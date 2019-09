Gülüş yenilemesinde dişler beyazlatılıp dudak dolgunlaştırılır

Estetik diş hekimliği, tüm gülüşe konsantre olmalıdır. Gülüş dizaynı; dudak ve diş etlerinin, estetik olarak dişleri desteklediği çerçevede tüm resmi içerisine alır. Gülüş genişletilebilir, dişler beyazlatılıp dudaklar dolgunlaştırılır

Fırsat verirseniz dişleriniz yaşınızı söyleyecektir.

Kozmetik bir gülüş yenilemesi işlemi ise görünüşünüzden yılları silebilir. Bu yazımda sizlere gülüş yenilemesini anlatacağım...

Gülüş yenilemesi nedir?

Gülüş yenilemesi işlemi cerrah olmayan düzenlemeleri içerebilir, gülüş genişletilebilir, dişler beyazlatılıp dudaklar dolgunlaştırılabilir.

İnsanlar yaşlandıkça dudaklar genellikle elastikiyetini kaybederek incelir, kırışıklıklar oluşur ve yüzleri yaşını göstermeye başlar.

Gülüş dizaynı, dudak ve diş etlerinin estetik olarak dişleri desteklediği çerçevede tüm resmi içerisine alır. Odak tüm gülüşün geliştirilmesidir.

Estetik diş hekimliği yama yapma üzerine kurulu değildir, tüm gülüşün üzerine konsantre olmak gerekir.



FOTOĞRAFLAR ÖNEMLİ



Bir kişinin gülüş yenilemesi için uygun aday olduğunu nasıl anlarız?

Bir kişinin uygun aday olup olmadığını anlamak için hekim öncelikle hastanın tüm yüzünü değerlendirmeli ve kişinin beklentilerini dinlemelidir.

Her hastanın dişlerinin şekli ve dizaynı kişisel olmalıdır. Her insanın yüz kontürleri farklıdır ve bu farklı özellikler her kişinin karakterini belirlemede yardımcıdır.

Gülüş dizaynının başlangıç noktası yüzün orta hattının belirlenmesidir. Ön dişler arasındaki orta hat, yüzün orta hattına göre çizilmelidir.

Dişlerin ve diş etinin görülme miktarı kişiden kişiye, konuşma ve gülüş pozisyonuna göre değişir. Örneğin gülerken ağzınızı iki köşesinden geçen bir hat çizdiğinizde bu hattın altında kalan yüzde 75-100 oranındaki ön dişlerde genç bir gülüş bulursunuz. Sadece dişlerin kenarlarının geçtiği düzlemi değiştirerek ve köşeleri daha düz ya da yuvarlak yaparak bile farklı gülüş tiplerini yaratabiliriz. Örneğin daha agresif görünmek isteyen biri için dişler herhangi bir yumuşak kıvrım olmaksızın düz bir şekilde yapılabilir, daha sevimli görünmek isteyen biri için ön dişler komşu dişlere nazaran hafifçe daha uzun yapılabilir ve köpek dişleri yuvarlak bir nokta ile biraz daha uzun yapılabilir. Eski fotoğraflar sizin orijinal gülüşünüzdeki hoşlandığınız ya da hoşlanmadığınız özellikleri bulmada yardımcı olacaktır. Diş hekiminiz getirdiğiniz fotoğraflarda beğendiğiniz özellikleri dişlerinize yansıtarak dişlerin size ait olduğunu hissetmenize yardımcı olacaktır.

Şu an için en güncel estetik diş hekimliği uygulamaları olarak laminate veneer porselen, diş beyazlatma ve zirkonyum porselen uygulamaları yapılmaktadır.



ARAYÜZ FIRÇASI KULLANIN



Temizlenmesi zor alanlarda temizleme işlemi için özel üretilmiş arayüz fırçaları tercih edilmelidir. Köprü temizliğinde yine arayüz fırçaları ve köprüler için üretilmiş diş ipleri kullanılmalı, eski köprüler en kısa sürede yenilenmelidir. Dişler, yemeği çiğneme esnasında yanak ve dil tarafından doğal olarak temizlenir. Diş eksikliğinin olduğu durumlarda dişin olmadığı tarafta çiğneme de olmayacağı için karşıt ve yan dişlerde daha yoğun yemek birikimi görülür. Dişlerle ilgili sorunlarınız ortadan kalktıktan sonra düzenli diş bakımlarınızı sürdürmelisiniz. Diş fırçalama, diş ipi ve arayüz fırçası kullanımını aksatmamalısınız. Destek olarak ağız gargarası kullanabilirsiniz. Altı ayda bir diş hekim kontrollerini ve diş taşı temizliğini ihmal etmeyin. Elinizden suyu bırakmayın. Özellikle ilerleyen yaşlarda çok su içmek dilinizin kurumasını da önleyerek ağız kokusu ile mücadelede önemli bir silah olarak kullanılabilir



DİŞ KAYIPLARINA NEDEN OLUR



Diş tedavisinden uzak durmanın ne gibi sonuçları olur?

Tedavi edilmezse çok küçük bir çürük bile çok ciddi hale gelebilir. Bazı insanlar ağrıları dayanılmaz hale gelene kadar diş hekimine gitmekten uzak dururlar çünkü tedavi esnasından duyacakları ağrıdan çok korkarlar. Bu ağrı korkusu, kişinin diş problemi şiddetli hale gelene kadar diş hekiminden uzak durmasına neden olur, çoğu zaman diş hekimine acil olarak gitmek zorunda kalırlar. Bu noktada basit bir çürük büyüyerek kanal tedavisi ya da diş kaybına kadar giden ciddi işlemlere dönüşecektir. Ayrıca rutin diş kontrolleri ve diş eti tedavilerinden kaçınan kişiler çok şiddetli diş eti hastalıklarına kadar giden sorunlarla karşılaşabilirler; Ucuz ve basit işlemler, büyük ve masraflı uygulamalara dönüşerek, daha sağlıklı fonksiyona tekrar kavuşmak için tüm ağzın yeniden yapılması gerekecektir.



KOKUNUN KAYNAĞI BULUNMALI



ÇOK fazla tüketilen et, süt gibi proteinden zengin besinler, sarımsak, soğan, turp gibi kokulu yiyecekler; içeriğindeki yoğun sülfür nedeniyle kokuya sebep olabilir. Çok fazla kahve ve alkol tüketilmesi ile sigara da ağız kokusunun sebepleri arasındadır. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, dili fırçalama, ağız gargarası kullanımı ya da yemekten sonra maydanoz, nane gibi koku gideren besinlerin tüketimi kokunun çabuk geçmesine yardımcı olacaktır. Ağız kokusu, sadece diş fırçalama, ağız çalkalama gibi alışılmış ağız temizleme metotları ile düzelmez. Kokunun kaynağına inilerek tedavi yapılmalıdır. Bu tip kokuların oluşmasında rol alan çok çeşitli nedenler sayılmasına karşın, yüzde 85-90 oranında ağız ortamından kaynaklandığı bilinmektedir.



PROBLEMLİ DİŞ ÇEKİLMELİ



DIŞLERDEKİ çürükler, apseler, diş eti iltihabı, temizlenmesi güç diş eti cepleri; yaygın ağız kokusu nedenleridir. Gömülü 20 yaş dişinin etrafında yiyecek birikimine neden olan diş eti cepleri ve altı kolay temizlenemeyen köprüler, yıllardır yenilenmemiş, diş eti ile uyumu bozulmuş kaplamalar da besin birikimi ve çürük nedeniyle koku kaynakları arasındadır. Uyumsuz, temizlenmeyen ya da yiyecek birikimine sahip pürüzlü yüzeyleri olan takıp çıkarmalı protezler de yiyecek artıkları nedeniyle koku yapar. Böyle durumlarda çürükler temizlenmeli, diş eti tedavisi yapılmalı, problemli 20 yaş dişleri çekilmelidir.