Tip 2 diyabet ve ağız sağlığı

Dişteki hastalıklar, tüm vücudun sağlığını etkiler. Diş hekimleri, Tip 2 diyabetli ve ileri diş eti hastalığı olan birçok hasta görüyor. Tip 2 diyabetin tedavisi için vücut bir bütün olarak düşünülmeli, ona göre tedavi edilmeli

Ağız-vücut bağlantınız sağlığınıza açılan bir kapıdır. Oral sistemik bağlantı, diş hastalıklarının tüm vücudunuzu (ya da tersi) nasıl etkilediğini gösterir. İnsan mikrobiyomu (insan vücudunda yaşayan tüm mikroorganizmalara mikrobiyom adı verilir), ağızda başlar ve sindirim sisteminizden devam eder. Çılgınca geliyor ama sindirim sistemindeki bakteriler dişlerinizin sağlığını etkileyebilir. Ağız-vücut bağlantısı da bize oksijen yoksunluğunun neden olduğu sorunları gösterir. Oksijen eksikliğinin ilk işareti diş sağlığınızda görülebilir.

Uyku bozuklukları, horlama nedenleri, uyku apnesi belirtileri ve tıkalı bir sinüs ağızda başlayabilir. Oral sistemik bağlantı; diş hastalıklarının, sağlıklı sindirim ve uyku bozukluklarının aynı problemle nasıl başladığını gösterir. Her şey diş sağlığıyla başlar.

Sağlık hizmetinin yaptığı büyük bir hata, vücudun sistemlerini ayrı olarak görmesidir. Diş etleri; diş hekimi, kalp; kalp doktoru ve Tip 2 diyabet; endokrinolog tarafından tedavi edilir. Diş hekimi olarak, Tip 2 diyabetli ve ileri diş eti hastalığı olan birçok hasta görüyorum.

Uzun zamandır biliniyor ki Tip 2 diyabetin tedavisi için vücudu bir bütün olarak düşünmeliyiz.



SUÇLU İNSÜLİN DİRENCİ Mİ?

Tip 2 diyabet, 30 milyondan fazla Amerikalı'yı etkilemektedir ve ölüm nedenlerinde yedinci sıradadır. Dahası, bu 30 milyonun 7.2 milyonu Tip 2 diyabetleri olduğunun farkında değil. Bu hastalık artıyor ve 2050'de üç Amerikalı'dan birini etkilemesi bekleniyor. Bunlar şaşırtıcı sayılar, bence görmezden gelmek imkansız.

Bir diş hekiminden duyacağınız tek besin önerisinin 'Şeker yemenizin dişlerinizi çürüteceği' olduğu günler geride kaldı. İşlevsel bir diş hekimi olarak sizi ve sağlığınızı bundan çok daha fazla önemsiyorum. Diyetiniz ve ağız sağlığınız genel sağlığınıza açılan kapıdır.

Tip 2 diyabetin tedavisi için dişlerinizin sırrını nasıl sağladığına yakından bakalım. Öncelikle, ilk başta iki diyabete neyin neden olduğunu ve suçlunun insülin direnci olduğunu anlamak önemlidir.

İnsüline dirençli olmak ne demek? Vücudunuz kan şekeri seviyenizi düşürmek için daha fazla insüline ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkar. Bu, birisi kan şekeri seviyesini tekrar tekrar artıran bir aktiviteye girdiğinde olur.

Kan şekeri seviyenizi ne kolayca yükseltir?

Tahmin ettiğiniz gibi şeker yemek.

Şeker ve rafine edilmiş karbonhidratlar, kan şekeri seviyeleriniz için en kötüsüdür.

Diş hastalıklarında Tip 2 diyabeti anlamamıza yardımcı olan üç anahtar faktör vardır:

Diyetinizde şekerinizi azaltmak, Tip 2 diyabeti tersine çevirmenin ve insülin direncini iyileştirmenin bilinen en iyi yoludur.

Ağız-vücut bağlantısı, Tip 2 diyabetin nasıl etkileneceğine dair daha fazla perspektif sunar. Bunlar D vitamini, uyku ve bağırsak mikrobiyomunu içerir.

Bağırsak sağlığınız, genel sağlığınız için çok önemlidir. Bunun nedeni, bağırsaklarınızın bağırsak mikrobiyomu adı verilen trilyonlarca mikropun evi olmasıdır.

Bu mikroplar vücudunuzdaki simbiyotik ve antagonistik ilişkilerde çalışır.

2017'de yapılan ve bağırsak-mikrobiyom bileşimini manipüle etmek için çoklu tedavileri kullanan bir çalışma, bireyin sağlığını daha hızlı etkileyebileceklerini buldu. Bu çalışma, aynı zamanda bağırsak mikrobiyomunun insülin direncinden kaçınmanın ve dolayısıyla diyabeti önlemenin etkili bir yolu olarak manipüle edildiğini de buldu.

Diyet, probiyotikler ve daha pek çok şey için hangi mikropların tercih edileceği seçilerek glisemik kontrol desteklenir ve diyabetik insanlar için tedaviler geliştirilebilir.



UYKU APNESİ SON DERECE ÖNEMLİ

İkincisi, araştırmacılar D vitamininin insülin duyarlılığını iyileştirerek ve sekresyonu modüle ederek glukoz toleransını korumada fonksiyonel bir rol oynadığını bulmuşlardır. Bir çalışmada, D vitamini takviyesinin insülin direncini azalttığı bulundu.

22 milyon Amerikalı uyku apnesinden muzdarip. Şunu açıkça ortaya koyabiliriz; uyku apnesi, bir kişinin Tip 2 diyabet geliştirme riskini artırır. Ayrıca uyku bozukluğu; solunum ve yaşam boyunca doğru beslenmeyle de ilgilidir.

Ve belki de en önemlisi, hastalarda erken dönemde uyku bozukluğu olan nefes almanın ilk savunma hattı diş hekimleridir.

Bu, yaygın Tip 2 diyabet sorununu başarılı bir şekilde ele almak istiyorsak, diş hekimlerinin katılması gereken bir başka alandır.



DİŞLERINIZDEN KALP KRIZI UYARILARI

YILLIK diş temizliği zamanınız geldi ve bundan kaçınmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Her zaman, dişlerinizin en çok acı veren hassas alanlarını hatırlıyorsunuz. Diş hekimi orada en çok zaman harcıyor gibi görünüyor. Alt ön dişlerinin iç yüzeyi temizlenirken, sandalyeden atlamanıza yetecek kadar değişik bir his içinde olmuş, başarısız diş hekimi hikayeleri aklınızda... Ama aynı zamanda dişlerinizde taşların ilk topladığın yer de orası. Hastalar bundan korkuyor. Hastalara daha iyi fırçalama ve diş ipi kullanma konusunda dersler vermeliyiz. Bazı hastalar için fırçalama ve diş ipi kullanma alışkanlıklarının önemli olmadığını gördüm. Bazı insanlar kalın, hızlı bir şekilde oluşturucu matematiğe sahipti, bazıları ise neredeyse hiç yapmıyordu. Ağızlarında diğerlerinden daha fazla tartar oluşturması için başka bir neden olduğu ortaya çıktı. Anlaşıldığı kadarıyla, diş taşı veya dişlerinizdeki tartar kalp krizi riski taşıdığınızı gösteren en kolay işaretlerden biri olabilir. Bu, diş hekimliği fakültesinde hiç öğrenmediğim bir şeydi. Fakat diş sağlığınızın ve diyetinizin tüm vücudunuzun bir ölçüsü olduğuna dair güçlü bir dersti.



TİP 2 DİYABETİ ÖNLEMENİN VEYA GERİ ÇEVİRMENİN ALTI YOLU

ORAL-sistemik bağlantı ile, artık Tip 2 diyabetin tedavisi için daha iyi bir plan sağlayabiliriz. İşte yaşamınızın bir parçası haline getirmeniz gereken öneriler: 1 İnsülin direncinin nedenini azaltın. Şekeri ve rafine karbonhidratları ortadan kaldırın. Aromalı içeceklerden suya geçin. 2 D vitamini eksikliğini giderin. Mümkünse güneşten yeterli miktarda D vitamini alın. Yağdan zengin A vitamini, D vitamini ve K2 vitamini bakımından ve yağ açısından zengin bir diyet yiyin. Yeterince magnezyum aldığınızdan emin olun.



STRESI AZALTIN

3 Uykunuzu iyileştirin, horlama ve uyku apnesini giderin. Nefes almaya ve dil egzersizlerine başlayın. Yüksek kalitede uyku alın. (Tanı konmamış bir uyku bozukluğunuz olmadığından emin olun) 4Stresi azaltma tekniklerini hayatınıza dahil edin.



GÜNDE 2-3 KEZ YİYİN

5 Bağırsak mikrobiyomunuzu iyileştirin. Daha fazla lif tüketmeye özen gösterin. Prebiyotik sebzeler yiyin. Fermente gıdaları günde iki-üç kez tüketin. Kaliteli bir probiyotik ve oral probiyotik alın. 6Haftada bir veya iki kez kahvaltıyı atlayarak aralıklı oruç tutmaya başlayın. Haftada üç-dört kez egzersiz yapın.