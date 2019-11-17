Uzun implant başarıyı artırır

Kısa implant kullanımında başarı oranı daha düşüktür. İmplant uzunluğunun her 3 milimetre artmasıyla yüzey alanı yaklaşık yüzde 20-30 oranında artar. Bu nedenle kemikle uyumlu olan en uzun implant kullanılmalıdır

İmplant yaptırmanız gerekiyor ama kafanızda bazı soru işaretleri mi var? 'Ya tedavi başarısız olursa' diye endişeleniyorsanız, panik olmaya gerek yok… Dental implantlar günümüzde çok popüler. Siz sevgili okurlarımın en az bir diş hekimliği fakültesi öğrencisi kadar bilgili olabilmesi adına internet ortamında gezen sorulardan farklı sorulara cevap verdim. İşte sizler için hazırladığım sorucevapların bu haftaki kısmı...



Kısmi dişsiz hastalarda, dişsizliğin implant ile düzenlenmesinin avantajları nelerdir?

Doğal dişlerin köprü ayağı olarak kullanılma gerekliliğini ortadan kaldırır.

Serbest sonlu vakalarda hareketli protez gerekliliğini ortadan kaldırır.

Doğal dişleri en iyi şekilde taklit eder.

Hijyen çok daha iyi sağlanır.

MİNİMUM DOKU BASINCI SAĞLAR

Tam dişsiz hastalarda, implant protez seçenekleri nelerdir? İmplant-doku destekli protezler: Kullanılan protez hareketlidir. Bu implantlarda amaç, proteze destek ve tutuculuk sağlamaktır. Diğer seçeneklere göre daha ekonomiktir.

Tamamen implant destekli protezler: Kullanılan protez hareketlidir. Daha fazla stabilizasyon ve tutuculuğun gerekli olduğu hastalarda kullanılır. Bu sistemde, minimum doku basıncı, hijyen için daha iyi ulaşım ve üst çenede seslerin daha iyi çıkması sağlanır.

İmplant destekli sabit protezler: Kullanılan protez sabittir. Metal-porselen protez ve hibrid protez olarak iki türlü yapılabilir. Kemik erimesinin minimum olduğu durumlarda, daha estetik olan metal-porselen protezler tercih edilir. Orta derecede kemik erimesi olan hastalarda, kaybolan kemik ve yumuşak dokunun telafi edilmesinin gerekli olduğu durumlarda, hibrid protezler tercih edilir.



KOMŞU YAPILARLA UYUM ÖNEMLİ

İmplantın uzunluğu ile başarısı arasında bir bağlantı var mıdır? Evet. İmplant uzunluğunun her 3 milimetre artmasıyla yüzey alanı yaklaşık yüzde 20-30 oranında artar. Kısa implant kullanımında başarı oranı, uzun implantlardan daha düşüktür. Bu nedenle destekleyen kemikle ve komşu anatomik yapılarla uyumlu olan en uzun implant kullanılmalıdır.

İmplant dengesi ile implant yerleştirilen kemiğin kalitesi arasında bir ilişki var mıdır?

Evet. Yüksek oranda kabuksal kemik bulunan bölgelerde implantın stabilitesi daha yüksekken, tümsek tabakası fazla olan kemik bölgelerinde implant stabilitesi daha düşüktür.

EN AZ DÖRT İMPLANT YERLEŞTİRİLİR

İmplant-doku destekli protez yapımı için en az kaç implant yerleştirilmelidir?

Alt çenede, simfiz bölgesinde mental foramenler arasına iki implant konulması yeterli olabilir. Üst çenede yeterli kemik miktarına bağlı olarak kanin ve küçük azı bölgesine en az dört implant yerleştirilmelidir.

Tamamen implant destekli hareketli protez yapımında en az kaç implant yerleştirilmelidir?

Tüm yükü implant taşıyacağı için alt çene için en az dört, üst çene için en az altı implant önerilir.

Tam dişsiz hastalarda, implant destekli sabit protez yapımı için en az kaç implant yerleştirilmelidir?

Alt çenede en az altı implant, üst çenede en az sekiz implant yerleştirilmesi önerilir. İmplantların yerleştirilmesi, köpek dişinden birinci molar dişe olacak şekilde tercih edilir.

Osseointegrasyon nedir?

İmplant yerleştirildiğinde, implant yüzeyi ile kemik arasında mikrobik aralık bulunur. İki-altı ay içinde, yeni kemik yapımı ile aralık kaybolarak kemik ile implantın kaynaması işlemi gerçekleşir.

BAKTERİLERİN YAYILMASINI ÖNLER

Diş eti açısından implant ve doğal diş arasındaki fark nedir? Doğal dişlerde, dişin sementi ile alveoler soket duvarı arasında dişleri çene kemiğine bağlayan lifler uzanır. İmplant ise arada bağ dokusu olmaksızın kemik ile direkt ilişkidedir. İmplantlar, kemikle dişin kaynaşmasını taklit eden bir şekilde birleşir. İmplantın üst yapısını çevreleyen diş eti epiteli, doğal dişlere benzer şekilde, hemidezmozomlar vasıtasıyla titanyum üzerine yapışır. Birleşim epitelinin implanta ataçmanı mekanik olarak güçlü olmamakla birlikte, iyi bir ağız hijyeniyle bakterilerin dokulara yayılması önlenir.



SERUM FİZYOLOJİK İLE YIKANMALI

İMPLANT yuvasının hazırlanmasında, kemikte ısı oluşumunun önlenmesi için nelere dikkat edilmelidir?

Düşük devirde (800-1500 rpm) mikromotor kullanımı.

Keskin frez kullanımı.

Bol iç ve dış serum fizyolojik yıkama.

İmplant yuvasının, frezin aralıklarla yuvadan dışarı çıkacak şekilde hazırlanması.

Alt çene küçük azı bölgeye implant yerleştirilmesinde neye dikkat edilir?

Alveoler sinir içindeki, mental foramenden çıkmadan önce öne doğru ilerleyip yukarı arkaya kıvrılarak foramenden çıkar.

Sinirde hasar meydana gelmemesi için, implantlar mental foramenin en az 5 milimetre önünde yerleştirilmelidir.



İMPLANT VEYA ÇEVRE DOKULAR İLTİHAPLANABİLİR!

İMPLANT tedavisinde görülebilen komplikasyonlar nelerdir?

İmplantın henüz yükleme yapılmadan kaybedilmesi.

İmplantın yükleme yapıldıktan sonra kaybedilmesi.

Sinir hasarı nedeniyle alt dudakta duyu kaybı.

Yumuşak dokuda meydana gelen komplikasyonlar.

İmplant ve çevre dokuların iltihaplanması.

Alveoler krette kemik kaybı.

İmplantın kırılması.

İmplantın öğeleriyle alakalı teknik komplikasyonlar.



KÖTÜ AĞIZ HİJYENİ BAŞARIYI DÜŞÜRÜR

İmplant tedavisinde başarı kriterleri nelerdir?

Her bir implantın hareketsiz olması.

Röntgen çekilerek yapılan muayenede implant çevresinde radyolüsensi bulunmaması.

Birinci yıldan sonra ortalama dikey kemik kaybının 0.002 milimetreden az olması.

İmplantla bağlantılı devamlı ağrı, rahatsızlık, enfeksiyon olmaması.

İmplantın lokalizasyonunun ve eğiminin protez yapımına engel olmaması.

İmplant başarısızlığının nedenleri neler olabilir?

İmplant yuvası hazırlanması sırasında kemiğin aşırı ısıya maruz kalması.

İmplant yerleştirildiğinde primer stabilite sağlanmaması.

Ön veya arka kortikal kemikte 1-2 milimetreden daha büyük kemik defekti bulunması.

Mekanik yükleme kuvvetleri hesaba katılmadan implantın zayıf kalitedeki kemiğe yerleştirilmesi.

İmplantın hatalı lokalizasyonu ve eğimi; osseintegrasyonu iyi ama restarasyonu imkansız implantlar.

İmplant çevresinde yapışık diş eti olmaması ve yumuşak dokuda enflamasyon.

Erken iyileşme döneminde, implantın aşırı çiğneme yüklerine maruz kalması.

Protez yerleştirildikten sonra implanta aşırı yük binmesi

Kötü ağız hijyeni.

Enfeksiyon oluşması.