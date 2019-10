Hiç dişi olmayanlarda bile dişsizlik tarih oluyor

All On Four yöntemiyle hiç dişi olmayan ya da çene kemiklerinde erime olan hastalara da implant yapmak mümkün. Alt ve üst çeneye dörder implant yerleştirilen bu yöntemle, takma dişlerin yarattığı sorunlar da ortadan kalkıyor

Hiç dişi olmayan hastalarda sabit diş için en az kaç implant gerekli? Yeni implant teknolojisi 'All On Four' yöntemiyle, hiç dişi olmayan ya da çene kemiklerinde erime olan hastalarda ileri cerrahi teknikler uygulamadan implant yapmak mümkün hale geldi. Ayrıca Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan elmacık kemiği implantı da kemik sorunu olan hastalara implant yapılabilmesinde çare olacak.



KEMİĞE İYİCE KAYNAMASI GEREKİYOR

İmplant uygulamalarında altın çağ başladı. İleri teknolojik dizayn sayesinde, hiç dişi olmayanlara, alt ve üst çenelerde dörder implant yerleştirmek suretiyle, ortada bir kemik sorunu olsa bile çözüm üretilebiliyor. Bu yöntemle, geleneksel takma dişlerin ve köprülerin yarattığı sorunlar yaşanmıyor. Söz konusu yöntem sayesinde geleneksel implantlara göre daha az sayıda implant kullanılıyor. İleri teknoloji yardımıyla, implantın ağız içindeki yeri dizayn edilir. İmplantları alt ve üst çenede, kemiğin en kalın olduğu ön bölgelere açılı bir şekilde yerleştirdikten sonra hastaya aynı gün sabit dişlerini de takabiliyoruz. Diş hekimine hareketli protezleri olan ya da dişsiz gelen hasta, geçici sabit dişleri yapılmış şekilde çıkabiliyor. İmplantlar kemiğe iyice kaynadıktan sonra sabit dişlere kavuşulmuş oluyor. Ağız ve diş sağlığı ihmal edildiği zaman pek çok farklı sağlık problemini de beraberinde getirir. Eğer diş hekimi fobiniz varsa ve bir an önce tedavi olmanız gerekiyorsa, sedasyon yöntemini deneyin. İş yoğunluğundan ağız ve diş sağlığınıza zaman ayıramıyorsunuz ama tedaviye de çok ihtiyacınız var. Üstüne üstlük bir de korkuyorsanız, sedasyon sizin için idealdir. Tek seferde tüm tedavileriniz kabus olmadan bitebilir.



SEDASYON GÜVENLİ BIR YÖNTEMDİR

Sedasyon; diş hekimi ve iğne korkusu olan kişilerde oldukça etkili bir yöntemdir. Yeni doğan bebekten ileri yaşta erişkin bir bireye kadar geniş bir yaş grubundaki kişilere güvenle uygulanabilir. Özellikle çocuklarda kullanım sıklığı giderek artmaktadır. Sedasyon uygulamasının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için, hastanın işlem başlamadan iki saat öncesinde yeme-içmeye son vermesi gerekir. Genellikle damardan sedasyon ilaçları verilerek veya ağızdan ilaç/şurup içilmesi sağlanarak uygulanan bir yöntem olmakla beraber, bazen anestezi gazları bir yüz maskesi yardımıyla solutularak da uygulanabilir. Sedasyon uygulanması sırasında kandaki oksijen düzeyi, kalp hızı ve kan basıncı hekim tarafından sürekli takip edilir, gerekirse oksijen maskesi ile oksijen verilir. Uygulamanın yanı sıra sedasyonun kişiden uzaklaştırılması da önem arz etmektedir. Sedasyon, kişiden kontrollü bir şekilde uzaklaştırılır. Kişinin vücudunda sedasyon için kullanılmış olan kimyasalların etkisi giderek azalır ve yok olur.



ELMACIK KEMİĞİ İMPLANTI YAPILIYOR

Öte yandan, kemik erimesi olan hastalarda alt çene siniri, üst çenede de sinüsler, söz konusu bölgelere implant yapımına engel olabiliyor. Dolayısıyla bu bölgelere implant uygulayabilmek için kemik yükseltme işlemi gerekiyor. Hastalar, zor ve masraflı olan bu tedavilerden bir yıl sonra sabit dişlerine kavuşuyor. Oysa bu yeni teknikle ileri cerrahi yöntemlere gerek kalmadan, hızlı ve ekonomik bir şekilde sabit dişlere sahip olunuyor. Erken diş kayıplarında üst çenesinde yeterli kemik olmadığı için implant yaptıramayanlara, elmacık kemiği implantı çare oluyor. Hastanın üst çenesinde implant yerleştirmek için yeterli kemik olmadığı durumlarda elmacık, yani zigomatik kemiğine yerleştirilen özel implantlar yardımıyla tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem, uzun tedavilerin yapılamayacağı kemik erimesi olan yaşlı hastalar için müjde niteliği taşıyor. Hem işlem süresi kısalıyor, hem de kolaylaşıyor. Hasta tedavi edilirken, üst çenede sağ ve sol tarafa birer zigomatil implant ve çenenin ön tarafına da normal implantlar yerleştirilebiliyorsa, protezler hemen implantların yerleştirildiği gün yapılabiliyor. Eğer hastanın ön bölgesinde kemik yoksa, elmacık kemiklerinin her birine ikişer implant konularak hastaya sabit protez yapılabiliyor.



HEKİM DETAYLI DEĞERLENDİRMELİ

Her yaştan kişiye dental implant yapılır mı? Büyüme gelişimini tamamlamış tüm bireylere implant uygulanabilir. Ancak dental implant uygulanacak hastalardan sağlık problemleri bulunanlar diş hekimleri tarafından değerlendirmelidir. Gerekli görülen önlemler, işlem öncesi düzenlemeler ve dental implantların uygulanması için zaman ayarlamaları yapılmalıdır



DİŞ KÖKÜNDEN FARKI YOK

DENTAL implantlar, bir başka deyişle yapay diş kökleri; modern diş hekimliğinin en çarpıcı gelişmesidir. Hem hastaların ve klinisyenlerin diş tedavilerine bakış açısını değiştirmiş, hem de fonksiyon, estetik ve konuşma anlamında bilmediğimiz birçok detayın farkına varmamızı sağlamıştır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı ağızlarda implantlar, diş köklerinden farklı davranmazlar, dişin etrafındaki diş etlerini, çene kemiklerini korur ve bu yapıların yıkımını önlerler. İmplant uygulamaları, ağrısız işlemlerdir.



BEKLEMEDEN YAPILABİLİR

Çene kemikleri ve davranışı kişiye özgüdür, yani birbirinden farklıdır. Ortalama olarak bir implantın alt çene kemiğiyle bütünleşmesi iki-üç ay, üst çenede ise üç-dört ay kadar sürmektedir. Bu sürenin sonunda implantlar üst yapıları, yani dişleriyle birleştirilebilir. Fakat işlem aşamasından önce yapılacak hazırlıklar ve uygulama esnasında yeterli kemik ve implant direnci alınabilirse, bu süre beklemeden diş yapıları hemen implantlarla birleştirilebilir. Bu tip durumlar, uygun laboratuvar işlemlerini ve uygulayıcının deneyimini ön plana çıkarmakla birlikte günümüzde yaygınlaşmaktadır



İMPLANTTA YÜKSEK HASTA MEMNUNİYETİ

Yaklaşık 50 yıl önce,1960'ların ortalarında Dr. Brenemark ilk dental implant hastasını opere etti. Diş hekimliği uygulamalarında gerçek bir devrim oluşturan bu sistem; hem hekimler, hem de hastalar açısından sürekli gelişip yenilerek diş hekimliği tedavileri arasındaki yerini aldı. İlk yıllarda hekimlerin bile mesafeli yaklaştığı tedavi, günümüz diş hekimliğinde hastalar tarafından sıkça talep edilen bir uygulama haline geldi. İmplant cerrrahisi, ilk yıllarda hastalarda şüpheli bir alternatif tedavi olarak görülmekteydi. Hastalarımız bu cerrahiden çok korkar ve kaçardı. Ancak 10 yıllık hasta memnuniyeti çalışmaları, hastaların yüzde 95'inin implant tedavisinden çok memnun olduğunu göstermektedir. Dental implant uygulamaları, yoğun bilimsel araştırmalar ile sürekli olarak ilerleme kaydetmektedir.