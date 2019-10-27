İmplant çevresi doku iltihabında lazerle tedavi

Tedavi edilmediğinde implantı çevreleyen kemiğin erimesine ve hatta implantın kaybına yol açabilen enfeksiyonların tedavisinde lazerlerden yararlanılır ve başarılı sonuçlar alınır. Bu işlem, lokal anestezi altında çok kısa sürede tamamlanır

İmplant çevresi doku iltihabı sadece yumuşak dokuyu ilgilendiriyorsa, bu bölgenin lazerle tedavisi oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Lazerle bölgede bulunan cepler elimine edilmekte ve bakteri sterilizasyonuyla mevcut enfeksiyon ortadan kaldırılmaktadır. Bu işlem lokal anestezi altında çok kısa sürede uygulanmakta ve hasta ağız hijyenine dikkat ederek 6 ayda bir olması gereken kontrollerini ihmal etmediği sürece tedavi oldukça verimli olmaktadır. İltihabın kemiği sardığı durumlarda, bölgenin açılarak temizlenmesi ve gerekli görülürse kemik grefti uygulanmasıyla kemiğin yeniden yapılandırılması mümkün olmaktadır. Bu gibi durumların tedavisinde; Nd-YAG, Diode, CO2, Erbium lazerler tek tek ya da kombine olrak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.



AĞIZ HİJYENİ ÖNEMLİ

Kemik dokusuyla bütünleşmiş olan implantların çevresindeki yumuşak dokuda başlayan, tedavi edilmediğinde implantı çevreleyen kemiğin erimesine ve hatta implantın kaybına yol açabilen enfeksiyonlardır. Bu problemler, implantların yerleştirilmesi sırasında sterilizasyona dikkat edilmemesi, kuvvet dağılımının iyi ayarlanamaması, ilk yerleştirme direncinin olmaması ya da implantlar yerleştirildikten bir süre sonra hijyen yetersizlikleri gibi sebeplerle ortaya çıkabilir. Doğru bir teşhis ve uygun bir tedavi planını takiben, kurallara uyularak yapılan implantların çevresinde bu tip problemler genellikle görülmez. İmplantların çevresi de düzenli olarak temizlenmelidir.



İmmediyat yükleme nedir ve herkes için geçerle midir? İmplant destekli dişler için normal plan, implantlar yerleştirildikten sonra üzerlerine yükleme yapılmadan bir iyileşme sürecini beklemektir. Normalde bu işlemde dişsiz boşluk, komşu dişlere tutturulan kalsik bir protezle, geçici olarak kapatılır. İmmediyat yüklemedeyse, özel koşullar altında klasik ve geçici protezin aynı seansta implantlara sabitlenmesine olanak sağlayan yeni implant sistemleri ve yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yüklemenin kişi için uygun olup olmadığı, çene kemiğinin durumuna ve implantların konumuna bağlıdır.



KANAMALARA SEBEP OLABİLİR

İlaçlarla bir etkileşim var mıdır? Belirli ilaçlarla mümkündür. Örneğin; kortizon, vücut metabolizmasını ve bağışıklık sistemini değiştirebilir, iyilişmeyle ilgili sorun çıkarabilir. Pıhtılaşmayı engelleyci ilaçlar, implantların yerleştirilmesi sırasında ciddi kanamalara neden olabilir. Eğer düzenli bir ilaç kullanımı zorunluysa; bu, diş hekimiyle görüşülmelidir.

İmplant yerleştirildikten sonra spor ve diğer fiziksel aktivitelere devam edilebilir mi? İyileşme sürecinin etkilenmesini önlemek için birkaç gün istirahat tavsiye edilir. Dinamik hareketler içeren aktiviteler için diş hekimine danışılmalıdır.



BİR İMPLANTİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

İyileşme aşamasından sonra doğru bir biçimde yerleştirilmiş kaliteli bir implant, pek çok etkene karşı doğal diş kökünden daha dayanıklı olacaktır. Doğru protetik yükleme yapılmş bir titanyum implant kırılmayacaktır, ayrıca çürüğe kaşı dirençlidir. Sürekli ağız bakımı, diş etleri ve implant sahasının sağlıklı kalmasını sağlayacaktır; bakımı ihmal edilmeye İmplantlar uzun ömürlüdür.



GENEL ANESTEZİ GEREKLİ Mİ?

LOKAL anesteziler herhangi bir ağrıyı tamamen engelleyebilir. Diş hekiminiz kemik üzerinde implant sahasını hazırlayıp implantı yerleştirirken bir titreşim ve hafif bir basınç hissedilir ama ağrı duyulmaz. Çoğu hasta için bu işlem, lokal anestezi altında uygulanan çürük tedavisi gibi hissedilir. Yine de hasta tedirgin olup genel anestezi isterse, doktor kendisine bu konuda gereken bilgiyi verecektir.



TEDAVİ SIRASINDA DİŞSİZ Mİ KALINIR?

HAYIR, eğer tedavi öncesinde hareketli bir protez kullanılıyorsa, bu protezin kullanımına devam edilebilmesi için genellikle basit bir düzenleme gerekecektir; kullanılmadığı durumlarda da boşluk geçici bir protezle kapatılabilir.



3 BOYUTLU NAVİGASYON TEKNOLOJİSİYLE İMPLANT

İYI bir diş protezi, sadece estetiği değil hayat kalitesini de artırır. Geleneksel protezler sıklıkla hastalığa sebebiyet verir, acı veren basınç noktaları oluşturur ve tat alma duyusunu azaltabilir. Bu yüzden 30 yıldır diş implantları, tek bir dişi ve bir çok kayıp dişin yerine veya protezleri yerlerine sabitlemek için kullanılıyor. Gelişmelere rağmen bunu yapmak için gereken ameliyat çok sayıda risk içerir. Örnek olarak, implantlar çogunlukla estetik olarak olması gereken yere değil, yeterli kemik olan yere konur. Modern teknoloji desteği, alt çene bölgesinde 3 boyutlu görüntüleme teknolojsine rağmen implant uygulaması için sınırlıdır. Bu, kesin olmayan ve uygun yerde olmayan detaysız delmeye, bu durum da yavaş ve yetersiz iyileşmeye sebep olur. Ayrıca tam uygun yerleşmeyen diş protezi olmasını sağlar.



GÜVENİLİR BİR YÖNTEM

Beyin ve ortopedi ameliyatlarında konumlama sitemleri gelişmiş olsa da, impant uygulamalarında pek yaygın değildir. Kesinlik, kullanışlılık ve güvenlik konusundaki bütün gereksinimleri sağlar. Navigasyon sistemi, diş hekiminin protetik ve anatomik planlamasını uygulamaya kesin güvenilirlikle aktarmasını sağlar. Öngörüler ve problemler kaydedilir ve analiz edilir; böylece ameliyat sırasında ortaya çikmalari engellenir. Uygun tedavi, yüksek kalite standartına , minimal cerrahi yaklaşımla uygun ve güvenilir şekilde ulaşılmasını sağlar. Öncelikle implant yuvasının uygun şekilde hazırlanması ve ameliyat komplikasyonlarının azaltılması, implantın kemiğe kaynamasını hızlandırır. Bu sebeplerden ötürü , navigasyonlu implant teknolojisi hastalar arasında yüksek kabul görür ve bunun yanında çok değerli kalite ve belgeleme desteği sağlar.