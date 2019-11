Ağız sağlığı sistemik sağlık için haritadır

Vücudumuzdaki tüm damarlar, tüm sistemler birbirine bağlı ve muazzam bir düzen içerisinde çalışıyor. Bir tanesinin bozulması tüm sistemi bozuyor. Sağlıklı ve güzel dişlerin sırrı, tüm sistemin düzenli ve sağlıklı olması sayesinde sağlanıyor. Ağız sağlığı, genel sağlığımıza da yön veriyor

Sağlıklı ve güzel dişler, sağlıklı ve mutlu görünmenizi sağlar. Peki sağlıklı bir ağız sağlığını nasıl elde edebiliriz?

İşte bu haftaki yazımda bundan bahsedeceğim...



AĞIZ BOŞLUĞU FONKSİYONU

Ağzınız bir ekosistemdir ve sizi sağlıklı tutmanın kritik bir parçası olan özel hücreler ve organlar içerir. Ağzınız, vücudunuza açılan bir yol ve bağışıklık sistemindeki ilk savunma hattıdır.

Ağızda, ağız ve fiziksel sağlığınızda önemli bir rol oynayan birçok yapı vardır.

Ağız sağlığı, genel sağlıkta önemli bir rol oynar ve sürdürülmesi de aynı derecede önemlidir.

Ne yazık ki araştırmalar, birçok insanın, özellikle kronik hastalıklardan muzdarip olanların ağız sağlığı gereksinimlerinin karşılanmadığını göstermiştir. Ağız ve sistemik sağlık arasında reddedilemez bir bağlantı vardır.



ORAL MUKOZA (DİŞ ETİ)

Ağzınızda, dişlerin dışındaki her şeyi kapsayan bir çeşit doku vardır. Buna oral mukoza denir ve ağzın derisi olarak kabul edilir. Cildinizin vücudunuzu koruduğu gibi, ağız mukozası da ağzınızın tamamını korur ve bariyer görevi görür.

Oral mukoza, ağız boşluğunu kaplayan mukoza zarı olarak tanımlanır.

Ağzınızın tat, sıcaklık ve dokunma gibi fonksiyonlara duyarlı olmasını sağlayan geniş bir sinir sistemi vardır. Ayrıca, tükürük bezleri salgılarının çoğunu (tükürük), oral mukozadaki kanallardan üretir.

Ağız boşluğu genellikle bir bireyin genel sağlığını yansıtan bir ayna olarak kabul edilir. Birçok kronik sistemik hastalık başlangıçta oral semptomlarla keşfedilir.

Örneğin, sağ taraflı kalp yetmezliği. oral mukozanın solmasına neden olur.



LENF DAMARLARI

Lenfatik sistem, vücut sıvılarını taşımak ve filtrelemek için dolaşım sisteminizle birlikte çalışan sofistike ve temel bir ağdır. Lenfatik sistem, ayrıca immün savunma ile de yakından ilgilidir. Lenf bezleri ve damarları, vücudunuzun her yerinde, ağzınızın içinde de bulunur.

Ağzınızdaki tüm kan ve lenf damarları vücudunuzdaki daha büyük kan ve lenf damarlarına akar. Oral lenfatik damarlarınızın sağlığı, bir bütün olarak lenfatik sisteminizin sağlığına doğrudan karşılık gelir.

Genel olarak konuşursak, insan vücudunun zararlı bakterileri uzak tutması için uzman bir yöntemi vardır. Bununla birlikte, bakteri ve toksinlerin vücudunuza girmesinin en kolay yollarından biri ağzınızdır.

Ağız boşluğu içindeki kan ve lenf damarları, vücudun geri kalanına doğrudan bir kanaldır.



BADEMCİKLER

Bademcikleriniz, ağzınızın arkasında, her iki tarafında da bulunan bağışıklık dokularıdır.

Temel olarak, savunma mekanizması olarak çalışan ve vücudunuzdaki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olan iki lenf düğümüdür.

Bademcikler, beyaz kan hücrelerini ve antikor üreten B hücrelerini barındırır.

Patojenler vücuda ağızdan veya burnundan girerken, bademcikler zararlı her şeye karşı savunma hattındadır.

Bademcikleriniz ayrıca bir enfeksiyonla savaşırken vücudunuzu bağışıklık sisteminize tekmelemek için uyarır.

Bademcikler, vücuttaki immünolojik savunma sisteminin çok çalışan bir öğesidir.

Büyümüş bademcikler normal nefes almada zorluk yaşayabilir.

Fonksiyonel bir diş muayenesi ile daima kendi ve ailenizin bademciklerini kontrol etmelisiniz .



TÜKÜRÜK BEZLERİ

Dil altı bezleri de denilen tükürük bezleri, oral mukozal sistemin bir parçasıdır ve tükürük üretirler. Ağız, özellikle enfeksiyon ve hastalığa karşı korunmak için çalışan majör ve minör tükürük bezleriyle doludur.

Sindirim ve ağız sağlığına yardım etmenin yanı sıra, sistemik sağlıkta kritik bir rol oynar.

Tükürükteki bazı elementler dişlerinizde plak oluşumunu önleyebilir ve diş eti hastalı ğı riskini azaltabilir.

Tükürük ağız sağlığını desteklerken, genel olarak sağlığınıza da yarar sağlar.

Tükürüğün moleküler içeriği, hem ağzı, hem de vücudu koruyan mikropların büyümesini sınırlar .

Düşük tükürük, Sjrogen hastalığı denilen oto-bağışıklık durumunun ilk belirtisi olabilir.

Normal tükürük sistemi işlevi yanında düşük tükürük de kontrol edilmelidir.



KOLLAJEN

Kollajen, vücudu bir arada tutar ve Tip 1 kollajen vücudunuzdaki en yaygın proteindir. Bu önemli protein, teknik olarak amino asitlerin karmaşık bir karışımını içeren bir polipeptittir.

Saç, cilt, kaslar, kemikler, tendonlar, kan damarları ve sindirim sisteminde bulunur.

Kolajen, sağlıklı diş ve diş etlerinin oluşturulması için önemlidir ve hücre ve doku yenilenmesinde yardımcı olur .

Bu elastik madde, ağzınızdaki bağ dokularınızda bulunur ve genel olarak güçlü kemikler ile ağız sağlığını korumak için gereklidir.

Kolajen, hücrelerin desteklenmesi ve tutturulmasında bütünleyici bir rol oynar ve sağlıklı diş ve diş etlerini korumak için gerekli bir proteindir.



AĞIZ SAĞLIĞI SADECE BEYAZ DİŞ DEMEK DEĞİL

INSAN ağzıyla ilişkili birçok yapı tanımladık. Ağzınız, vücudunuzun geri kalanı için mükemmel bir rehberdir. Toplum olarak düz, pırıl pırıl, beyaz, kameraya hazır bir gülümsemeye yoğun ilgi göstermemize rağmen, ağız sağlığı mükemmel dişleri aşıyor. Çalışmalar, ağzınızı tedavi ettiğinizde tüm vücudunuzu tedavi ettiğinizi göstermeye devam ediyor. Dişler, dil ve diş etleri iyi konuşulur ve diş toplumunda ve ötesinde çok değerlidir. Bu tanıdık alanlarda ağız sağlığını korumanın çok önemli olduğu konusunda hemfikir olmama rağmen, ağzın dikkat gerektiren diğer bölümleri de var ve analiz edildiğinde vücudun geri kalanına bir bakış sağlayabilir.



MUHTEŞEM DİŞLER VE KALP BAĞLANTISI

DIŞ eti hastalığı ve kalp krizi arasındaki bağlantıdaki korkutucu gerçek, diş eti hastalığı olan kişilerin kalp hastalığı geçirme ihtimalinin iki katı olduğu. Uzun yıllar boyunca, diş-kalp bağlantısı temel olarak akut perikardit ile ilişkilendirildi. Bu, kalbi çevreleyen zarın iltihabıdır. Bu teorinin diş kısmı, ağızdan gelen bakterilerin vücuttan geçeceği ve kalp dokusuna bulaşacağı fikriydi. Gerçek diş-kalp bağlantısı, vücudunuzun kalsiyumu nasıl yönettiğini içerir. Kemiklerimizin ve dişlerimizin kalsiyum alması gerektiğini biliyoruz. Ancak kanınızı pıhtılaştırmak ve kanamanızı önlemek için bir miktar kalsiyum gerekmekle birlikte, çok fazla miktarda birikme, kan damarlarının sertleşmesine ve daralmasına neden olur.