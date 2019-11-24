Güzel bir gülüş tüm kapıların anahtarıdır

Kendinden emin ve samimi bir gülüş, cebinizde duran limitsiz bir kredi kartı gibidir. İnsanların hakkınızda dikkat edecekleri ilk şey gülüşünüzdür. İnci beyazı bir gülümsemeye kim dayanabilir ki?

Güzel bir gülüşe sahip olmak, yaşamınız boyunca tüm kapıları açmanızda en büyük yardımcınızdır. Kendinden emin ve samimi bir gülüş, cebinizde duran limitsiz bir kredi kartı gibidir. Kıymetini bilirseniz ve onu korumak için çaba gösterirseniz, son kullanma tarihi ömür boyudur. Aynanın karşısına geçin ve gülümseyin... Ne görüyorsunuz? Gülüşünüzden mutsuz musunuz, yoksa gülüşünüz size enerji mi veriyor? Gülüşünüzden tamamen memnun musunuz? Güldüğünüzde veya birisiyle ilk kez karşılaştığınızda kendinize tam olarak güveniyor musunuz? Bilindiği gibi, iyi bir ilk izlenim bırakabilmek için tek bir şansınız vardır. İnsanların sizin hakkınızda dikkat edecekleri ilk şey gülüşünüzdür. İnci beyazı bir gülümsemeye kim dayanabilir ki?



KARİYERİ ETKİLER

Toplum, bir kitap hakkındaki hükmünü kapağından verir. Bu yüzden elinizden gelenin en iyisini yapmanız lazım. İnsanın doğası gereği, güzel bir gülümsemeye daha iyi tepki verdiği bilimsel bir gerçektir. Amerikan Kozmetik Diş Hekimliği Akademisi'ne göre; Amerikalıların yüzde 99.7'si gülümsemenin önemli bir sosyal unsur olduğuna inanmaktadır. Amerikalıların yüzde 96'sı ise çekici bir gülümsemenin, sizi karşı cinsin nezdinde daha çekici kıldığına inanmaktadır. Yetişkinlerin dörtte üçü de, çekici olmayan bir gülüşün kariyer hayatlarına zarar vereceğini hissetmektedir. Hayat yeteri kadar zor; güzel bir gülümseme, bütün kapıları ve kalpleri açar. Milyar dolarlık bir gülümseme ile kendinizi ne kadar güvende hissettiğinize şaşıracaksınız. İngiliz natüralist John Ray'in söylediği gibi; 'Güzellik güçtür, gülüş de kılıçtır.' Hayatımızdaki pek çok şey yüzeyseldir: Elbiseler, saç kesimleri, arabalar, evler... Eğer görünüşünüz hakkında bir şey yapmak istiyorsanız ve yapabiliyorsanız yapın... Şayet ciddi diş sorunlarınız yoksa aşırıya kaçmamanızı öneririm. Fakat yeni bir gülümseme, sizi daha kendine güvenen ve çekici birisi yapacak. Pek çok hastamın estetik ameliyat için bıçak altına yatması şaşırtıcı değildir. Fakat hiçbiri, estetik ameliyattan sonra bile yeni görünüşlerini güzel bir gülümseme olmadan ifade edemezler. Bu dondurma üzerindeki çilek gibidir. Benim amacım, gülüşünüzün elmas gibi parlamasıdır. İnsanların hayatlarını daha iyi bir hale getirdiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum.



MİLYON DOLARLIK GÜLÜŞ

İlk izlenimler çok kritiktir ve her zaman kalıcı etki bırakırlar. Günümüzün en başarılı insanları, bu gerçeği çok ciddiye alırlar. Yüzlerine, saçlarına, tırnaklarına, makyajlarına, kıyafetlerine kadar, bakımları için zaman harcarlar ve her zaman dışarıya çıkmadan önce ayna karşısında kendilerini kontrol ederler. İnsanlarla tanışırken yaptığımız ilk şey gülümsemektir ve bu, vücut dilimizle kelimeler olmadan rahatlıkla yapılan en samimi jesttir. Temiz olmayan, tütün lekeli, çürük dişli bir ağızla gülümsemek, bir kişinin tüm sempatisini yok eder. Mükemmel bir gülümseme, öz güveninizi artırır ve size milyon dolarlar kazandırabilir. Kolayca gülebilen insanlar genelde daha etkileyicidirler, kişisel sosyal ve iş yaşamlarında da başarılıdırlar.



KALİTE ÖLÇÜLEBİLİR

Dış hekimliğinde kişinin ağız-diş sağlığı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin önemi, yaşam kalitesi değerlendirmelerini gündeme getirmiştir. 20 yıl kadar önce, ağız sağlığı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi ölçen indeksler olmamasına rağmen günümüzde sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde ağız içi problemlerin etkisini değerlendiren bir dizi ölçek bulunmaktadır. Ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi ölçekleri, ağız içi problemlerin fonksiyonel, psikolojik ve sosyal etkilerini tanımlama amacı ile kullanılır.



DİŞLERİNİZDEKİ PROBLEMLER CANINIZI SIKMASIN

Eğer bu soruları yanıtlarken, birçoğunda 'Çok sık' seçeneğini işaretlediyseniz, en kısa zamanda bir diş hekimine görünmeniz gerekir... 1) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü herhangi bir kelimeyi telaffuz etmede sorun yaşadınız mı? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 2) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü tat alma duyunuzun kötüleştiğini hissettiniz mi? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 3) Ağzınızda acılı ağrı hissettiğiniz oldu mu? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 4) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü herhangi bir yiyeceği yerken zorlandığınız oldu mu? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 5) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü sıkılgan olduğunuz oldu mu? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 6) Dişleriniz veya protezlerinizden ötürü kendinizi gergin hissettiğiniz oldu mu? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 7) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü beslenmenizin yetersiz olduğunu düşündünüz mü? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 8) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü yemeğe ara vermeniz gerekti mi? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 9) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü kendinizi rahat hissetmediğiniz oldu mu? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 10) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü utandığınız oldu mu? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 11) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü başka insanlardan rahatsızlık hissettiniz mi? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 12) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü günlük işlerinizi yapmada güçlük çektiğiniz oldu mu? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum) 13) Dişleriniz veya protezlerinizdeki problemlerden ötürü hayatta daha az başarılı olduğunuzu düşündünüz mü? (Çok sık / ara sıra / nadiren / hiçbir zaman / bilmiyorum)