan tedavi gerçekleştirilebilir.

İmplantlar ve dişler aynı zaman diliminde (tek bir randevu içerisinde) takılabilir.



GÜVENİLİR BİR TEKNİK MİDİR?

All On Four tekniği (4 implant tekniği) 10 yılı aşkın bir süredir diş hekimliğinde başarıyla uygulanan bir tekniktir. Bu teknik, diş hekimliğinde hastalara güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Ekstra maliyet, teknoloji ve beceri gerektirmesine rağmen bu alanda uğraşan hekimler tarafından sıklıkla kullanılmakta ve çok yüksek bir başarı oranı sağlandığı görülmektedir.



İMPLANT BAKIM SORUNLARI

All On Four tedavisi, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip, tam dişsiz (hiç dişi olmayan) hastaların hepsine uygulanabilir. İşlem sonrası dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. Ancak dental implantlar ile kemiğin kaynaşma süreci olan 3 aylık dönemde hastaların tavsiye edilen bir diyet şekliyle beslenmesi gerekir. İmplant tedavisinde yüksek öngörülebilirlik ve uzun vadeli başarı iyi belgelenmiştir. Her türlü protetik veya cerrahi işlem sonrasında olabileceği gibi komplikasyonlar ortaya çıkar.

Osseointegrasyon dediğimiz kemiğin implantla kaynama ilişkisi kurulduğunda; komplikasyonlar, biyolojik ve mekanik olanlar şeklinde ayrılabilir. Literatürde yumuşak doku reaksiyonları, duyusal bozukluklar, ilerleyici marjinal kemik kaybı ve entegrasyon kaybı dahil biyolojik komplikasyonlar raporlanmıştır. Mekanik komplikasyonlar kırıkları ya da sistemdeki bileşenlerin gevşemesini içerebilir.

Dental implant bulunan hastaların düzenli olarak kontrole çağrılması minimize edilebilir veya bu tür komplikasyonlar önlenebilir. Bunlar genellikle hasta memnuniyetini, ağız hijyeni uyumunu, oklüzal uyumunu, implant ve protez dayanıklılığını, genel yumuşak ve sert implant çevresi doku sağlığını ve radyografik takip değerlendirilmesini içermektedir.