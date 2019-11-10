Gülüşünüzü değiştirebilirsiniz

Eğer gülüşünüzden memnun değilseniz; çekici, entelektüel veya sportif gülüşten birisini seçerek güzel bir gülüşe sahip olun

Gülüş tasarımı yapılırken; yüz hatları, yaş, cinsiyet, dişlerin sıralanışı ve rengi, diş etleri, dudaklar, gülüş simetrisi belirleyici özelliklerdir. Kişinin yüz hatları, uygun diş biçimi için bilgi verir. Kadınlarda geçişler daha yumuşak, burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişlerde aynı paralellik vardır. Dişlerin köşeleri daha yumuşak döner, gülme hattı yukarıya doğru kavislidir. Ortadaki iki diş, yandaki dişlerden daha uzundur, komşu köşeleri arasında minik boşluklar vardır. Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirgindir. Alın-burun-çene orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Komşu dişler daha düz bir hatta birleşir, dişlerin hatları daha belirgindir. Gülme hattı daha düzdür. Genel olarak gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır:



ÇEKİCİ GÜLÜŞ: Ön dişlerin yan dişlere göre uzun olduğu düşük dizayndır. Bu dizayn; genç, dinamik ve çekiçi bir gülümseme kazandırır. Daha çok genç yaştaki bireyler için uygundur.



ENTELEKTÜEL GÜLÜŞ: Entelektüel gülümsemede, dişler yatay düz bir çizgi şeklinde sıralanır. Bu gülüş, yüze olgun ve bilgili bir ifade verir.



SPORTİF GÜLÜŞ: Orta kesici dişlerin, yan dişlerden çok az miktarda uzun olduğu gülüştür. İfadede hem entelektüel, hem de çekici gülüş havası vardır. İçten ve sıcak bir ifade kazandırır.



ALTIN ORANDAN FAYDALANILIR

'Altın oran' olarak adlandırılan phi (Q=1.618…) , doğada var olan kusursuz geometrinin sayısıdır. Gülüş tasarımı yapılırken de tam bir simetri sağlamak amacıyla, bu oran kullanılır. Bu kurala göre; üst kesici dişlerin yükseklik ve genişlikleri, yüzün yükseklik ve genişliğinin 1/16'sı olacak şekilde tasarlanır.



YATAY HİZALAMA: Doğal ve estetik bir gülüşte göz bebeklerinden geçen hat ve dişlerin ortasından geçen hat paraleldir.



YÜZDE SİMETRİ: Ön kesici dişlerin şekil ve boyutlarındaki uyumsuzluk kolayca fark edildiğinden, bu dişlerde simetri sağlanması önemlidir. Simetri, ideal bir gülüş yaratılırken çekicilik katar.



GÜLÜŞ HATTI: Ön dişlerin kesici uçlarını birleştirecek şekilde çizilen eğri ile alt dudağın eğriliği ne kadar uyumlu olursa, kişi o kadar genç bir gülüşe sahip olur.



DİŞ ETİ HATTI: Gülümserken görünen diş eti hattı, üst dudak çizgisine paralel olduğunda, ifadeye anlam katar.



GÜLÜŞ GENİŞLİĞİ: Estetik bir gülüş için, arkadaki dişlerin de belli oranda görünmesi gerekir.



PORSELEN LAMİNE

Porselen lamine uygulaması, görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen birçok diş bozukluklarında pratik bir kozmetik çözümdür. Laminat kaplamalar da, temel olarak estetik sorunları olan ön dişlerde, porselenden hazırlanan tabakanın dişlerin ön yüzlerine yapıştırılmasıyla bu sorunların giderilmesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. Çoğu durumda sağlam yapıları ve bozulmayan renkleriyle dişlere doğal bir güzellikle birlikte, doğal bir işlev kazandırmak için yeterlidirler. Laminate veneerlar, dişlerin ön yüzlerine yapışan porselen yapraklardır. Yapılabilecek en konservatif (koruyucu) tedavilerden biridir. Bu, veneerlerin yapılabilmesi için dişten kaldırılan dokunun çok az olmasından kaynaklanır. Ortalama 0.3-0.7 mm. diş dokusu uzaklaştırmak yeterlidir. Daha sonra veneerler, istenen renk ve formda hazırlanır ve yapıştırılır. Çok ince olmaları ve metal içermemeleri sebebiyle estetik olarak çok başarılıdır. Porselenden imal edilen bu kaplamalar; ince, yarı geçirgen bir tabakadır. Mevcut bir diş üzerine hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler.



16 YAŞINDAN SONRA LAMİNATE YAPILABİLİR

Lamınate veneer uygulaması için diş minesine az miktarda aşındırma yapılır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve malzemelerin özelliklerinden dolayı, vakaların büyük bir çoğunluğunda hastanın kendi orijinal dişine zarar vermeden de başarıyla yapılabilir. Teknolojideki gelişmeler sayesinde; hasta ağzından hiçbir ölçü maddesi kullanmadan, özel kameralarla ölçü almaya ve 5-10 dakika gibi kısa bir sürede bilgisayar programında tasarlanıp dijital olarak anında üretilmesine imkan verir.



Laminate yaptırıldığında her şey yenilebilir mi?

Dişlerle bütünleşen laminate veneerlerin dişten ayrılmaları mümkün değildir. Yiyecekleri ısırırken ya da çiğnerken uyguladığınız kuvvet, kaplamaları yerinden çıkartmaz. Rahatlıkla eskisi gibi çiğneyebilirsiniz.



Kırılır mı?

Doğal dişleri kırabilecek gıdalar, laminaların da kırılmasına neden olur; doğal dişlerden farklı bir özen gerektirmezler.



Uzun ömürlü ve dayanıklı mıdır?

Ağız hijyeni ve bakımına dikkat edildiği takdirde, yıllarca sorunsuz olarak kullanılabilir.



Uygulama sırasında acı veya ağrı hissedilir mi?

Lokal anestezi altında yapıldığı için herhangi bir ağrı hissedilmez. Bazı uygulamalarda anesteyize gerek duyulmaz.



Laminate veneerlerin bakımı nasıl yapılır?

Bakımı, doğal dişlerin bakımı gibidir, düzenli olarak fırçalama ve diş ipi kullanımı gereklidir.



Kimlere uygulanabilir?

16 yaşından küçük ve diş gıcırdatması olan kişiler dışında, doktor görüşü doğrultusunda herkese uygulanabilir.



Laminate veneer tedavisi yapılan diş çürürse ne olur?

Laminate veneer uygulanan dişte oluşabilecek bir çürüğe, doğal dişe uygulanan dolgu işlemi rahatlıkla uygulanabilir.



Porselen lamina uygulamasının avantajları nelerdir?

1. Laminate veneer kaplamaların yapıları çok incedir, ışık geçirgenlikleri yüksektir. Bu açıdan doğal diş görünümü verir.

2. Metal alt yapı içermez, bu da doğal görünüme katkı sağlar.

3. Bakımı yapıldığı takdirde uzun ömürlüdür.

4. Doğal dişlerden daha pürüzsüz yüzeye sahip olduklarından, üzerlerinde bakteri plağı birikimi zorlaşır.

5. Renklenmeye karşı dayanıklıdır.

6. Küçük dokunuşlarla elde edebileceğiniz en estetik uygulamaların başında gelir.



Hangi durumlarda laminat tedavisine başvurulur?

Laminate veneer kaplamaların başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Renklenmelerde, diş beyazlatma gibi metotlarla sonuç alınmayan ileri derecedeki antibiyotik, flor vb. lekelerinde, kalıtsal yapı ve renk bozukluklarında,

Ayrık dişleri bitiştirmede,

Kırık veya aşınmış dişlerin restorasyonunda,

Rengi ve yapısı bozulmuş eski dolguların düzeltilmesinde,

Çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde kozmetik bir alternatif olabilir