Ağız-vücut bağlantısı tıbbın en önemli alanıdır

Dişleriniz üst ve alt çenelerinize, çeneleriniz ise iskelet yapısına etki etmektedir. Ağız, sindirim sisteminin girişidir. Vücudun geri kalanına sinir sistemi, bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistem ve kardiyovasküler sistemler yolu ile bağlıdır. Dişteki en ufak bir sorun, tüm vücudunuzu etkiler

İyi diş hekimliği tıbbın önemli alanlarından biridir, çünkü ağız, vücudunuzun en önemli bölgelerinden biridir. Neden ağzınızı tıbbi bakımdan mahrum bırakasınız ki! Neden ağız ve vücudun geri kalanı için farklı sigorta planları bulunmaktadır? Kronik hastalıkların iyileştirilmesinde düzenli diş ve ağız bakımı, sürecin hayati bir parçası olmak zorundadır. Bu hastalıklara bilinen tabirle 'zihinsel hastalıklar' da dahildir. Birçok şeyden önce diş sağlığını güvence altına almak zorundasınız.



3 BOYUTLU ANATOMİ UYGULAMASI

Ağızınızın, vücudunuzun geri kalan bölümü ile bağı su götürmez bir gerçektir. Herhangi bir anatomi kitabını açıp inceleyebilirsiniz. Hatta daha iyisi, 'Visible Body' gibi bir 3 boyutlu anatomi uygulaması indirebilirsiniz. Bu tip dijital öğretici bir araç, doktorlar için olduğu kadar hastalar için de önemlidir. Tüm hastalara tavsiyemdir. Kısaca bir göz gezdirdiğinizde ağızın diğer her şeye olan bağını göreceksiniz. Dişleriniz üst ve alt çenelerinize, çeneleriniz ise kafatasınızın bir parçası olup buradaki bir hizalanma problemi alt bölümdeki iskelet yapısına etki etmektedir. Ağız, sindirim sisteminin girişidir. Vücudun geri kalanına sinir sistemi, bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistem ve kardiyovasküler sistemler yolu ile bağlıdır. Ağız bölgesindeki herhangi bir enfeksiyon (bir kök kanalı veya diş eti hastalığı) üst taraftaki beyne ve alt taraftaki kalbe fazlasıyla yakın olup sinir sisteminde veya kalpte doğacak problemlerin risklerini artırmakta hatta kalp krizi riskini oluşturmaktadır. Amalgam dolgulardan açığa çıkabilecek zehirli cıva, ağız yolu ile mideye ulaşıp hidroklorik asit üretimine zarar verip sindirim problemleri doğurur.



CİĞERLERE ULAŞIR

Açığa çıkıp solunan cıva buharı ise ciğerlere ulaşır. Her bir dişten çıkan sinir, çeneyi tırmanarak çenenin kulakla buluştuğu yerde büyük bir sinir ağına ulaşır. Bu sinir ağı, beyne ve aynı zamanda omuriliğe ve oradan da vücudun geri kalanına, boyun, omuzlar ve göğse uzanan sinirler otoyoluna bağlanır. Damar ve arterler ağzı üstündeki beyne ve altındaki boyun, akciğerler ve kalbe bağlar. Lenfatik sistem ağızdan aşağı, boyun, göğüs ve memelere uzanır. Zararlı (patojenik) bakteriler ve toksinler bu yol ile lenf bezlerine ulaşabilirler.



HİPOFİZ BEZİNİ ETKİLİYOR

Ağız, aynı zamanda endokrin sistemine de yakından bağlıdır. Çok hassas olan tiroid bezi hemen ağzın altında konumlanmıştır. Hipofiz ve epifiz bezleri de beyne yakın olacak şekilde, sinüslerin arka üst bölümündedir. Tiroid; hücre metabolizmasını, vücut ağırlığını, saç uzamasını ve vücut sıcaklığını kontrol eder. Hipofiz bezi, tüm diğer endokrin bezlerini kontrol eder. Epifiz bezi ise ruh halini ve uykuyu düzenleyen serotonin ve melatonin hormonlarını üretir. Yıllar, hatta 10 yıllar süresince dolgularınızdan salınıp ağız iç boşluğunuzda veya sinüslerinizde biriken cıva buharının boğazınızda bulunan tiroid bezinize etki edemeyeceğini mi düşünüyorsunuz?



CIVA AMALGAM VE DÜŞÜK HİDROKLORİK ASİT

Cıva kullanmayan diş hekimlerinin hepsi cıvanın mideye girmesi sonrasında mide asidinin zayıfladığını Operatör Dr. Hal Huggins'in çığır açan çalışmalarından ötürü bilmektedir. Bu şu sebeple olmaktadır: Cıva + Hidroklorik Asit (mide asidi) = Cıva Klorür. Cıva klorür mide iç dokusuna zarar ver ve hidroklorik asit üretimini engeller. Güçlü mide asidi sadece yediğimiz yiyecekleri sindirilebilir parçalara ayırmaya yaramakla kalmaz, aynı zamanda yiyecekte bulunan parazit, amip veya kötü huylu bakterileri öldürerek bunların bağırsaklara ulaşmasını engeller. Öte yandan zayıf mide asidi, zararlı bakteri, parazit ve amiplerin size nüfuz etmesi ve bağışıklık sisteminizle mücadele etmesine sebep olur. Dişlerinde cıva amalgam dolgu olan birinin zaman içerisinde nasıl zararlı parazit ve mikroplar üretebileceğini ve aynı zamanda sindirim ve bağırsak problemleri yaşayabileceğini tahmin edebilirsiniz.



CIVA BÖBREKLERİ ZEHİRLER

Cıva, böbrekler için de fazlasıyla zehirleyicidir. Sindirim problemi; tam anlamıyla yediğiniz yemeği sindirmede problem olduğu, yani yemeği sindiremediğiniz anlamına gelir. Zayıf mide asidi sindirim problemine, sindirim problemi ise midede yanmaya neden olur.



ENFEKSİYONLU KÖK KANALLARI

Kök kanalları, ağız-vücut bağlantısının bir diğer önemli örneğidir. Enfeksiyonlu bir kök kanalını tolare etmenin ne denli tehlikeli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çenedeki diş oyuklarında bulunan odaklanmış bu tip enfeksiyonlar, patojenik-zararlı mikropları kolayca vücudun diğer bölgelerine yayabilir. Patojenler kan dolaşımına, hatta lenf dolaşımına sızabilir. Öyle ki, çeneden beyne uzanan sinir yollarında bile hareket edebilirler. Herkes bilmelidir ki hem bakteriler, hem virüsler uyku hallerindeki dönemlerinde yoğunlukla sinir yollarında bulunurlar. Bu tarz odaklanmış enfeksiyonlar bir geçiş yolunu kolonize edip vücudun başka bölgelerinde de alt koloniler oluşturma yolu ile vücutta zararlı bakterilerin yayılmasına sebep olurlar.