İmplant tedavisinin riskleri nelerdir?

Kaybedilen dişin yerine yenisini koymak için en başarılı yöntem olarak kabul edilen implantın temizliği ve bakımı iyi yapılmadığı takdirde komplikasyon oluşabilir. Ayrıca sigara ve alkol tüketimi implant başarısını olumsuz etkiler

Ağız içi ya da diğer cerrahi tedavilerde karşılaşılabilecek risklerin dışında bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde enfeksiyon ve alerji, protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilir ve özellikle erken dönem sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini artırabilir. KEMİĞİN ERİMESİ DURUR

İmplant tedavisi hangi durumlardaki hastalara avantajlar sunar?

Alt çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve protez takılı hastalar: Bu hastalar, protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayet etmektedirler. Bu şikayetler zaman içinde proteze destek olan kemik dokusunun erimesiyle birlikte daha da artabilmektedir. Bu tip hastalarda implant tedavisi, yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırabildiği gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

Üst çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve protezli hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına yol açabilir.

Alt veya üst çenedeki dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu tür şikayeti olan hastaların, kancalarla tutunan protezin çirkin görünümünün kaldırılabilmesi veya köprü yapılabilmesi için sağlıklı dişlerini kestirme zorunluluğu olabilmektedir.

Tek dişini kaybetmiş olan hastalar: Klasik tedavi şekillerinde, bir dişin tedavisi için en az iki komşu dişin feda edilmesi gerekmektedir. Bu durumlarda tek bir implant monte edilerek komşu dişler kurtarıldığı gibi daha estetik diş yapısı ve işlevsel sonuçların yakalanması sağlanır.



İmplant uygulamasının dezavantajları nelerdir?

Klasik sistemlere göre biraz daha masraflıdır.

Düzgün ve doğru bir ağız bakımı gerektirmektedir.



İmplant uygulamasının avantajları nelerdir?

Daha sağlıklı ve estetik diş görünümü kazanılır.

İmplant yapılan hastalar her istediğini yiyebildiği gibi, yiyecekleri daha iyi çiğner.

Özgüvenin kazanılmasıyla daha mutlu bir sosyal hayata kavuşulur.

İstenen her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenmeye geçilir.



TEMİZLİK VE BAKIM ÖNEMLİ

Bütün implantlardan başarılı sonuç elde edilir mi? İmplant yerleştirme kararı alınırken göz önünde bulundurulması gereken birçok etken vardır. Öncelikle tedavi olacak hastanın sağlığı yerinde ve iyileşme gücü yeterli olmalıdır. Örnek vermek gerekirse; hasta, kontrol edilmeyen şeker hastası ise yarı iyileşme komplikasyon yaratabilir. Ayrıca hasta muayene edilmeli, hastaya uygun implant ve implantı monte etme şekli özenle belirlenmelidir. Hasta, implant temizliğini ve bakımını iyi yapmadığı takdirde komplikasyonlar meydana gelebilir. Bunların yanı sıra sigara ve fazla alkol tüketen hastalarda implantların başarısı olumsuz sonuçlanabilmektedir.



ÖMÜR BOYU KULLANILABİLİR

İmplantların ortalama ömürleri ne kadardır?

İmplantların yerleştirildikten sonra ağızda tam 30 yıl boyunca problemsiz olarak kaldığı belirlenmiştir. İmplantın ömrü birçok faktöre bağlı olabilmektedir. Hastanın sağlığı ve implantların bakımı bunlardan bazılarıdır. Gerekli bakım ve temizlik yapılıp hijyen koşulları sağlandığı takdirde implantlar bir ömür boyu kullanılabilmektedir. İmplantların ömrüne etki eden birçok faktörü ve sizin risklerinizi diş doktorunuz sizlere açıklayacaktır.



İMPLANT KİMLER İÇİN UYGUNDUR ?

Belli kriterlere sahip olan her hastaya implant uygulanabilir. Bunlardan biri eksik diş, diğeri ise dişlerin bulunduğu alandaki kemiğin durumudur. İmplantın sağlıklı olarak monte edilip tutunabilmesi için bu alandaki kemiğin yeterli olması gerekir. Ayrıca hastanın ağız bakımı iyi derecede olmalı, diş eti problemi ve iyileşmeyi olumsuz etkileyecek bir hastalığı olmamalıdır. Dental implant tedavileri için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Alt yaş sınırı ise büyüme ve gelişimin tamamlandığı yıllara tekabül etmektedir. Ayrıca bazı anatomik oluşumların implant yerleştirilmesini engelleyici şekilde olmaması gerekmektedir. İlgili bölgenin implant monte edilmesine uygun hale getirilmesi için (uygulanan rejeneratif ve rekonstüktif, ileri implantoloji teknikleri ile ilgili) doktorunuzdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.



LAZER DESTEKLİ İMPLANT

Lazer kullanılarak yapılan implant uygulamaları Minimal İnvaziv Yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir. Lazer destekli implant uygulaması öncesinde,hastadan 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi alınarak implantın yerleştirileceği kemik dokusunun derinliği ve genişliği hakkında detaylı bilgi elde edilir. Bu uygulamada; diş etninin sadece implant uygulanacak bölgesi, erbium, diode, nd-yag veya co2 lazelerlerden herhangi biri kullanılarak açılır, kemik dokusuna ulaşıldıktan sonra kemiğin enser kısmı olan kompakt kısmında, erbium lazerle implant çapında bir frez açılır, implant buraya yerleştirilir. Lazer destekli implant sonrasında diode ya da nd-yg lazerlerle biosimultasyon uygulaması yapılır. Bu uygulamayla, operasyon sonrası oluşabilecek ağrı ortadan kalkar ve doku iyileşmesi hızlanır.



LAZER DESTEKLİ İMPLANTIN AVANTAJLARI

Sadece implant uygulanacak bölgeye bir diş eti ve kemik işlemi yapıldığı için, operasyon sonrası iyileşme süreci kısa ve hızlıdır. Erbium-YSGG lazerlerin hidrokinetik kesme tekniği ile her türlü kemik cerrahisi işlemi ve implant uygulaması kemik dokusunu bozmadan, termal hasar vermeden yapılabilir ve operasyon sonrası kemik kaynaması maksimum düzeyde olur. Lazer destekli implant uygulaması öncesi hastadan bilgisayarlı 3 boyutlu tomografi alınarak kemik dokusunun yoğunluğu ve durumu öğrenilir,böylece risksiz ve yüksek kaliteli operasyon kısa sürede gerçekleştirilir. Artık dünya çapında uygulanmakta olan All On Four ve Columbus Bridge yöntemleri, lazer destekli uygulandıklarında açıkta yara yeri ve dikiş olmadığından daha çabuk iyileşmekte ve gıda birikimini önleyerek ameliyat sonrası diş kullanımını kolay hale getirmektedir. Özellikle tek diş eksikliklerinde lazer destekli implant uygulamasıyla elverişli kemik bulunduğunda, dişe implant ve peşi sıra DCAM yöntemiyle seramik rekonstiriksiyon ugulanarak, iki saat gibi kısa bir zamanda daimi diş yapıştırılarak hastanın kullanımına sunulabilir.