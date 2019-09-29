Sağlıklı dişler özgüveni artırır

Çekici, sağlıklı dişler yaşam kalitesini gösterir, kendimize daha çok güvenmemizi sağlar. Mutlu bir gülümseme, her insanın en doğal hakkıdır. Bu, aynı zamanda günlük hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Özgüvenimiz, sosyal çevremiz ve psikolojimiz için de büyük rol oynar. Beverly Hills'deki diş hekimlerinin ortak görüşüne göre; pahalı görünmesine rağmen porselen kaplamalar ve lamineler, güzel ve estetik duruşlarının yanı sıra aslında dişlerimizi daha fazla hasardan koruyan çok uygun bir alternatif olabilir.



GÜZEL GÜLÜŞLER YARATIR

Lamineler; ön dişlerinize yapıştırılan porselen ya da rezin materyallerden yapılan ince parçacıklardır. Kırılmış, renklenmiş, çapraşık, aralıklı, dönük ya da bir şekilde şekli bozulmuş dişler için bu veneerler, yıllarca sürecek kalıcı ve güzel gülüşler yaratabilir. Lamineler zor renklenen materyaller olduğu için mükemmel gülüşler isteyen insanlar için popüler seçeneklerdir. İki tür veneer vardır. Porselen (indirekt) veneerler, kişiye özel olarak laboratuvarda yapılır ve hekiminize en az iki kez gitmeniz gerekir. 10-15 sene kadar kullanılabilir. Alternatiflerine göre daha pahalı olan porselen veneerler, yan dişlerle daha hassas ve gerçekçi renk uyumu sunabilen seçeneklerdir. Kompozit (direkt) veneerler ise, tek seansta dişlerinize kompozit rezin yapıştırılarak yapılan restorasyonlardır. Kompozit veneerlerin maliyeti daha düşüktür ancak genellikle tekrarlanması ya da porselen versiyonu ile değiştirilmesi gerekir.



KONTROL ETME ŞANSI VAR

Lamine yapılmadan önce, öncelikle diş doktorunuzun gereken diagnostik kayıtlarınızı alarak (ölçü, kapanış kaydı, dijital fotoğraf gibi) veneerler için iyi bir aday olup olmadığınızı tespit etmesi gerekir. Dişlerinizin orijinal modelleri üzerinde porselenle oluşturulması mümkün olan ideal estetikteki halinin mum şekli oluşturulmalı, neler yapılabileceği görülmeli ve bu ideal mum modele göre dişten ne kadar madde kaldırılacağına karar verilmelidir. Ardından dişler uyuşturulur, kesilir, ölçüler alınır ve geçici kaplamalar yapılır. Geçici kaplamaların yapılmasının birçok avantajı vardır. Hasta, finalde yapılacak restorasyonun daha kaba halini takarak yeme, gülme ve konuşma esnasında rahat olup olmadığını kontrol etme şansı elde eder. Eğer rahat değilse son halini yapmadan önce düzeltme ve değişiklik yapma şansı olur. Birkaç hafta içerisinde lamineler dişe yapıştırılır, parlatılır ve son hali verilir.



PORSELEN LAMİNELERİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Porselen lamineler sayesinde dişlere az müdahale edilmesi en büyük avantajlardan biridir. Bunun sayesinde çalışma süresinin kısalması, hastaların rahatlamasına neden olur.

Işık geçirgenliğinin olması sebebiyle doğal bir görünüm elde edilir.

Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur. Diş ve diş etinin birleştiği yerde mükemmel bir uyum sağlar.



AŞINMAYA DİRENÇLİDİR

Metal destekli olan porselen köprülerde meydana gelen diş eti kenarındaki yansıma lamine porselenlerde oluşmaz.

Metal provası, cila, zirkonyum, alt yapı provası gibi ayrı seanslar olmadığından toplam tedavi süresi kısa sürer. Lamine porselenlerin provası cilalanmış olarak yapılır. Cilalama işlemi yüksek derecedeki porselen fırınlarında yapıldığından, aşınmaya karşı dirençlidir. Çay, kahve, sigara gibi maddelerden etkilenmediği gibi, üzerinde diş taşı da oluşmaz.



KİŞİYE ÖZELDİR

Bu estetik restorasyonlar, diş hekiminizin aldığı ölçüden üretilen kalıplardan (ya da dijital teknolojiyle alınan ölçüler ve 3D printerlarla üretilen model) size özel renk ve şekilde yapılır. Pahalı olmalarının sebebi, seri üretim olmamasıdır.

Malzemenin maliyetine ek olarak, bir diş hekiminin hastaya ücretlendireceği nihai fiyat, tasarım üretim ve ağız içi uygulanmasına bağlıdır. Bu, zaman dikkat ve beceri isteyen bir süreçtir.

Hastanın istediği kalınlık kadar diş dokusu kaldırılması büyük beceri ve hassasiyet gerektirir; fazla sağlam doku kaldırılmamalıdır. Dişleri çok küçültmek, tutuculuğu ve sıcak-soğuk hassasiyetini artırabilir.



TEDAVİ SONRASI GÖRÜNÜM İÇİN NET BİLGİ VERİR

Dijital teknoloji sistemi tedavi prosedürü şu şekilde işler: Öncelikle diş hekimi titizlikle çürük ya da hasarlı bölgeyi temizleyerek dişi hazırlar. Daha sonra dijital teknoloji sistemi kamerasının yardımıyla dişinizin 3 boyutlu görüntüsünü alır ve veriyi bilgisayara gönderir. Diş hekimi, dolgu ya da kuronu seramik bloktan oluşturacak şekilde tasarlar ve dijital teknoloji frezeleme sistemi bu tasarımı üretir. Dijital diş hekimliği, estetik tedavide de birçok imkan sunar. Dijital diş hekimliği sayesinde diğer tedavilerde olduğu gibi estetik tedavilerde de tedavi sürelerinin kısalması ve seans sayısının azalması mümkündür. Dijital diş hekimliğinin estetik tedavilerde en büyük avantajı; tedavi sonrasında hastanın nasıl görüneceği konusunda net bilgi vermesidir. Bu sayede hastalar, görünümlerini tedaviye başlamadan önce seçebiliyor. Ekrandaki üç boyutlu görüntü üzerinde hasta ile birlikte yaptığımız değişiklikler doğrudan üretilecek restorasyonlara yansıtılıyor. Tedavi sonrasında da hastanın tekrar görüntülerini alarak tedavi öncesinde beraber seçtiğimiz görünüme ne kadar yaklaştığımızı kendisine gösterebiliyoruz.



TOPLUM OLARAK NE KADAR MUTLU GÜLEBİLİYORUZ?

Mutlu gülmeye müsait dişlere sahip miyiz? Diş sağlığına dikkat etmediği için ağzında ileri düzeyde çürük bulunan ya da diş problemlerinden dolayı gülerken eliyle ağzını kapatma ihtiyacı hisseden kişiler ile sık sık karşılaşıyoruz. Peki, bu tür sorunları çözmek için diş hekimleri neler yapabilir? Gelişen dijital teknolojiler, hastalar için ne gibi tedavi olanakları sunuyor? Dişlerimiz ile ilgili bu tür sorunları çözmek için yapılan birçok tedavi seçeneği var. Cerrahi müdahaleler ya da diş telleri ile yapılan ortodonti tedaviler bunlardan bazıları. Ancak bunlar da gülüşümüzü güzelleştiremeyebiliyor bazen. Bu durum, çözümü olmayan bir problem değil. Dijital teknolojiler, bu tür durumlarda diş hekimlerinin ve hastaların imdadına yetişiyor.



45 DAKİKADA BİTİYOR

Teknolojik ilerleme diş hekimliğine de hızla girdi; öyle ki ağız içinden görüntü almak için kameramızı dişlerin üzerinde dolaştırmak yeterli oluyor. Sonrasında yaklaşık 8-10 dakikalık bir işlemle hastanın dişini üretmiş ve 45 dakika içerisinde tek dişin tedavisini bitirmiş oluyoruz. Dijital teknoloji sistemi tek seansta, uzun ömürlü ve estetik tedavi olanakları sunar. Dijital teknoloji sistemi; tüm seramik dolgular, kuronlar ve veneerler için sadece bir randevuda gerçekleştirilen, bilgisayar destekli bir uygulamadır.