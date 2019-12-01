Hareketli protezler yaşam kalitenizi düşürür

İmplant, gerek görünüm, gerek fonksiyonel olarak kaybedilmiş dişlerin yerini tutar. Sabit olduğundan klasik protezlerin verdiği yabancı cisim hissini uyandırmaz. Diğer protezler gibi konuşma ve çiğneme sırasında ağızda hareket etmez

İmplant tedavisi için gerekli olan bazı önemli unsurlar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi, yeterli kemik miktarı ve yoğunluğudur. Çünkü implantlar, belli bir yükseklik ve genişliğe sahiptir. Kemiğin niteliği de başarılı bir implant tedavisi için önemli bir koşuldur. Bir diğer önemli husus ise diş etlerinin sağlıklı olmasıdır. Nasıl ki doğal dişleriniz ağız sağlığından etkileniyorsa, bu durum implantlar için de geçerlidir. Yeterli ve nitelikli kemik miktarı ve sağlıklı diş etleri, implantın başarısını etkiler.



ÇENE KEMİĞİNİZİ KORUR

Dişler, çene kemiğini besleyen organlardır. Dişin eksilmesi halinde çene kemiği desteğini yitirir ve çiğneme esnasında dişlerin çene kemiğine yaptığı basınç ortadan kalkar. Bu da eksik dişin olduğu bölgede kemik erimesine sebep olur. Klasik tip protezler, diş kökünün yerini tutmadığından kemik erimesi bu durumda da devam eder. İmplantlar, diş kökleri gibi çene kemiğini destekler ve diş üzerinde oluşan basıncı çene kemiğine iletirler. İmplantlar, diş kökünü taklit eden yapılar olduğundan kemik ve çevre dokular, doğal diş kökünü kavradığı gibi implantı sarar. Bu sayede kemik erimesi engellenir. Doğal diş kökü, çene kemiğinin içine gömülü vaziyette durur. Çene kemiğinin canlı kalmasını, ebat ve yoğunluğunu korumasını sağlar. Eksik bir dişin yerine konan implant da yapay bir diş köküdür. Doğal diş kökünün yerine geçerek onun görevlerini üstlenir. Doğal diş kökünün fonksiyonlarını başarıyla gerçekleştirebilmesi için 'osseoentegrasyon' adı verilen kaynaşmanın gerçekleşmesi gerekir. Osseentgre olan bir implant, çiğneme yüklerini doğrudan kemiğe iletebilir. Diş implantı, üzerindeki yivler aracılığıyla çene kemiğine tutunur ve üç hafta ile iki ay arasında kemikleşir.



İMPLANT, DOĞAL DİŞ HİSSİ VERİR!

İmplant, gerek görünüm, gerek fonksiyonel olarak kaybedilmiş dişlerin yerini tutar. İmplant, sabit olduğundan klasik protezlerin verdiği yabancı cisim hissini uyandırmaz. Diğer protezler gibi konuşma ve çiğneme sırasında ağızda hareket etmez. Diş eksikliğinden şikayetçi olan ya da klasik protez kullanan birçok kişi dişlerinden dolayı kendini rahatsız ve güvensiz hissetmekle, insanların bir kısmı içe kapanık ruh hali sergilemekte ve kendilerini olduklarından daha yaşlı hissetmektedir. İmplant, gerek işlev, gerek estetik açıdan gerçek diş görünümünden olduğundan tedavi sonrası hastalar kendilerini daha rahat ve özgüvenli hissetmeye başlamaktadır.



AĞRISIZ VE UZUN ÖMÜRLÜ

Diş çekimi sırasında yapılan lokal anestezi, implant operasyonu için yeterlidir. Cerrahi müdahale esnasında hasta hiçbir ağrı hissetmez. Operasyon sonrası oluşabilecek ağrı kesici takviyesi ortadan kalkar. İmplantların ömrü de doğal dişlerinki kadardır. Başarılı bir implant tedavisi sonrasında ağız ve diş sağlığınıza önem verdiğiniz ve bakımlarını tam yaptığınız sürece uzun yıllar sorunsuz olarak ağzınızda kalacaklardır. Ağızda 30 yıl boyunca sağlam kalan implantlar klinik olarak tespit edilmiştir.



İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YİYEBİLİRSİNİZ

Diş eksikliklerinde; yiyecekleri yeterince çiğneyememe, çiğneme sırasında ağrı oluşması gibi durumlar oluşturmaktadır. İmplant sizi bu kısıtlamalardan kurtarır. Ayrıca klasik tip protez kullanımlarında kişiler genellikle protez altına kaçan yiyecek parçalarından, rahat çiğneyememekten şikayet ederler. İmplant, rahat çiğneyebilme imkanı sağlar, sert ve kuru yiyecekleri dahi rahatlıkla yiyebilirsiniz. İmplant cerrahisinde elde edilen başarı yüzde 90'dan fazladır. İmplant operasyonu için uygun şartlara sahip bir ağızda, doğru ve hijyenik koşullarda yapılmış bir implant tedavisinden sonra ağız hijyenine ve bakımına önem verildiği, düzenli kontrollere gidildiği takdirde implantlarla ilgili bir sorun yaşanmayacaktır.



KÖPRÜ YAPILAMAYAN DURUMDA EN İYİ ALTERNATİF İMPLANTTIR

ARKASI dişsiz sonlanan çenelerde, köprü yapımı için gerekli diş bulunmadığından klasik köprü tedavisi olanaksızdır. Bu nedenle, dişsiz sonlanan çenelerde klasik yöntemlerde hareketli protez uygulanır. Arkadaki dişsiz bölgeye yerleştirilen implantlar sayesinde hareketli protez yerine sabit protezler yapılabilmektedir. Yan yana bulunan birden fazla dişin eksikliğinde ise dişsiz bölgenin başında ve sonunda doğal dişler bulunsa bile yapılacak köprü çok uzun olacağı için kıvrılma ve esneme olasılığı vardır. Ayrıca köprü ayağı olarak kullanılacak dişler de çok fazla kuvvete maruz kalacağından, yapılacak köprü uzun ömürlü olmayacaktır. İmplant tedavisi, uzun dişsiz bölgelerde, daha fonksiyonel ve uzun ömürlü bir protez yapımına olanak sağlar.



BU SORUNLAR İMPLANT GEREKTİRİR

Damağınızı kaplayan protezlerle tat almakta zorlanıyorsanız

Protezlerinizi yıkarken sık sık elinizden düşüp kırılıyorsa

Kullandığınız hareketli protezler konuşmanızı bozuyorsa

Yemek yerken protezlerin altında gıda artığı kaçıyor ve kötü koku oluşuyorsa

Her istediğinizi yiyemiyorsanız

Kullandığınız köprü ayakları ağrı yapıyorsa

Hareketli protezleriniz her gün ağzınızın başka bir yerinde buruk yapıyorsa

Alt-üst protezlerinizi yapıştırıcı olmadan kullanamıyorsanız

Ön tek diş eksikliğinde köprü yaptırdığınızda doğal görünümün bozulacağını düşünüyorsanız

Bir ya da birden fazla dişiniz eksikse

Eğer hiç dişiniz yoksa

Çenenizin arka tarafında diş eksikliği varsa

Diş eksikliği sonucu kemik erimesinden korunmak istiyorsanız..



İMPLANT VE AĞIZ HİJYENİ

DIŞ implantlarının ömrü, doğal dişler gibi düzenli ve tam bir ağız bakımıyla doğru orantılıdır. İmplant uygulaması sonrasında ağız ve diş bakımına özen gösterilir, düzenli diş kontrolleri yapılırsa implantların ağızda kalma süresi uzayacaktır.